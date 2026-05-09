Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentarán por el cinturón del peso mediano en la pelea estelar del UFC 328, que se celebrará este sábado 9 de mayo, a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , en el octágono del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate promete ser uno de los más explosivos del año, con Borz buscando imponer su presión y lucha dominante, mientras Tarzán intentará marcar el ritmo con su boxeo lineal y su defensa constante.

En buena parte de América, la transmisión oficial del UFC 328: Chimaev vs. Strickland estará a cargo de Paramount+, que llevará las imágenes del evento para Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica donde el servicio está disponible. Este movimiento consolida el cambio de ecosistema respecto a años anteriores, cuando los eventos numerados y los PPV de la empresa de Dana White se seguían a través de ESPN, plataformas asociadas como Disney Plus o paquetes premium de canales deportivos. Ahora, Paramount+ se posiciona como la ventana central para vivir la cartelera completa en streaming, con parte de la velada también disponible en la señal de CBS en Estados Unidos.

En España, los derechos de emisión del UFC 328 siguen en manos de una plataforma de streaming de pago (HBO Max para este evento), por lo que será necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de todas las peleas de Chimaev vs. Strickland en directo y en alta definición. La velada completa —preliminares y evento principal— se integra dentro de la misma app, lo que facilita seguir la noche de MMA sin cambiar de señal.

Por su parte, en el Reino Unido e Irlanda, la cadena TNT Sports será la encargada de televisar toda la jornada, desde las preliminares tempranas hasta la pelea estelar por el título mediano. Los suscriptores podrán seguir el evento a través de sus canales lineales y también mediante la plataforma de streaming asociada (TNT Sports Player o la app del operador), según el paquete que tengan contratado, lo que permite ver UFC 328 tanto en TV tradicional como en dispositivos conectados.

Además, al igual que en otros eventos numerados, las primeras preliminares del UFC 328 estarán disponibles a través de UFC Fight Pass, el servicio oficial de streaming de la promotora. Allí los usuarios podrán ver las peleas iniciales en vivo, acceder a repeticiones bajo demanda y consultar contenido extra: previas, estadísticas, análisis y archivo histórico de eventos pasados.

¿En qué canal transmiten Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland por el UFC 328?

PAÍSES HORA DE INICIO (PRELIMINARES) HORA CARTELERA ESTELAR (APROX.) CANALES TV / STREAMING Estados Unidos (Costa Este) 6:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass Estados Unidos (Costa Oeste) 3:00 p.m. PT 6:00 p.m. PT CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass México 4:00 p.m. (CT) 7:00 p.m. (CT) Paramount+ Argentina 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Chile 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Perú 5:00 p.m. 8:00 p.m. Paramount+ Colombia 5:00 p.m. 8:00 p.m. Paramount+ Uruguay 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Paraguay 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Venezuela 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Bolivia 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Brasil 7:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Guatemala 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass El Salvador 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Honduras 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Nicaragua 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Puerto Rico 6:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET Paramount+ (zona Estados Unidos) y CBS República Dominicana 6:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass Costa Rica 4:00 p.m. 7:00 p.m. Paramount+ y UFC Fight Pass España 1:00 a.m. (10/05) 4:00 a.m. (10/05) HBO Max Reino Unido 12:00 p.m. 3:00 a.m. (10/05) TNT Sports (TV) Irlanda 12:00 p.m. 3:00 a.m. (10/05) TNT Sports (TV)

Cartelera del UFC 328: Chimaev vs. Strickland

Cartelera estelar

Título peso medio — Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland.

Título peso mosca — Joshua Van vs. Tatsuro Taira.

Peso pesado — Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta.

Peso wélter — Sean Brady vs. Joaquin Buckley.

Peso ligero — King Green vs. Jeremy Stephens.

Cartelera preliminar

Peso medio — Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz.

Peso wélter — Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15).

Peso ligero — Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki.

Peso ligero — Jim Miller vs. Jared Gordon.

Primeras preliminares

Peso medio — Roman Kopylov vs. Marco Tulio.

Peso pluma — Pat Sabatini vs. William Gomis.

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos.

Peso mosca — Clayton Carpenter vs. José Ochoa.