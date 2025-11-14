Jack Della Maddalena e Islam Makhachev protagonizarán la pelea por el título peso wélter del UFC 322, que se disputará este sábado 15 de noviembre en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. El esperado combate, programado para las 10 p. m. (ET) / 7 p. m. (PT), enfrentará a dos estrellas en su mejor momento dentro del octágono. En esta nota encontrarás todos los detalles sobre cómo y dónde ver la transmisión en vivo del evento desde tu televisor Smart TV, celular, tablet o computadora.

Della Maddalena llega con una impresionante racha de victorias y un poder de nocaut que lo ha convertido en uno de los peleadores más temidos de su categoría.

Por su parte, Makhachev, actual campeón y especialista en lucha, buscará imponer su dominio en el piso y demostrar que su evolución técnica lo mantiene como uno de los mejores libra por libra del mundo.

Ambos peleadores cuentan con motivaciones claras: Della Maddalena aspira a consagrarse como el nuevo rostro del peso wélter, mientras que Makhachev busca dejar atrás toda duda y consolidarse como doble campeón.

Con estos ingredientes, el enfrentamiento central del UFC 322 promete dejar una marca imborrable en la historia de la organización.

En la coestelar, Valentina Shevchenko defenderá el título de peso mosca femenino ante Zhang Weili. Este choque entre campeonas enfrentará la experiencia y dominio de Shevchenko, quien amplía su reinado ante una retadora de altísimo nivel como Zhang, excampeona de peso paja. La expectativa es máxima por el duelo técnico y físico de dos de las mejores peleadoras del planeta.​

La cartelera preliminar también estará cargada de acción: destacan el choque entre Vicente Luque y Sean Brady en peso wélter, además del regreso de Kelvin Gastelum al peso mediano para enfrentar a André Muniz. Nombres emergentes como Mayra Bueno Silva contra Karol Rosa y el debut de Daniel Zellhuber ante Nazim Sadykhov aportan diversidad y promesa internacional a una de las galas más llamativas del calendario UFC.​

UFC 322 se perfila así como un espectáculo imperdible, con títulos en juego, grandes figuras y combates estelares que pondrán a prueba el talento y la pasión del público de Nueva York.​

En los Estados Unidos, los combates preliminares del UFC 322 serán transmitidos por FX, ESPN News, Disney+ y ESPN Select (que reemplaza a ESPN+), mientras que el main event entre Du Plessis y Chimaev se verá vía Pay-Per-View (PPV) exclusivamente por ESPN Select.

Si estás en Puerto Rico, también deberás contratar el servicio de streaming para disfrutar de todas las peleas.

¿Qué canal transmite UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev? Guía de canales TV y streaming

En México, podrás seguir las peleas de las preliminares del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev por UFC Fight Pass y FOX Sports 2, mientras que las estelares estarán disponibles en FOX Sports Premium.

UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+ transmitirán el UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

En España, las peleas se verán por UFC Fight Pass y Eurosport a través de MAX. En Italia y Alemania, la transmisión correrá por cuenta de UFC Fight Pass y DAZN. Finalmente, en el Reino Unido e Irlanda, los combates estarán disponibles en UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.

Países P. Preliminares Preliminares Peleas estelares Estados Unidos FX, ESPN News, Disney+ y ESPN Select FX, ESPN News, Disney+ y ESPN Select ESPN Select PPV México UFC Fight Pass FOX Sports 2 y Amazon Prime Video FOX Sports Premium Reino Unido UFC Fight Pass UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+ TNT Sports y Discovery+ España UFC Fight Pass MAX MAX y UFC LIVE con UFC Fight Pass Francia UFC Fight Pass RMC Sport RMC Sport Alemania UFC Fight Pass DAZN DAZN Italia UFC Fight Pass DAZN DAZN Irlanda UFC Fight Pass UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+ TNT Sports y Discovery+ Puerto Rico UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Rep. Dominicana UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Argentina UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Chile UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Colombia UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Perú UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Ecuador UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Brasil UFC Fight Pass UFC Fight Pass UFC Fight Pass Paraguay UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Uruguay UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Venezuela UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Bolivia UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ El Salvador UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Guatemala UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Honduras UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Nicaragua UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Panamá UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+ Costa Rica UFC Fight Pass y Disney+ ESPN Knockout y Disney+ Disney+

¿Cómo ver UFC 322 en ESPN Latinoamérica?

Estos son los canales que transmiten las primeras preliminares del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev en ESPN Latinoamérica. Recuerda que las estelares solo se verán por Disney Plus.

Argentina – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD

Colombia – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD

Perú – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD

Chile – DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49

México – SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558

Ecuador – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD

Venezuela – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD

Uruguay – DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD

Paraguay – Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD

Bolivia – Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD

¿A qué hora ver el UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev? Horarios de la cartelera

Países Hora de inicio Hora de las estelares Estados Unidos 6 pm ET / 3 pm PT 10 pm ET / 7 pm PT México 17:00 21:00 Costa Rica 17:00 21:00 El Salvador 17:00 21:00 Nicaragua 17:00 21:00 Guatemala 17:00 21:00 Honduras 17:00 21:00 Perú 18:00 22:00 Colombia 18:00 22:00 Ecuador 18:00 22:00 Canadá 18:00 22:00 Cuba 18:00 22:00 Haití 19:00 23:00 Puerto Rico 19:00 23:00 Rep. Dominicana 19:00 23:00 Venezuela 19:00 23:00 Bolivia 19:00 23:00 Chile 20:00 00:00 (16/11) Argentina 20:00 00:00 (16/11) Paraguay 20:00 00:00 (16/11) Uruguay 20:00 00:00 (16/11) Brasil 20:00 00:00 (16/11) Reino Unido 23:00 03:00 (15/11) Irlanda 23:00 03:00 (15/11) España 00:00 (15/11) 04:00 (15/11) Italia 00:00 (15/11) 04:00 (15/11) Francia 00:00 (15/11) 04:00 (15/11) Alemania 00:00 (15/11) 04:00 (15/11)

¿Cómo ver EN VIVO las peleas del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev en los Estados Unidos?

Los combates del UFC 322 iniciarán a las 6 p.m. ET (3 p.m. PT) con las primeras preliminares, que se transmitirán por ESPN Select (reemplaza a ESPN+), Disney+ y UFC Fight Pass.

A las 8 p.m. ET (5:00 p.m. PT) iniciarán las peleas preliminares, disponibles en FX, ESPN News, Disney+ y ESPN+.

Finalmente, la cartelera estelar arrancará a las 10 p.m. ET (7:00 p.m. PT) con transmisión exclusiva por ESPN+ en modalidad PPV.

