Una épica muestra de fútbol europeo tendrá lugar este miércoles 15 de abril a las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX cuando el Real Madrid visita al Bayern Múnich en el Allianz Arena buscando una remontada histórica en la UEFA Champions League 2026. Con un marcador global de 2-1 a favor de los alemanes, los merengues necesitan activar su famosa “magia” para superar a un Harry Kane imparable y dar la vuelta al destino en tierras bávaras. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de televisión (señal abierta), cable y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde diferentes dispositivos móviles.
A pesar de la ventaja del Bayern, el Madrid (con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde a la cabeza) llega con la confianza de estar invicto en sus últimas cuatro visitas a Múnich, un dato que pone a temblar a la defensa local que apelará a su poderío ofensivo liderado por Harry Kane y Luis Díaz. Este choque de potencias definirá quién avanza a semifinales para enfrentar posiblemente al Arsenal o al PSG, así que no te quedes fuera de la jugada.
¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Bayern Múnich por vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026?
Este miércoles 15 de abril se podrá ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y SiriusXM FC
- México: FOX One
- España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
- Francia: Canal+ France, Free, myCANAL y Canal+ Live 1
- Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany
- Argentina: Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina
- Brasil: HBO Max
- Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte