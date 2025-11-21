Ring IV llega con una cartelera que los aficionados al boxeo rara vez ven completa: cinco peleas, cinco historias y peligro desde todos los frentes. David Benavidez encabeza el evento contra Anthony Yarde, pero la cartelera completa tiene la suficiente volatilidad como para mantener a apostadores y aficionados en vilo desde el primer campanazo. En la coestelar, Devin Haney vs. Brian Norman Jr. serán protagonistas de un combate con pronóstico reservado el sábado 22 de noviembre en ANB Arena, Riad, Arabia Saudita . Conoce en qué canal transmite la pelea en vivo en directo online por TV y streaming desde diferentes dispositivos móviles.

La última vez que Devin Haney subió al ring, fue en uno de los escenarios más ambiciosos del boxeo: un evento histórico en Times Square el 3 de mayo. Si bien el ambiente era electrizante, su pelea con José Ramírez no alcanzó ese nivel. Ambos boxeadores tuvieron parte de la culpa, pero Haney boxeó con seguridad, controló el ritmo y se llevó una victoria por decisión unánime. No fue emocionante, pero sí estratégico, y le permitió mantener su buen momento.

Brian Norman Jr. aporta una energía muy diferente. Peleó apenas un mes después, viajando a Tokio el 19 de junio y derrotando a Jin Sasaki en el quinto asalto para retener su título de la OMB. Con un récord de 28-0 y 22 nocauts, Norman quizás no tenga a los nombres más conocidos en su currículum, pero ha superado a todos sus rivales. Su agresividad, su potencia de golpeo y su físico lo convierten en uno de los jóvenes boxeadores más peligrosos que Haney ha enfrentado, especialmente tras subir de peso.

¿Qué canal TV transmite la pelea Devin Haney vs. Brian Norman Jr.?

la plataforma DAZN es la que ostenta los derechos de transmisión exclusivos de la cartelera “The Ring IV”, que incluye la pelea coestelar entre Devin Haney vs. Brian Norman Jr., desde Riad, Arabia Saudita, el sábado 22 de noviembre de 2025.

A continuación, te presento las tablas detalladas por región, enfatizando que la transmisión es prácticamente universal a través de DAZN PPV (Pago por Evento).

Regiones de Estados Unidos y Canadá

Región Plataforma de Streaming Modalidad Canales de TV (Generalmente no aplica) Estados Unidos

(EE. UU.) DAZN Pago Por Evento (PPV) Ninguno

(Exclusivo de Streaming) Canadá DAZN Pago Por Evento (PPV) Ninguno

(Exclusivo de Streaming)

En EE. UU. y Canadá, la transmisión es exclusivamente digital a través de DAZN en modalidad de PPV.

Regiones de México y Centroamérica

País Plataforma de Streaming Canales de TV Modalidad México DAZN Generalmente no aplica Pago Por Evento (PPV) Guatemala, El Salvador, Honduras DAZN Generalmente no aplica Pago Por Evento (PPV) Costa Rica, Nicaragua, Panamá DAZN Generalmente no aplica Pago Por Evento (PPV)

DAZN domina la transmisión exclusiva del boxeo de este promotor en estas regiones, siendo la única opción legal.

Países de Sudamérica

País Plataforma de Streaming Canales de TV Modalidad Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay DAZN Generalmente no aplica Pago Por Evento (PPV) Colombia, Perú, Ecuador DAZN Generalmente no aplica Pago Por Evento (PPV) Venezuela, Bolivia DAZN Generalmente no aplica Pago Por Evento (PPV)

Países de Europa

País Plataforma de Streaming Canales de TV Modalidad España DAZN DAZN (Canal de TV, si está integrado) Pago Por Evento (PPV) Reino Unido

(UK) DAZN DAZN Pago Por Evento (PPV) Alemania, Francia, Italia DAZN Generalmente no aplica Pago Por Evento (PPV)

Aunque en Europa la transmisión es por DAZN, la disponibilidad de un canal de TV lineal de DAZN (como en España o UK) depende del operador local (ej. Sky, Virgin, etc.), pero la emisión principal es siempre PPV en la aplicación.

Asia y otros países

País / Región Plataforma de Streaming Modalidad Canales de TV (Generalmente no aplica) Arabia Saudita

(Local) DAZN Pago Por Evento (PPV) Ninguno Japón DAZN Pago Por Evento (PPV) Ninguno Australia, Nueva Zelanda DAZN Pago Por Evento (PPV) Ninguno

Cartelera completa de Ring IV en Riad, Arabia Saudita

David Benavidez (30-0, 24 KOs) vs. Anthony Yarde (27-3, 24 KOs); título de peso semipesado del CMB

Brian Norman Jr. (28-0, 22 KOs) vs. Devin Haney (32-0, 15 KOs); título de peso welter de la WBO

Jesse Rodríguez (22-0, 15 KOs) vs. Fernando Martínez (18-0, 9 KOs); Títulos de peso gallo junior del CMB, OMB y AMB

Abdullah Mason (19-0, 17 KOs) vs. Sam Noakes (17-0, 15 KOs); título de peso ligero de la WBO

Vito Mielnicki Jr. (21-1, 12 KO) contra Samuel Nmomah (21-0, 5 KO)

Combates preliminares

Julio Porras Ruiz (13-0, 9 KOs) vs. Pío Mpenda (11-4, 5 KOs)

Mohammed Alakel (6-0, 1 KO) contra Jiaming Li (7-5, 4 KOs)

Sultán Almohammed (1-0) contra Umesh Chavan (3-1)

Juan Pérez Guerito (debut) vs. Barker Ssewanyana (1-1)