Una enorme cartelera se vivirá este sábado 2 de mayo de 2026 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, el escenario más importante del mundo del boxeo en este momento. No te pierdas la pelea de José Armando Resendiz vs. Jaime Munguía por el título WBA del peso supermediano, un combate de pronóstico reservado entre dos pugilistas que prometen entregar un show de principio a fin en los 12 rounds. A continuación, revisa cuáles son los canales de TV que van a transmitir esta pelea de Resendiz vs. Munguía.
¿Dónde ver Armando Resendiz vs. Jaime Munguía EN VIVO en México?
La esperada pelea entre Armando Resendiz vs. Jaime Munguía no estará disponible de forma gratuita en México, requiriendo una suscripción a Disney+ para su visualización o mediante la plataforma de DAZN, que también va a pasar este combate minuto a minuto.
¿Dónde ver Armando Resendiz vs. Jaime Munguía EN VIVO en USA?
Para ver el esperado combate de boxeo entre Armando Resendiz vs. Jaime Munguía, la transmisión exclusiva en vivo estará disponible a través de Prime Video. Los interesados en disfrutar de este evento pueden suscribirse a Prime Video por un costo de $8.99 al mes, o elegir la opción sin anuncios por $11.98 mensuales. Aquellos que ya cuentan con una membresía Prime, pueden añadir Prime Video por $14.99 al mes ($17.98 sin anuncios) o por una tarifa anual de $139.
Armando Resendiz vs. Jaime Munguía: cartelera completa
Atentos a esta cartelera del sábado 2 de mayo entre Armando Resendiz vs. Jaime Munguía.
- Gilberto Ramírez vs David Benavidez: Mundiales WBA y WBO del peso crucero.
- José Armando Resendiz vs Jaime Munguía: Mundial WBA del peso supermedio.
- Óscar Duarte vs Ángel Fierro: peso superligero.
- Isaac Lucero vs Ismael Flores: peso superwelter.
- Jorge Chávez vs José Tito Sánchez: peso supergallo.
- Daniel Blancas vs Raúl Isaías Salomón: peso supermedio.
- Julio Ocampo vs Carlos Lewis: peso ligero.
- Jordan Palacios vs Sean Waught: peso superligero.
- Juan Carrillo vs Marlon Delgado: peso semipesado.
- Javier Meza vs Damonte Smith: peso superligero.
- Petr Khamukov vs Bernad Joseph: peso medio.
Hora, TV y dónde ver José Armando Resendiz vs Jaime Munguía EN VIVO
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
- Hora: 6:00 p.m. CDMX - 8:00 p.m. ET
- Canal TV / Streaming: DAZN, Amazon Prime o Disney Plus