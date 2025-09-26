El corazón de Madrid latirá con más fuerza este sábado 27 de septiembre, cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrenten en el ansiado derbi capitalino, el duelo estelar de la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025. A partir de las 16:15 del horario peninsular (08:15 del Tiempo de Centro de México) , el Riyadh Air Metropolitano será el escenario donde la pasión, el orgullo y la grandeza se encuentren cara a cara. Sobre el césped, brillarán figuras de talla mundial: Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 7 dianas, acompañado por Vinicius Jr. y la joven joya Franco Mastantuono, frente a un Julián Álvarez que llega inspirado tras firmar un ‘hat-trick’ ante el Rayo Vallecano y el eterno líder colchonero, Antoine Griezmann.

En España, el duelo entre Real Madrid y Atlético Madrid será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el derbi madrileño estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplaza a ESPN+ a partir del 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del Real Madrid contra el Atlético Madrid en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el Real Madrid-Atlético en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

Países Horario Canales TV / Streaming España 16:15 DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video Estados Unidos 10:15 am ET / 7:15 am PT ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 08:15 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 08:15 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 08:15 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 08:15 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 08:15 SKY Sports y SKY Plus Honduras 08:15 SKY Sports y SKY Plus Perú 09:15 DIRECTV Sports y DGO Colombia 09:15 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 09:15 DIRECTV Sports y DGO Panamá 09:15 SKY Sports y SKY Plus Rep. Dominicana 10:15 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 10:15 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 10:15 TiGo Sports y TiGo Play Puerto Rico 10:15 ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM Cuba 10:15 Tele Rebelde Canadá 10:15 TSN y OneSoccer Argentina 11:15 DIRECTV Sports y DGO Chile 11:15 DIRECTV Sports y DGO Brasil 11:15 Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil Paraguay 11:15 TiGo Sports y TiGo Play Uruguay 11:15 DIRECTV Sports y DGO