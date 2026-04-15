¿Tienes el boleto premiado? Revisa los números ganadores del Powerball para este 15 de abril de 2026. El jackpot de $58 millones busca dueño en EE. UU. ¡Checa los resultados oficiales y celebra tu suerte hoy mismo! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
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Ronie Bautista
Ronie Bautista

Una épica muestra de fútbol europeo tendrá lugar este miércoles 15 de abril a las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX cuando el Real Madrid visita al Bayern Múnich en el Allianz Arena buscando una remontada histórica en la UEFA Champions League 2026. Con un marcador global de 2-1 a favor de los alemanes, los merengues necesitan activar su famosa “magia” para superar a un Harry Kane imparable y dar la vuelta al destino en tierras bávaras. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de televisión (señal abierta), cable y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde diferentes dispositivos móviles.

¡Míralo GRATIS! Descubre dónde ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por FOX One EN VIVO y la FOX Sports App. Disfruta la Champions League por Fútbol TV online desde EE. UU. ¡Sigue el minuto a minuto de este gran choque hoy! | Crédito: uefa.com / Composición Depor
¡Míralo GRATIS! Descubre dónde ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por FOX One EN VIVO y la FOX Sports App. Disfruta la Champions League por Fútbol TV online desde EE. UU. ¡Sigue el minuto a minuto de este gran choque hoy! | Crédito: uefa.com / Composición Depor

A pesar de la ventaja del Bayern, el Madrid (con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde a la cabeza) llega con la confianza de estar invicto en sus últimas cuatro visitas a Múnich, un dato que pone a temblar a la defensa local que apelará a su poderío ofensivo liderado por Harry Kane y Luis Díaz. Este choque de potencias definirá quién avanza a semifinales para enfrentar posiblemente al Arsenal o al PSG, así que no te quedes fuera de la jugada.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Depor)

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Bayern Múnich por vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026?

Este miércoles 15 de abril se podrá ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y SiriusXM FC
  • México: FOX One
  • España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones          
  • Francia: Canal+ France, Free, myCANAL y Canal+ Live 1
  • Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany
  • Argentina: Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: HBO Max
  • Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
  • Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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