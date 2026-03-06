Max Holloway y Charles Oliveira se verán las caras por segunda vez en el octágono en una revancha de alto voltaje por el cinturón BMF del peso ligero, en el evento UFC 326 del sábado 7 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En juego estará algo más que un título honorífico: el legado, el orgullo y la posibilidad de reescribir la historia entre dos de los strikers más violentos y técnicos de su generación, al frente de una cartelera cargada de mano pesada, jiu-jitsu de élite y nombres atractivos tanto en la estelar como en las preliminares.

En buena parte de América, la transmisión oficial del UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 estará a cargo de Paramount+, que llevará las imágenes del evento para Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica donde el servicio está disponible. Este movimiento consolida el cambio de ecosistema respecto a años anteriores, cuando los eventos numerados y los PPV de la empresa de Dana White se seguían a través de ESPN, plataformas asociadas como Disney Plus o paquetes premium de canales deportivos. Ahora, Paramount+ se posiciona como la ventana central para vivir el combate BMF y el resto de la cartelera en streaming, con parte de la velada también disponible en la señal de CBS en Estados Unidos.

En España, los derechos de emisión del UFC 326 siguen en manos de una plataforma de streaming de pago (HBO Max para este evento), por lo que será necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de todas las peleas de Holloway vs. Oliveira 2 en directo y en alta definición. La velada completa —preliminares y evento principal— se integra dentro de la misma app, lo que facilita seguir la noche de MMA sin cambiar de señal.

Por su parte, en el Reino Unido e Irlanda, la cadena TNT Sports será la encargada de televisar toda la jornada, desde las preliminares tempranas hasta la pelea estelar por el título BMF. Los suscriptores podrán seguir el evento a través de sus canales lineales y también mediante la plataforma de streaming asociada (TNT Sports Player o la app del operador), según el paquete que tengan contratado, lo que permite ver UFC 326 tanto en TV tradicional como en dispositivos conectados.

Además, al igual que en otros eventos numerados, las primeras preliminares del UFC 326 estarán disponibles a través de UFC Fight Pass, el servicio oficial de streaming de la promotora. Allí los usuarios podrán ver las peleas iniciales EN VIVO, acceder a repeticiones bajo demanda y consultar contenido extra: previas, estadísticas, análisis y archivo histórico de eventos pasados, ideal para maratonear antes de que Holloway y Oliveira suban a la jaula.​​

¿Qué canal transmite peleas del UFC 326 Holloway vs. Oliveira 2?

PAÍSES HORA DE INICIO (PRELIMINARES) HORA CARTELERA ESTELAR (APROX.) CANALES TV / STREAMING Estados Unidos (Costa Este) 5:00 p.m. ET 10:00 p.m. ET CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass Estados Unidos (Costa Oeste) 2:00 p.m. PT 7:00 p.m. PT CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass México 4:00 p.m. (CT) 9:00 p.m. (CT) Paramount+ Argentina 6:00 p.m. 11:00 p.m. Paramount+ Chile 5:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Perú 4:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Colombia 4:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Uruguay 6:00 p.m. 11:00 p.m. Paramount+ Paraguay 5:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Venezuela 5:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Bolivia 4:00–5:00 p.m. aprox. 9:00–10:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Brasil 6:00 p.m. (Brasilia) 11:00 p.m. (Brasilia) Paramount+ y UFC Fight Pass Guatemala 3:00–4:00 p.m. aprox. 8:00–9:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass El Salvador 3:00–4:00 p.m. aprox. 8:00–9:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Honduras 3:00–4:00 p.m. aprox. 8:00–9:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Nicaragua 3:00–4:00 p.m. aprox. 8:00–9:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Puerto Rico 5:00 p.m. ET 10:00 p.m. ET Paramount+ (zona Estados Unidos) y CBS República Dominicana 5:00 p.m. aprox. 10:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Costa Rica 3:00–4:00 p.m. aprox. 8:00–9:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass España 11:00 p.m. (prelims) 4:00 a.m. del domingo (main) HBO Max Reino Unido 10:00 p.m. 3:00 a.m. del domingo TNT Sports (TV) Irlanda 10:00 p.m. 3:00 a.m. del domingo TNT Sports (TV)

Cartelera completa de UFC 326

Cartelera principal

Max Holloway vs. Charles Oliveira – pelea estelar, título BMF del peso ligero.

Renato Moicano vs. Brian Ortega.

Caio Borralho vs. Reinier de Ridder.

Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira.

Rob Font vs. Raul Rosas Jr.

Preliminares

Cody Garbrandt vs. Xiao Long.

Rafael Tobías vs. Diyar NurgoZhay.​

Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel.

Donte Johnson vs. Dusko Todorovic / Cody Brundage (según designación final).

Sumudaerji vs. Jesús Aguilar.

Luke Fernández vs. Rodolfo Bellato.

JooSang Yoo / Lee Jeong-yeong vs. Gastón Bolaños