Real Madrid y Atlético de Madrid revivirán una nueva edición del derbi madrileño, pero esta vez fuera de la capital española. El encuentro se disputará en el césped del estadio King Abdullah Sports City, en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. El partido se llevará a cabo este jueves 8 de enero de (20:00, horario peninsular; 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT) , por la semifinal de la Supercopa de España 2026. ¿Quieres saber en qué canal se transmite? Aquí te contamos cuáles son las señales oficiales para que puedas ver el partido en tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país donde te encuentre

En España, el cotejo entre Real Madrid y Atlético Madrid se verá por Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido Real Madrid-Atlético Madrid será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

En tanto, la transmisión del Real Madrid contra Atlético Madrid en Sudamérica estará disponible en señal abierta y, en otros casos, en canales de cable y plataformas de streaming.

En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, bajo la señal de Meridiano TV y Venevisión.

En Colombia irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.

De momento, no se ha confirmado transmisión para Chile y Bolivia.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming España 20:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus Estados Unidos 2 p.m. ET / 11 a.m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 13:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 13:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 13:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 13:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 13:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 13:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 14:00 América TV y América TV Go Colombia 14:00 Win Sports y Win Play Ecuador 14:00 El Canal del Fútbol (ECDF) Canadá 14:00 fuboTV Cuba 14:00 Tele Rebelde Panamá 14:00 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 15:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Rep. Dominicana 15:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 15:00 Meridiano TV y Venevisión Bolivia 15:00 Sin transmisión Argentina 16:00 Flow Sports TV Chile 16:00 Sin transmisión Uruguay 16:00 Flow Sports TV Paraguay 16:00 Flow Sports TV Brasil 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 19:00 TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App Alemania 20:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 20:00 L’Équipe Live Foot

FAQ: Preguntas frecuentes del partido Real Madrid vs. Atlético Madrid

¿Cuándo se juega el Real Madrid vs. Atlético Madrid?

El partido se juega el jueves 8 de enero de 2026, como semifinal de la Supercopa de España.

¿A qué hora comienza el partido?

El encuentro está programado para las 20:00 horas del horario peninsular español (2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT).

¿Dónde se disputa el encuentro?

El partido se juega en el estadio King Abdullah Sport City, en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

¿Qué se juega en el Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Es una de las semifinales de la Supercopa de España 2026, y el ganador se clasificará para la gran final del torneo.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en España?

En España el partido se puede ver por Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar y a través de Movistar Plus+.

¿Qué canales transmiten el partido en Estados Unidos y Puerto Rico?

En Estados Unidos y Puerto Rico el encuentro se transmite por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la aplicación ESPN App.

¿Dónde ver el partido en México y Centroamérica?

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana el duelo cuenta con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

¿Qué canales lo pasan en Sudamérica?

En Sudamérica la transmisión combina señal abierta, cable y streaming, según el país.

¿Por qué canal se ve en Perú y Venezuela?

En Perú se emite de forma gratuita por América Televisión (canal 4), mientras que en Venezuela va por Meridiano TV y Venevisión.

¿Dónde se transmite en Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Argentina?

En Colombia se ve por Win Sports; en Ecuador por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina por Flow Sports TV.

¿Hay canal confirmado para Chile y Bolivia?

Por ahora no se ha confirmado señal oficial de transmisión para Chile y Bolivia.