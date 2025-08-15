Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev se verán las caras este sábado 16 de agosto (10 pm ET / 7 pm PT) en el octágono del United Center, en Chicago, Illinois (EE. UU.), donde disputarán el título mundial de la división peso mediano durante la pelea estelar del UFC 319. ¿Quieres ver los combates en tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet o PC? En este artículo tendrás todo lo que necesitas saber sobre la transmisión del evento de artes marciales mixtas.
En los Estados Unidos, los combates preliminares del UFC 319 serán transmitidos por FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+, mientras que el main event entre Du Plessis y Chimaev se verá vía Pay-Per-View (PPV) exclusivamente por ESPN+.
Si estás en Puerto Rico, también deberás contratar el servicio de streaming para disfrutar de todas las peleas.
En México, podrás seguir las artes marciales mixtas con las preliminares por UFC Fight Pass y FOX Sports 2, mientras que las estelares estarán disponibles en FOX Sports Premium.
UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+ transmitirán el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.
En España, las peleas se verán por UFC Fight Pass y Eurosport a través de MAX. En Italia y Alemania, la transmisión correrá por cuenta de UFC Fight Pass y DAZN. Finalmente, en el Reino Unido e Irlanda, los combates estarán disponibles en UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.
¿Qué canal transmite UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev? Guía de canales TV y streaming
|Países
|P. Preliminares
|Preliminares
|Peleas estelares
|Estados Unidos
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+
|ESPN+ PPV
|México
|UFC Fight Pass
|FOX Sports 2 y Amazon Prime Video
|FOX Sports Premium
|Reino Unido
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|España
|UFC Fight Pass
|MAX
|MAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass
|Francia
|UFC Fight Pass
|RMC Sport
|RMC Sport
|Alemania
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Italia
|UFC Fight Pass
|DAZN
|DAZN
|Irlanda
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+
|TNT Sports y Discovery+
|Puerto Rico
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Rep. Dominicana
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Argentina
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Chile
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Colombia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Perú
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Ecuador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Brasil
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|UFC Fight Pass
|Paraguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Uruguay
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Venezuela
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Bolivia
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|El Salvador
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Guatemala
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Honduras
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Nicaragua
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Panamá
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
|Costa Rica
|UFC Fight Pass y Disney+
|ESPN Knockout y Disney+
|Disney+
¿Cómo ver UFC 319 en ESPN Latinoamérica?
Estos son los canales que transmiten las primeras preliminares del UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en ESPN Latinoamérica. Recuerda que las estelares solo se verán por Disney Plus.
- Argentina – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
- Colombia – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
- Perú – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
- Chile – DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
- México – SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
- Ecuador – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
- Venezuela – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
- Uruguay – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
- Paraguay – Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
- Bolivia – Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
¿A qué hora ver las peleas del UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev?
|Países
|Hora de inicio
|Hora de las estelares
|Estados Unidos
|6 pm ET / 3 pm PT
|10 pm ET / 7 pm PT
|México
|16:00
|20:00
|Costa Rica
|16:00
|20:00
|El Salvador
|16:00
|20:00
|Nicaragua
|16:00
|20:00
|Guatemala
|16:00
|20:00
|Honduras
|16:00
|20:00
|Perú
|17:00
|21:00
|Colombia
|17:00
|21:00
|Ecuador
|17:00
|21:00
|Canadá
|18:00
|22:00
|Cuba
|18:00
|22:00
|Haití
|18:00
|22:00
|Puerto Rico
|18:00
|22:00
|Rep. Dominicana
|18:00
|22:00
|Venezuela
|18:00
|22:00
|Bolivia
|18:00
|22:00
|Chile
|18:00
|22:00
|Argentina
|19:00
|23:00
|Paraguay
|19:00
|23:00
|Uruguay
|19:00
|23:00
|Brasil
|19:00
|23:00
|Reino Unido
|23:00
|03:00 (17/08)
|Irlanda
|23:00
|03:00 (17/08)
|España
|00:00 (17/08)
|04:00 (17/08)
|Italia
|00:00 (17/08)
|04:00 (17/08)
|Francia
|00:00 (17/08)
|04:00 (17/08)
|Alemania
|00:00 (17/08)
|04:00 (17/08)
¿Cómo ver EN VIVO las peleas del UFC 319 en los Estados Unidos?
Los combates del UFC 319 comenzarán a las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT) con las primeras preliminares, que se transmitirán por ESPN+, Disney+ y UFC Fight Pass.
A las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) iniciarán las peleas preliminares, disponibles en FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+.
Finalmente, la cartelera estelar arrancará a las 10:00 p.m. ET (7:00 p.m. PT) con transmisión exclusiva por ESPN+ en modalidad PPV.
- Primeras preliminares: 6 pm ET / 3 pm PT (ESPN+, Disney+ y UFC Fight Pass)
- Preliminares: 8 pm ET / 5 pm PT (FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+)
- Main Card: 10 pm ET / 7 pm PT (ESPN+ PPV)