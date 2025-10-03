La UFC 320 promete una noche histórica desde el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 4 de octubre. El combate estelar tendrá como protagonistas a Alex Pereira y Magomed Ankalaev, quienes se medirán en una revancha decisiva por el cinturón del peso semipesado. Tras un primer enfrentamiento lleno de acción, este segundo capítulo apunta a ser aún más explosivo.

La velada también contará con la pelea coestelar entre el campeón del peso gallo Merab Dvalishvili y Cory Sandhagen, un choque de estilos que puede definir el futuro inmediato de la división. A esto se suma una cartelera variada, con nombres que buscan consolidarse en el ranking y sorprender en una noche clave para la UFC.

¿A qué hora empieza UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2?

La jornada de UFC 320 se disputará el sábado 4 de octubre y tendrá diferentes horarios según cada país. La pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2 está programada aproximadamente para la madrugada del domingo en España.

Etapa México (CDMX) USA (ET) Argentina (AR) España (ESP) Preliminares 16:00 18:00 19:00 00:00 (5 oct) Cartelera principal 20:00 22:00 23:00 04:00 (5 oct) Ankalaev vs Pereira 2 22:20 00:20 01:20 06:20 (5 oct)

¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO hoy por TV y streaming?

La pelea de Magomed Ankalaev vs Alex Pereira 2 en UFC 320 se podrá ver en vivo por TV y streaming en las siguientes plataformas según cada país:

País / Región Canales y plataformas México Fox Sports Premium (TV y streaming) España Max (streaming) Argentina Fox Sports 2 (TV, solo preliminares), Disney+ (streaming) Estados Unidos ESPN (evento completo) Resto de Sudamérica* Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares)

*Excepto Chile y Brasil.