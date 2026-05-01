Gilberto “El Zurdo” Ramírez y David Benavídez protagonizarán una de las peleas más esperadas de 2026, en la que el mexicano defenderá sus títulos mundiales del peso crucero de la AMB y la OMB ante el invicto retador nacido en Estados Unidos. El combate formará parte de la cartelera estelar del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”, que se llevará a cabo este sábado 2 de mayo (18:00 horas, Tiempo del Centro de México; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) sobre el ring del T‑Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada. ¿Quieres ver la pelea en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que cuentan con los derechos exclusivos de esta velada de boxeo.
En Estados Unidos, la pelea entre Gilberto Ramírez y David Benavídez se transmitirá vía streaming a través de Amazon Prime Video PPV (US$99.99) y DAZN Boxing PPV (US$79.99). En México, en cambio, podrá verse en vivo, gratis y online por la señal abierta de TV Azteca (Canal 7, Box Azteca), también vía web en TV Azteca Deportes, por cable en ESPN y a través de la app de Disney Premium.
En el resto de Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, la transmisión en vivo del choque entre ‘El Zurdo’ Ramírez y David Benavídez correrá a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, además de estar disponible globalmente a través de DAZN.
En España, la cobertura exclusiva del Gilberto Ramírez vs. David Benavídez se verá a través de DAZN.
Recuerda que la velada del “Cinco de Mayo y Boxeo” también tendrá otros dos combates muy interesantes como las de Armando Reséndiz contra Jaime Munguía y la de Óscar Duarte frente Ángel Fierro.
¿Qué canal transmite la pelea Gilberto Ramírez vs. David Benavídez EN VIVO hoy por boxeo mundial en Las Vegas?
|Países
|Horario
|Hora de la estelar
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|8 p.m. ET / 5 p.m. PT
|11:30 p.m. ET / 8:30 p.m. PT
|DAZN PPV y Amazon Prime Video PPV
|México
|18:00
|21:30
|TV Azteca 7, Box Azteca, ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Costa Rica
|18:00
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|El Salvador
|18:00
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Nicaragua
|18:00
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Guatemala
|18:00
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Honduras
|18:00
|21:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Perú
|19:00
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Colombia
|19:00
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Ecuador
|19:00
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Panamá
|19:00
|22:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Venezuela
|20:00
|23:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Puerto Rico
|20:00
|23:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Rep. Dominicana
|20:00
|23:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Bolivia
|20:00
|23:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Canadá
|20:00
|23:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Chile
|20:00
|23:30
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Paraguay
|21:00
|00:30 (03/05)
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Argentina
|21:00
|00:30 (03/05)
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|Uruguay
|21:00
|00:30 (03/05)
|ESPN, Disney Plus Premium y DAZN
|España
|02:00
|05:30 (03/05)
|DAZN