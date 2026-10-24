El UFC 333 pone en juego dos títulos mundiales este sábado 24 de octubre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos , con una cartelera que reúne a cuatro figuras de las divisiones más ligeras. Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev y Petr Yan vs. Merab Dvalishvili encabezan una velada que promete ser uno de los grandes atractivos del tramo final del calendario de UFC en 2026.

¿Quieres ver la pelea entre Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev EN VIVO y EN DIRECTO por Streaming Online? A continuación, te comparto la lista de plataformas online disponibles para seguir la cobertura del UFC 333 desde España, Estados Unidos y México.

¿Qué canal transmite UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?

El UFC 333: Volkanovski vs. Evloev, programado para el sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi, se podrá ver por HBO Max en España y Paramount+ en México y Estados Unidos. La disponibilidad cambia según el país y el tramo de la cartelera.

País Streaming online Cobertura y horarios del sábado 24 de octubre España HBO Max para preliminares y cartelera principal; UFC Fight Pass para preliminares tempranas. Hora peninsular: preliminares tempranas a las 16:00; preliminares a las 18:00; cartelera principal a las 20:00. En Canarias, una hora menos. México Paramount+. Evento completo: preliminares tempranas a las 08:00; preliminares a las 10:00; cartelera principal a las 12:00, hora del centro de México. Estados Unidos Paramount+, con opciones de transmisión en inglés y español. Evento completo: preliminares tempranas a las 10:00 ET / 07:00 PT; preliminares a las 12:00 ET / 09:00 PT; cartelera principal a las 14:00 ET / 11:00 PT.

En España, HBO Max ofrecerá las preliminares desde las 18:00 y la cartelera principal desde las 20:00, en horario peninsular . Para seguir también las preliminares tempranas, la información publicada por Marca señala UFC Fight Pass desde las 16:00. Por tanto, conviene distinguir ambos servicios: HBO Max es la opción para los bloques preliminar y estelar, pero no debe darse por incluida allí la primera parte de la jornada.press-spain.

En México, Paramount+ será la plataforma para seguir toda la función, desde las preliminares tempranas hasta el combate principal . El centro de ayuda del servicio confirma que el UFC 333 estará disponible con cualquier plan. Además, el acuerdo de derechos para Latinoamérica establece que los eventos numerados se incluyen sin un cargo adicional para los suscriptores; no hace falta comprar un pago por evento aparte.

La jornada comenzará a las 08:00, hora del centro de México, mientras que la cartelera principal arrancará al mediodía. Ese último horario marca el comienzo del bloque de peleas estelares, no la salida inmediata de Alexander Volkanovski y Movsar Evloev al octágono.

En Estados Unidos, el UFC 333 se transmitirá exclusivamente por Paramount+ , con toda la cartelera incluida en cualquiera de sus planes y sin un pago adicional de PPV. La plataforma aclara expresamente que esta edición no se emitirá por CBS, aunque otros eventos seleccionados de la UFC sí puedan contar con esa ventana televisiva. También anuncia una opción de transmisión en español.

Cuándo y a qué hora es la pelea UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev

El evento tendrá inicio con las primeras peleas preliminares a las 10 de la mañana del Este de Estados Unidos (8:00 de CDMX, 11:00 de Argentina, 16:00 de España), en cuanto que la cartelera principal comenzará a las 14:00 ET (12:00 de CDMX, 15:00 ARG, 20:00 ESP) y la pelea de Volkanovski contra Evloev está programada aproximadamente para las 16:30 ET (14:30 de CDMX, 17:30 de Argentina, 22:30 de España).

Día: Sábado 24 de octubre

Sábado 24 de octubre Horario: 8:00 CDMX | 10:00 ET USA | 11:00 AR | 16:00 ESP

8:00 CDMX | 10:00 ET USA | 11:00 AR | 16:00 ESP Cartelera principal: 12:00 CDMX | 14:00 ET USA | 15:00 AR | 20:00 ESP

12:00 CDMX | 14:00 ET USA | 15:00 AR | 20:00 ESP Pelea de Volkanovski vs. Evloev (horario aproximado): 14:30 CDMX | 16:30 ET USA | 17:30 AR | 22:30 ESP

Cartelera completa UFC 333, Volkanovski vs. Evloev

Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev, pelea por el título de peso pluma

Petr Yan vs. Merab Dvalishvili, pelea por el título de peso mosca

Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov, peso mosca

Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev, peso pesado

Aaron Pico vs. Losene Keita, peso pluma

Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes, peso semipesado

Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev, peso semipesado

Abusupiyan Magomedov vs. Cameron Rowston, peso mediano

Grant Dawson vs. Nurullo Aliev, peso ligero

Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun, peso mediano

Bolaji Oki vs. Daniel Santos, peso pluma

Kody Steele vs. Noah Gugnon, peso ligero

Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari, peso paja

Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov, peso gallo