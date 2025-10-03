Alex Pereira y Magomed Ankalaev protagonizan la pelea estelar de UFC 320 en Las Vegas. Revisa horarios y canales para ver el combate EN VIVO en México, USA y España. (Foto: Louis Grasse/PxImages)
Alex Pereira y Magomed Ankalaev protagonizan la pelea estelar de UFC 320 en Las Vegas. Revisa horarios y canales para ver el combate EN VIVO en México, USA y España. (Foto: Louis Grasse/PxImages)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

La UFC 320 promete una noche histórica desde el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 4 de octubre. El combate estelar tendrá como protagonistas a Alex Pereira y Magomed Ankalaev, quienes se medirán en una revancha decisiva por el cinturón del peso semipesado. Tras un primer enfrentamiento lleno de acción, este segundo capítulo apunta a ser aún más explosivo.

La velada también contará con la pelea coestelar entre el campeón del peso gallo Merab Dvalishvili y Cory Sandhagen, un choque de estilos que puede definir el futuro inmediato de la división. A esto se suma una cartelera variada, con nombres que buscan consolidarse en el ranking y sorprender en una noche clave para la UFC.

¿A qué hora empieza UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2?

La jornada de UFC 320 se disputará el sábado 4 de octubre y tendrá diferentes horarios según cada país. La pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2 está programada aproximadamente para la madrugada del domingo en España.

EtapaMéxico (CDMX)USA (ET)Argentina (AR)España (ESP)
Preliminares16:0018:0019:0000:00 (5 oct)
Cartelera principal20:0022:0023:0004:00 (5 oct)
Ankalaev vs Pereira 222:2000:2001:2006:20 (5 oct)

¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO hoy por TV y streaming?

La pelea de Magomed Ankalaev vs Alex Pereira 2 en UFC 320 se podrá ver en vivo por TV y streaming en las siguientes plataformas según cada país:

País / RegiónCanales y plataformas
MéxicoFox Sports Premium (TV y streaming)
EspañaMax (streaming)
ArgentinaFox Sports 2 (TV, solo preliminares), Disney+ (streaming)
Estados UnidosESPN (evento completo)
Resto de Sudamérica*Disney+ (streaming), ESPN (TV, solo preliminares)

*Excepto Chile y Brasil.

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

