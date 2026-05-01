LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 02/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Gilberto "El Zurdo" Ramírez y David Benavídez este sábado 2 de mayo por los títulos AMB y OMB del peso crucero desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. FOTO DE WBABOXING.COM
LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 02/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Gilberto "El Zurdo" Ramírez y David Benavídez este sábado 2 de mayo por los títulos AMB y OMB del peso crucero desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. FOTO DE WBABOXING.COM
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

Gilberto “El Zurdo” Ramírez y David Benavídez protagonizarán una de las peleas más esperadas de 2026, en la que el mexicano defenderá sus títulos mundiales del peso crucero de la AMB y la OMB ante el invicto retador nacido en Estados Unidos. El combate formará parte de la cartelera estelar del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”, que se llevará a cabo este sábado 2 de mayo (18:00 horas, Tiempo del Centro de México; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) sobre el ring del T‑Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada. ¿Quieres ver la pelea en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que cuentan con los derechos exclusivos de esta velada de boxeo.

En Estados Unidos, la pelea entre Gilberto Ramírez y David Benavídez se transmitirá vía streaming a través de y . En México, en cambio, podrá verse en vivo, gratis y online por la señal abierta de TV Azteca (Canal 7, Box Azteca), también vía web en TV Azteca Deportes, por cable en ESPN y a través de la app de Disney Premium.

En el resto de Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, la transmisión en vivo del choque entre ‘El Zurdo’ Ramírez y David Benavídez correrá a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, además de estar disponible globalmente a través de DAZN.

En España, la cobertura exclusiva del Gilberto Ramírez vs. David Benavídez se verá a través de DAZN.

Recuerda que la velada del “Cinco de Mayo y Boxeo” también tendrá otros dos combates muy interesantes como las de Armando Reséndiz contra Jaime Munguía y la de Óscar Duarte frente Ángel Fierro.

¿Qué canal transmite la pelea Gilberto Ramírez vs. David Benavídez EN VIVO hoy por boxeo mundial en Las Vegas?

PaísesHorarioHora de la estelarCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PT11:30 p.m. ET / 8:30 p.m. PTDAZN PPV y Amazon Prime Video PPV
México18:0021:30TV Azteca 7, Box Azteca, ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Costa Rica18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
El Salvador18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Nicaragua18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Guatemala18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Honduras18:0021:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Perú19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Colombia19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Ecuador19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Panamá19:0022:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Venezuela20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Puerto Rico20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Rep. Dominicana20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Bolivia20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Canadá20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Chile20:0023:30ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Paraguay21:0000:30 (03/05)ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Argentina21:0000:30 (03/05)ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
Uruguay21:0000:30 (03/05)ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
España02:0005:30 (03/05)DAZN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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