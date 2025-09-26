MADRID (ESPAÑA), 27/09/2025.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española. Composición de Noé Yactayo para MAG con foto de THOMAS COEX (AFP)
El corazón de Madrid latirá con más fuerza este sábado 27 de septiembre, cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrenten en el ansiado derbi capitalino, el duelo estelar de la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025. A partir de las 16:15 del horario peninsular (08:15 del Tiempo de Centro de México), el Riyadh Air Metropolitano será el escenario donde la pasión, el orgullo y la grandeza se encuentren cara a cara. Sobre el césped, brillarán figuras de talla mundial: Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 7 dianas, acompañado por Vinicius Jr. y la joven joya Franco Mastantuono, frente a un Julián Álvarez que llega inspirado tras firmar un ‘hat-trick’ ante el Rayo Vallecano y el eterno líder colchonero, Antoine Griezmann.

En España, el duelo entre Real Madrid y Atlético Madrid será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el derbi madrileño estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplaza a ESPN+ a partir del 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del Real Madrid contra el Atlético Madrid en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el Real Madrid-Atlético en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España16:15DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos10:15 am ET / 7:15 am PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México08:15SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica08:15SKY Sports y SKY Plus
El Salvador08:15SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua08:15SKY Sports y SKY Plus
Guatemala08:15SKY Sports y SKY Plus
Honduras08:15SKY Sports y SKY Plus
Perú09:15DIRECTV Sports y DGO
Colombia09:15DIRECTV Sports y DGO
Ecuador09:15DIRECTV Sports y DGO
Panamá09:15SKY Sports y SKY Plus
Rep. Dominicana10:15SKY Sports y SKY Plus
Venezuela10:15DIRECTV Sports y DGO
Bolivia10:15TiGo Sports y TiGo Play
Puerto Rico10:15ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Cuba10:15Tele Rebelde
Canadá10:15TSN y OneSoccer
Argentina11:15DIRECTV Sports y DGO
Chile11:15DIRECTV Sports y DGO
Brasil11:15Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
Paraguay11:15TiGo Sports y TiGo Play
Uruguay11:15DIRECTV Sports y DGO
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

