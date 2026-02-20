Mario Barrios y Ryan García se enfrentarán este sábado 21 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, a partir de las 11:53 p.m. ET (8:53 p.m. PT y 22:53 horas del centro de México) . En esta velada de boxeo, El Azteca expondrá por cuarta vez su título wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en un duelo pactado a 12 emocionantes rounds, mientras que The King tendrá su primera oportunidad de poder conquistar el máximo cinturón de la división. ¿Quieres ver el combate en tu Smart TV, tableta, teléfono móvil o PC? Aquí te contamos cuál es el canal de TV y el servicio de streaming que tienen los derechos exclusivos de este evento de boxeo denominada como “The Ring Hight Stakes”.

¿Se transmite en TV abierta? Hasta la fecha de haberse escrito este artículo, los derechos de cobertura son exclusivos de la plataforma streaming DAZN vía Pay-Per-View (PPV) en todos los países del mundo sin excepción.

En otras ocasiones, los canales mexicanos del Canal 5, TV Azteca 7 e incluso ESPN, han transmitido las mejores peleas de boxeo. Todo hace indicar que no se emitirá por esta vía, ya que la organización del evento tiene un acuerdo especial con DAZN.

¿Qué canal transmite pelea de Mario Barrios vs. Ryan García en USA?

El precio de DAZN PPV en Estados Unidos es de $59.99, mientras que en el Reino Unido está a £24.99. En el resto de países del mundo el costo de DAZN está fijado a $19.99 pero debes revisar el tipo de cambio de la moneda local de tu región.

¿Qué canal transmite pelea de Mario Barrios vs. Ryan García en México?

DAZN transmitirá en exclusiva la pelea Mario Barrios vs. Ryan García en México mediante el sistema de pago por evento (PPV), disponible a través de la app y la web oficial de la plataforma, con un precio de 485 pesos para el evento.

Asimismo, si te encuentras en Latinoamérica, Europa, Asia, África o Oceanía, la única forma de ver el combate de boxeo será por DAZN PPV.

¿En qué canal transmiten pelea Mario Barrios vs. Ryan García por The Ring Highy Stakes?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT DAZN PPV México 19:00 DAZN PPV Costa Rica 19:00 DAZN PPV El Salvador 19:00 DAZN PPV Honduras 19:00 DAZN PPV Nicaragua 19:00 DAZN PPV Guatemala 19:00 DAZN PPV Panamá 20:00 DAZN PPV Colombia 20:00 DAZN PPV Ecuador 20:00 DAZN PPV Perú 20:00 DAZN PPV Canadá 20:00 DAZN PPV Cuba 20:00 DAZN PPV Venezuela 21:00 DAZN PPV Bolivia 21:00 DAZN PPV Puerto Rico 21:00 DAZN PPV Rep. Dominicana 21:00 DAZN PPV Argentina 22:00 DAZN PPV Chile 22:00 DAZN PPV Uruguay 22:00 DAZN PPV Paraguay 22:00 DAZN PPV Brasil 22:00 DAZN PPV Reino Unido 02:00 (22/02) DAZN PPV España 03:00 (22/02) DAZN PPV