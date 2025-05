El París Saint-German y el Inter de Milán miden fuerzas este sábado 31 de mayo (13:00 horas del Tiempo de Centro; 21:00 de Madrid) en el Estadio Allianz Arena de la ciudad de Múnich, Alemania, por la gran final de la UEFA Champions League 2024-25. ¿Quieres saber los canales de TV y las plataformas online que transmiten el partido? Aquí te explico cuáles son las cadenas de televisión y los servicios streaming que debes sintonizar, según el país donde te encuentres.

En España, el duelo entre PSG e Inter será televisado por RTVE.es, Movistar Plus, fuboTV España, TVE La 1, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Por otro lado, en los Estados Unidos cuentas con múltiples opciones para ver el PSG-Inter desde Paramount Plus, fuboTV, TUDN, Univisión NOW, TUDN App, ViX Plus, CBS Sports, TUDN USA, Univisión y SiriusXM FC.

Si te encuentras en México y quieres disfrutar de la final de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Inter de Milán, deberás contar con los servicios de MAX, TNT Sports y la APP de Caliente TV.

En el resto de países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá se transmite en ESPN Sur, ESPN Norte y el servicio streaming de Disney Plus.

¿Qué canal transmite París Saint-Germain vs. Inter de Milán por la final de la UEFA Champions League 2025?

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos Paramount Plus, fuboTV, TUDN, Univisión NOW, TUDN App, ViX Plus, CBS Sports, TUDN USA, Univisión y SiriusXM FC México TNT Sports, MAX y APP Caliente TV España RTVE.es, Movistar Plus, fuboTV España, TVE La 1, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ Argentina ESPN Sur, FOX Sports y Disney Plus Chile ESPN Sur y Disney Plus Premium Colombia ESPN Sur y Disney Plus Premium Perú ESPN Sur y Disney Plus Premium Ecuador ESPN Sur y Disney Plus Premium Bolivia ESPN Sur y Disney Plus Premium Venezuela ESPN Sur y Disney Plus Premium Paraguay ESPN Sur y Disney Plus Premium Uruguay ESPN Sur y Disney Plus Premium Rep. Dominicana SportsMax App, Disney+ Premium Norte y SportsMax Puerto Rico SportsMax App, ViX Plus y SportsMax Costa Rica ESPN Norte y Disney Plus Premium El Salvador ESPN Norte y Disney Plus Premium Nicaragua ESPN Norte y Disney Plus Premium Guatemala ESPN Norte y Disney Plus Premium Honduras ESPN Norte y Disney Plus Premium Panamá ESPN Norte y Disney Plus Premium Reino Unido Discovery Plus, Discovery Plus App, TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate Francia M6.fr, Molotov, Free, 6play, myCANAL, Canal+ France, M6, Canal Plus y Foot Países Bajos Ziggo Sports Italia SKY Go Italia, DAZN Italia, NOW TV, TV8, Sky Sport 251, Sky Sport Uno y Sky Sport Calcio Portugal Sport TV Multiscreen y Sport TV5