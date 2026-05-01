Gilberto “El Zurdo” Ramírez y David Benavídez protagonizarán una de las peleas más esperadas de 2026, en la que el mexicano defenderá sus títulos mundiales del peso crucero de la AMB y la OMB ante el invicto retador nacido en Estados Unidos. El combate formará parte de la cartelera estelar del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”, que se llevará a cabo este sábado 2 de mayo (18:00 horas, Tiempo del Centro de México; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) sobre el ring del T‑Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada. ¿Quieres ver la pelea en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que cuentan con los derechos exclusivos de esta velada de boxeo.

En Estados Unidos, la pelea entre Gilberto Ramírez y David Benavídez se transmitirá vía streaming a través de Amazon Prime Video PPV (US$99.99) y DAZN Boxing PPV (US$79.99). En México, en cambio, podrá verse en vivo, gratis y online por la señal abierta de TV Azteca (Canal 7, Box Azteca), también vía web en TV Azteca Deportes, por cable en ESPN y a través de la app de Disney Premium.

En el resto de Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, la transmisión en vivo del choque entre ‘El Zurdo’ Ramírez y David Benavídez correrá a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, además de estar disponible globalmente a través de DAZN.

En España, la cobertura exclusiva del Gilberto Ramírez vs. David Benavídez se verá a través de DAZN.

Recuerda que la velada del “Cinco de Mayo y Boxeo” también tendrá otros dos combates muy interesantes como las de Armando Reséndiz contra Jaime Munguía y la de Óscar Duarte frente Ángel Fierro.

¿Qué canal transmite la pelea Gilberto Ramírez vs. David Benavídez EN VIVO hoy por boxeo mundial en Las Vegas?

Países Horario Hora de la estelar Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT 11:30 p.m. ET / 8:30 p.m. PT DAZN PPV y Amazon Prime Video PPV México 18:00 21:30 TV Azteca 7, Box Azteca, ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Costa Rica 18:00 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN El Salvador 18:00 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Nicaragua 18:00 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Guatemala 18:00 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Honduras 18:00 21:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Perú 19:00 22:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Colombia 19:00 22:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Ecuador 19:00 22:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Panamá 19:00 22:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Venezuela 20:00 23:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Puerto Rico 20:00 23:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Rep. Dominicana 20:00 23:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Bolivia 20:00 23:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Canadá 20:00 23:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Chile 20:00 23:30 ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Paraguay 21:00 00:30 (03/05) ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Argentina 21:00 00:30 (03/05) ESPN, Disney Plus Premium y DAZN Uruguay 21:00 00:30 (03/05) ESPN, Disney Plus Premium y DAZN España 02:00 05:30 (03/05) DAZN