GUADALUPE, NUEVO LEÓN (MÉXICO), 03/12/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre los Rayados del Monterrey FC y los Diablos Rojos del Toluca este miércoles 3 de diciembre por la ida de las semifinales de la Liguilla MX desde el Estadio BBVA. FOTO DE JULIO CÉSAR AGUILAR PARA AFP
Noé Yactayo

Monterrey FC y Toluca se medirán en el primer duelo de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas, tiempo del Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT), en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. ¿Quieres seguir el partido en vivo? Aquí te contamos qué canales de TV y servicios de streaming lo transmitirán en México, Estados Unidos y otros países.

En México, el encuentro entre los Rayados del Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca arrancará a las 21:10 horas (Tiempo del Centro) y se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes. Además, estará disponible en los principales sistemas de cable: Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

Quienes prefieran seguir el encuentro por streaming contarán con opciones como ViX Premium y TUDN App.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo entre Rayados de Monterrey y Diablos Rojos de Toluca podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes. El partido comenzará a las 10:10 p.m. ET (7:10 p.m. PT).

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
México21:10Canal 5, TUDN, ViX Plus, Amazon Prime Video y TUDN App
Estados Unidos10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PTTUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes
Puerto Rico23:10ViX Plus
Costa Rica21:10ViX Plus y TUDN
El Salvador21:10ViX Plus y TUDN
Nicaragua21:10ViX Plus y TUDN
Guatemala21:10ViX Plus y TUDN
Honduras21:10ViX Plus y TUDN
Panamá22:10ViX Plus y TUDN
Rep. Dominicana23:10ViX Plus y TUDN
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

