RCD Espanyol y FC Barcelona volverán a encender la pasión en una nueva edición del derbi catalán, válido por la Jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26. El esperado enfrentamiento se disputará este sábado 3 de enero, desde las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias), en un RCDE Stadium que promete vivir una noche vibrante. ¿Quieres saber en qué canal podrás seguir este partidazo desde tu país? A continuación, te contamos qué canales de televisión y qué plataformas online necesitas para disfrutar del encuentro en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular, según el lugar donde te encuentres.
En España, el duelo RCD Espanyol - FC Barcelona se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.
Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona por la liga española.
En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el RCD Espanyol vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.
En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido RCD Espanyol vs. FC Barcelona para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.
¿Qué canal transmite RCD Espanyol vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?
|País
|Horario local del partido
|Canales TV / Streaming principales
|España
|21:00
|DAZN (LaLiga)
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00
|Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
|Costa Rica
|14:00
|Sky Sports HD
|El Salvador
|14:00
|Sky Sports HD
|Nicaragua
|14:00
|Sky Sports HD
|Honduras
|14:00
|Sky Sports HD
|Guatemala
|14:00
|Sky Sports HD
|Panamá
|15:00
|Sky Sports HD
|Perú
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Canadá
|15:00
|TSN y RDS
|Venezuela
|16:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|16:00
|TiGo Sports y TiGo Play
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN Select
|República Dominicana
|16:00
|Sky Sports HD y Rush
|Argentina
|17:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|17:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|17:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|17:00
|TiGo Sports y TiGo Play
|Brasil
|17:00
|ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play