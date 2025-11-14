El evento co-estelar del UFC 322 presentará un choque generacional y de élite que muchos consideran el mejor enfrentamiento femenino en la historia de la promoción: la campeona de peso mosca, Valentina Shevchenko, defendiendo su título contra la doble excampeona de peso paja, Zhang Weili. Este combate es un encuentro cumbre entre dos leyendas de las artes marciales mixtas, un duelo que pondrá a prueba los límites de ambas atletas. Shevchenko, de 37 años, llega con un impresionante récord de 10-1-1 en peleas por el título mosca, tras retener su cinturón en una dura decisión unánime contra Manon Fiorot, demostrando que su maestría sigue intacta.

Por su parte, Zhang Weili asciende de división para reclamar otro campeonato, después de haber consolidado su segundo reinado en el peso paja. Desde que recuperó el título en UFC 281, la china ha defendido exitosamente su corona con convincentes victorias por decisión unánime ante Amanda Lemos, Yan Xiaonan y Tatiana Suarez. Ambas peleadoras presumen un currículum combinado de 24-5-1 en 30 apariciones en UFC, con hojas de vida cargadas de logros y oponentes de primer nivel.

Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang por el título de peso mosca del UFC. (UFC)

¿A qué hora empieza UFC 322: Ankalaev vs. Pereira 2?

La jornada de UFC 322 se disputará el sábado 15 de noviembre y tendrá diferentes horarios según cada país. La pelea co-estelar Shevchenko vs Zhang está programada aproximadamente para la madrugada del domingo en España.

Etapa México (CDMX) USA (ET) Argentina (AR) España (ESP) Early prelims 17:00 16:00 20:00 00:00 (16 nov) Prelims 19:00 20:00 22:00 02:00 (16 nov) Cartelera estelar (Shevchenko vs Zhang) Desde las 21:00 Desde las 22:00 Desde las 00:00 (16 nov) Desde las 04:00 (16 nov)

Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por el título de peso mosca femenino será el co-estelar del evento UFC 322, que tendrá como plato fuerte la pelea entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev por el campeonato de peso welter. | Crédito: ufc.com

¿Dónde ver UFC 322 EN VIVO hoy por TV y streaming?

La pelea Valentina Shevchenko vs Wheili Zang en UFC 322 se podrá ver en vivo por TV y streaming en las siguientes plataformas según cada país:

País / Región Canales y plataformas México y Argentina ESPN+ y Disney+ (Evento estelar) / Fox Sports y Disney+ (Preliminares) España Eurosport (Evento estelar) / HBO Max (Preliminares) Estados Unidos ESPN+ (Evento completo) Resto de Sudamérica ESPN (Evento estelar) / UFC Fight Pass (Preliminares)