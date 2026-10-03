Un nuevo evento enumerado se vivirá en la UFC este sábado 3 de octubre y un combate femenino estará protagonizando la estelar. Desde el Delta Center de Salt Lake City, Utah, no te pierdas la transmisión del UFC 332: Silva vs. Wang, por el título vacante de peso mosca de la división femenina ante el despojo del título a Valentina Shevchenko. A continuación, te dejaré con los horarios y canales para seguir la transmisión del UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong.
¿Qué canal transmite pelea UFC 332: Silva vs. Wang desde España, Estados Unidos y México?
El evento UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se realizará este sábado 3 de octubre de 2026 desde el Delta Center de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La cartelera principal comenzará a las 6:00 p. m. en México, con transmisión EN VIVO por Paramount+, que ofrecerá el evento en español. Las preliminares iniciarán a las 2:00 p. m. (hora mexicana), también por la plataforma de streaming.
En España, la velada se podrá seguir durante la madrugada del domingo 4 de octubre a través de HBO Max, con la cartelera principal programada para las 2:00 a. m. (hora peninsular). Las preliminares comenzarán a las 12:00 a. m. del domingo, mientras que los primeros combates estarán disponibles desde las 10:00 p. m. del sábado por UFC Fight Pass.
Por su parte, en Estados Unidos, UFC 332 comenzará a las 8:00 p. m. ET (hora del Este) y podrá verse EN VIVO por CBS y Paramount+. Las preliminares arrancarán a las 6:00 p. m. ET por Paramount+, mientras que las primeras peleas estarán disponibles desde las 4:00 p. m. ET mediante Paramount+ y UFC Fight Pass.
UFC 332: Silva vs. Wang - Canales de transmisión
|País
|Horario de la cartelera principal
|Canal / Streaming
|Argentina
|9:00 p. m.
|Paramount+
|Bolivia
|8:00 p. m.
|Paramount+
|Chile
|9:00 p. m.
|Paramount+
|Colombia
|7:00 p. m.
|Paramount+
|Centroamérica
|6:00 p. m.
|Paramount+
|Ecuador
|7:00 p. m.
|Paramount+
|Paraguay
|9:00 p. m.
|Paramount+
|Perú
|7:00 p. m.
|Paramount+
|Uruguay
|9:00 p. m.
|Paramount+
|Venezuela
|8:00 p. m.
|Paramount+