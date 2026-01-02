RCD Espanyol y FC Barcelona volverán a encender la pasión en una nueva edición del derbi catalán, válido por la Jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26. El esperado enfrentamiento se disputará este sábado 3 de enero, desde las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias) , en un RCDE Stadium que promete vivir una noche vibrante. ¿Quieres saber en qué canal podrás seguir este partidazo desde tu país? A continuación, te contamos qué canales de televisión y qué plataformas online necesitas para disfrutar del encuentro en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular, según el lugar donde te encuentres.

En España, el duelo RCD Espanyol - FC Barcelona se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el RCD Espanyol vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido RCD Espanyol vs. FC Barcelona para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

¿Qué canal transmite RCD Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 21:00 DAZN (LaLiga) Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 14:00 Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 14:00 Sky Sports HD El Salvador 14:00 Sky Sports HD Nicaragua 14:00 Sky Sports HD Honduras 14:00 Sky Sports HD Guatemala 14:00 Sky Sports HD Panamá 15:00 Sky Sports HD Perú 15:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 15:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 15:00 DIRECTV Sports y DGO Canadá 15:00 TSN y RDS Venezuela 16:00 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 16:00 TiGo Sports y TiGo Play Puerto Rico 16:00 ESPN Select República Dominicana 16:00 Sky Sports HD y Rush Argentina 17:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 17:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 17:00 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 17:00 TiGo Sports y TiGo Play Brasil 17:00 ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play