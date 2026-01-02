BARCELONA (ESPAÑA), 03/01/2026.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona este sábado 3 de enero por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el RCDE Stadium. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE JOSEP LAGO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
BARCELONA (ESPAÑA), 03/01/2026.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona este sábado 3 de enero por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el RCDE Stadium. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE JOSEP LAGO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
RCD Espanyol y FC Barcelona volverán a encender la pasión en una nueva edición del derbi catalán, válido por la Jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26. El esperado enfrentamiento se disputará este sábado 3 de enero, desde las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias), en un RCDE Stadium que promete vivir una noche vibrante. ¿Quieres saber en qué canal podrás seguir este partidazo desde tu país? A continuación, te contamos qué canales de televisión y qué plataformas online necesitas para disfrutar del encuentro en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular, según el lugar donde te encuentres.

En España, el duelo RCD Espanyol - FC Barcelona se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el RCD Espanyol vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido RCD Espanyol vs. FC Barcelona para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

¿Qué canal transmite RCD Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísHorario local del partidoCanales TV / Streaming principales
España21:00DAZN (LaLiga)
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTESPN Select, fuboTV y ESPN App
México14:00Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
Costa Rica14:00Sky Sports HD
El Salvador14:00Sky Sports HD
Nicaragua14:00Sky Sports HD
Honduras14:00Sky Sports HD
Guatemala14:00Sky Sports HD
Panamá15:00Sky Sports HD
Perú15:00DIRECTV Sports y DGO
Colombia15:00DIRECTV Sports y DGO
Ecuador15:00DIRECTV Sports y DGO
Canadá15:00TSN y RDS
Venezuela16:00DIRECTV Sports y DGO
Bolivia16:00TiGo Sports y TiGo Play
Puerto Rico16:00ESPN Select
República Dominicana16:00Sky Sports HD y Rush
Argentina17:00DIRECTV Sports y DGO
Chile17:00DIRECTV Sports y DGO
Uruguay17:00DIRECTV Sports y DGO
Paraguay17:00TiGo Sports y TiGo Play
Brasil17:00ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
