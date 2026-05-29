París Saint-Germain y Arsenal disputarán el título de la UEFA Champions League 2025-26 tras haber dejado en el camino al Bayern Múnich y al Atlético de Madrid en semifinales. Ambos conjuntos prometen un choque vibrante cuando se vean las caras este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. En un horario inédito modificado por la UEFA, el encuentro arrancará a las 10:00 horas del Tiempo del Centro de México (12 p.m. ET y 9 a.m. PT en horario de los Estados Unidos) . ¿Quieres saber en qué canal se transmite en tu país? Aquí te contamos todos los detalles para que puedas ver el pitazo inicial en vivo a través de las señales de TV y los servicios de streaming disponibles en todo el mundo.

En México, el duelo entre PSG y Arsenal será televisado por las pantallas de FOX Sports y TNT Sports, mientras que por streaming se podrá seguir a través de HBO Max y las plataformas de FOX One. Vale la pena recordar que, aunque la UEFA ya anunció que los derechos de transmisión pasarán a ESPN (Disney+) y Paramount+ en un futuro, este cambio se aplicará hasta la temporada 2027-28, por lo que el próximo año el torneo continuará en sus casas actuales.

Por otro lado, en los Estados Unidos cuentas con múltiples opciones para ver el París Saint-Germain vs. Arsenal. CBS y Paramount+ llevarán la cobertura en idioma inglés, mientras que Univision, TUDN, DAZN y ViX se encargarán de llevar la señal en español en sus diversas plataformas para la comunidad hispana.

En España, la gran final de la UEFA Champions League se podrá disfrutar de forma gratuita y en señal abierta a través de La 1 de TVE y, por streaming, en RTVE Play. Asimismo, Movistar Plus+ ofrecerá su cobertura completa en territorio español mediante su plataforma online y por el canal M+ Liga de Campeones (disponible en el dial 60 de Movistar y el dial 115 de Orange TV).

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro París Saint-Germain vs. Arsenal será televisado por ESPN y también estará disponible en streaming a través de Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

¿Qué canal transmite PSG vs. Arsenal por final de la Champions League 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 a.m. PT CBS Golazo y Univision DAZN, ViX Plus, CBS Sports, Paramount Plus, Univision Now y TUDN USA México 10:00 TNT Sports y FOX Sports HBO Max y FOX One Costa Rica 10:00 ESPN Disney Plus Premium El Salvador 10:00 ESPN Disney Plus Premium Nicaragua 10:00 ESPN Disney Plus Premium Honduras 10:00 ESPN Disney Plus Premium Guatemala 10:00 ESPN Disney Plus Premium Ecuador 11:00 ESPN Disney Plus Premium Perú 11:00 ESPN Disney Plus Premium Colombia 11:00 ESPN Disney Plus Premium Panamá 11:00 ESPN Disney Plus Premium Chile 12:00 ESPN Disney Plus Premium Rep. Dominicana 12:00 ESPN Disney Plus Premium Puerto Rico 12:00 ESPN Disney Plus Premium Cuba 12:00 Tele Rebelde -Disney Plus Premium Venezuela 12:00 ESPN Disney Plus Premium Bolivia 12:00 ESPN Disney Plus Premium Paraguay 12:00 ESPN Disney Plus Premium Argentina 13:00 ESPN Disney Plus Premium Uruguay 13:00 ESPN Disney Plus Premium Brasil 13:00 SBT y TNT Sports HBO Max España 18:00 TVE La 1 HD y Movistar+ Liga de Campeones RTVE Play y Movistar Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026?

México: 10:00

Costa Rica: 10:00

El Salvador: 10:00

Nicaragua: 10:00

Guatemala: 10:00

Honduras: 10:00

Ecuador: 11:00

Colombia: 11:00

Perú: 11:00

Panamá: 11:00

Venezuela: 12:00

Chile: 12:00

Cuba: 12:00

Canadá: 12:00

Bolivia: 12:00

República Dominicana: 12:00

Puerto Rico: 12:00

Paraguay: 12:00

Argentina: 13:00

Uruguay: 13:00

Brasil: 13:00

Reino Unido: 17:00

Portugal: 17:00

España: 18:00 (Islas Canarias: 17:00)

Italia: 18:00

Alemania: 18:00

Francia: 18:00

Países Bajos: 18:00

Horario en Estados Unidos (ET, CT, MT, PT)

Estados Unidos (ET): 12 p.m. en Florida (Miami), Nueva York (NYC), Georgia (Atlanta) y Pensilvania (Filadelfia)

12 p.m. en Florida (Miami), Nueva York (NYC), Georgia (Atlanta) y Pensilvania (Filadelfia) Estados Unidos (CT): 11 a.m. en Texas (Houston), Illinois (Chicago), Luisiana (Nueva Orleans) y Misuri (San Luis)

11 a.m. en Texas (Houston), Illinois (Chicago), Luisiana (Nueva Orleans) y Misuri (San Luis) Estados Unidos (MT): 10 a.m. en Colorado (Denver), Utah (Salt Lake City) y Nuevo México (Albuquerque)

10 a.m. en Colorado (Denver), Utah (Salt Lake City) y Nuevo México (Albuquerque) Estados Unidos (PT): 9 a.m. en California (Los Ángeles), Washington (Seattle), Nevada (Las Vegas) y Arizona (Phoenix)

Horario, TV y dónde ver en vivo París Saint-Germain vs. Arsenal por final de la Champions League 2026

Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: Sábado 30 de mayo de 2026 Partido : PSG vs. Arsenal, final de la UEFA Champions League 2025-26

: PSG vs. Arsenal, final de la UEFA Champions League 2025-26 Horario : 10:00 (MEX); 12 p.m. ET y 9 a.m. PT (EE.UU.); 11:00 (PER, COL, ECU); 12:00 (VEN, BOL, CHI); 13:00 (ARG, URU, BRA); 18:00 (ESP - CEST)

: 10:00 (MEX); 12 p.m. ET y 9 a.m. PT (EE.UU.); 11:00 (PER, COL, ECU); 12:00 (VEN, BOL, CHI); 13:00 (ARG, URU, BRA); 18:00 (ESP - CEST) TV y Streaming : ESPN, Disney Plus, FOX Sports, FOX One, TNT Sports, HBO Max, CBS Golazo, Univision, TUDN USA, DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney Plus, FOX Sports, FOX One, TNT Sports, HBO Max, CBS Golazo, Univision, TUDN USA, DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Puskás Aréna de Budapest, Hungría