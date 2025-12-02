Monterrey FC y Toluca se medirán en el primer duelo de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas, tiempo del Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) , en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. ¿Quieres seguir el partido en vivo? Aquí te contamos qué canales de TV y servicios de streaming lo transmitirán en México, Estados Unidos y otros países.

En México, el encuentro entre los Rayados del Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca arrancará a las 21:10 horas (Tiempo del Centro) y se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes. Además, estará disponible en los principales sistemas de cable: Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

Quienes prefieran seguir el encuentro por streaming contarán con opciones como ViX Premium y TUDN App.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo entre Rayados de Monterrey y Diablos Rojos de Toluca podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes. El partido comenzará a las 10:10 p.m. ET (7:10 p.m. PT) .

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿Qué canal transmite Monterrey FC vs. Toluca por semifinal de Liguilla MX 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming México 21:10 Canal 5, TUDN, ViX Plus, Amazon Prime Video y TUDN App Estados Unidos 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes Puerto Rico 23:10 ViX Plus Costa Rica 21:10 ViX Plus y TUDN El Salvador 21:10 ViX Plus y TUDN Nicaragua 21:10 ViX Plus y TUDN Guatemala 21:10 ViX Plus y TUDN Honduras 21:10 ViX Plus y TUDN Panamá 22:10 ViX Plus y TUDN Rep. Dominicana 23:10 ViX Plus y TUDN