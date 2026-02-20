LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 21/02/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea Mario Barrios vs. Ryan García este sábado 22 de febrero por el título peso wélter del CMB desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE DAZN.COM
LAS VEGAS, NEVADA (ESTADOS UNIDOS), 21/02/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea Mario Barrios vs. Ryan García este sábado 22 de febrero por el título peso wélter del CMB desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE DAZN.COM
/ NOÉ YACTAYO Y DAZN.COM
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Mario Barrios y Ryan García se enfrentarán este sábado 21 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, a partir de las 11:53 p.m. ET (8:53 p.m. PT y 22:53 horas del centro de México). En esta velada de boxeo, El Azteca expondrá por cuarta vez su título wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en un duelo pactado a 12 emocionantes rounds, mientras que The King tendrá su primera oportunidad de poder conquistar el máximo cinturón de la división. ¿Quieres ver el combate en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que tienen los derechos exclusivos de este evento de boxeo denominada como “The Ring Hight Stakes”.

¿Se transmite en TV abierta? Hasta la fecha de haberse escrito este artículo, los derechos de cobertura son exclusivos de la plataforma streaming DAZN vía Pay-Per-View (PPV) en todos los países del mundo sin excepción.

En otras ocasiones, los canales mexicanos del Canal 5, TV Azteca 7 e incluso ESPN, han transmitido las mejores peleas de boxeo. Todo hace indicar que no se emitirá por esta vía, ya que la organización del evento tiene un acuerdo especial con DAZN.

¿Qué canal transmite pelea de Mario Barrios vs. Ryan García en USA?

El precio de DAZN PPV en Estados Unidos es de $59.99, mientras que en el Reino Unido está a £24.99. En el resto de países del mundo el costo de DAZN está fijado a $19.99 pero debes revisar el tipo de cambio de la moneda local de tu región.

¿Qué canal transmite pelea de Mario Barrios vs. Ryan García en México?

DAZN transmitirá en exclusiva la pelea Mario Barrios vs. Ryan García en México mediante el sistema de pago por evento (PPV), disponible a través de la app y la web oficial de la plataforma, con un precio de 485 pesos para el evento.

Asimismo, si te encuentras en Latinoamérica, Europa, Asia, África o Oceanía, la única forma de ver el combate de boxeo será por DAZN PPV.

¿En qué canal transmiten pelea Mario Barrios vs. Ryan García por The Ring Highy Stakes?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 p.m. ET / 5 p.m. PTDAZN PPV
México19:00DAZN PPV
Costa Rica19:00DAZN PPV
El Salvador19:00DAZN PPV
Honduras19:00DAZN PPV
Nicaragua19:00DAZN PPV
Guatemala19:00DAZN PPV
Panamá20:00DAZN PPV
Colombia20:00DAZN PPV
Ecuador20:00DAZN PPV
Perú20:00DAZN PPV
Canadá20:00DAZN PPV
Cuba20:00DAZN PPV
Venezuela21:00DAZN PPV
Bolivia21:00DAZN PPV
Puerto Rico21:00DAZN PPV
Rep. Dominicana21:00DAZN PPV
Argentina22:00DAZN PPV
Chile22:00DAZN PPV
Uruguay22:00DAZN PPV
Paraguay22:00DAZN PPV
Brasil22:00DAZN PPV
Reino Unido02:00 (22/02)DAZN PPV
España03:00 (22/02)DAZN PPV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC