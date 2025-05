Ryan García y Rolly Romero encabezan la cartelera del evento ‘Fatal Fury Time Square‘, como promoción al videojuego de SNK ‘Fatal Fury: City of the Wolves’ a realizarse este viernes 2 de mayo (20:00 horas del Tiempo de Centro de México; 10 pm ET / 7 pm PT) desde el cuadrilátero del Time Square de Nueva York, Estados Unidos. ¿Quieres ver la pelea en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o PC? Aquí te explicamos la forma de ver el combate, según el país donde te encuentres.

Para esta pelea por el cinturón peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), DAZN es la única plataforma online autorizada para transmitir las peleas de la cartelera entre Ryan García y Rolly Romero en México, Estados Unidos, España y el resto de países del mundo.

Es decir, necesitas estar suscrito en DAZN para poder seguir el combate de boxeo. No obstante, también puedes ver el evento con la prueba gratis de siete días.

Actualmente, DAZN cuenta con las dos siguientes ofertas para el público de México.

Oferta flexible mensual: Tiene un costo de 250 pesos por mes y la cancelación debe hacerse con 30 días de preaviso.

Anual con pago mensual: Obtén el mejor precio con un contrato de 12 meses, con un precio de 199 pesos por mes. De esta manera te ahorrarás 612 pesos en todo el año.

Por otro lado, en los Estados Unidos, DAZN tiene estas ofertas para sus suscriptores:

Ahorro mensual: 12 pagos mensuales de 19.99 dólares, término mínimo de 12 meses y se puede cancelar después de que termine el período

Pase flexible: Suscripción mensual por 29.99 dólares y requiere un aviso de 30 días para cancelar

¿Qué canal o plataforma online transmite pelea Ryan García vs. Rolly Romero?

País Canales TV / Streaming Estados Unidos DAZN PPV México DAZN PPV España DAZN PPV Puerto Rico DAZN PPV Reino Unido DAZN PPV Canadá DAZN PPV Colombia DAZN PPV Argentina DAZN PPV Chile DAZN PPV Perú DAZN PPV Ecuador DAZN PPV El Salvador DAZN PPV Nicaragua DAZN PPV Guatemala DAZN PPV Bolivia DAZN PPV Panamá DAZN PPV Venezuela DAZN PPV Rep. Dominicana DAZN PPV Uruguay DAZN PPV Paraguay DAZN PPV Italia DAZN PPV Brasil DAZN PPV Inglaterra DAZN PPV Francia DAZN PPV