La UFC 320 promete una noche histórica desde el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 4 de octubre. El combate estelar tendrá como protagonistas a Alex Pereira y Magomed Ankalaev, quienes se medirán en una revancha decisiva por el cinturón del peso semipesado. Tras un primer enfrentamiento lleno de acción, este segundo capítulo apunta a ser aún más explosivo.
La velada también contará con la pelea coestelar entre el campeón del peso gallo Merab Dvalishvili y Cory Sandhagen, un choque de estilos que puede definir el futuro inmediato de la división. A esto se suma una cartelera variada, con nombres que buscan consolidarse en el ranking y sorprender en una noche clave para la UFC.
¿A qué hora empieza UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2?
La jornada de UFC 320 se disputará el sábado 4 de octubre y tendrá diferentes horarios según cada país. La pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2 está programada aproximadamente para la madrugada del domingo en España.
|Etapa
|México (CDMX)
|USA (ET)
|Argentina (AR)
|España (ESP)
|Preliminares
|16:00
|18:00
|19:00
|00:00 (5 oct)
|Cartelera principal
|20:00
|22:00
|23:00
|04:00 (5 oct)
|Ankalaev vs Pereira 2
|22:20
|00:20
|01:20
|06:20 (5 oct)
¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO hoy por TV y streaming?
La pelea de Magomed Ankalaev vs Alex Pereira 2 en UFC 320 se podrá ver en vivo por TV y streaming en las siguientes plataformas según cada país:
|País / Región
|Canales y plataformas
|México
|Fox Sports Premium (TV y streaming)
|España
|Max (streaming)
|Argentina
|Fox Sports 2 (TV, solo preliminares), Disney+ (streaming)
|Estados Unidos
|ESPN (evento completo)
|Resto de Sudamérica*
|Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares)
*Excepto Chile y Brasil.