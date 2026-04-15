Una épica muestra de fútbol europeo tendrá lugar este miércoles 15 de abril a las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX cuando el Real Madrid visita al Bayern Múnich en el Allianz Arena buscando una remontada histórica en la UEFA Champions League 2026. Con un marcador global de 2-1 a favor de los alemanes, los merengues necesitan activar su famosa “magia” para superar a un Harry Kane imparable y dar la vuelta al destino en tierras bávaras. Si estás en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de televisión (señal abierta), cable y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde diferentes dispositivos móviles.

¡Míralo GRATIS! Descubre dónde ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich por FOX One EN VIVO y la FOX Sports App. Disfruta la Champions League por Fútbol TV online desde EE. UU. ¡Sigue el minuto a minuto de este gran choque hoy! | Crédito: uefa.com / Composición Depor

A pesar de la ventaja del Bayern, el Madrid (con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde a la cabeza) llega con la confianza de estar invicto en sus últimas cuatro visitas a Múnich, un dato que pone a temblar a la defensa local que apelará a su poderío ofensivo liderado por Harry Kane y Luis Díaz. Este choque de potencias definirá quién avanza a semifinales para enfrentar posiblemente al Arsenal o al PSG, así que no te quedes fuera de la jugada.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Depor)

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Bayern Múnich por vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026?

Este miércoles 15 de abril se podrá ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX y SiriusXM FC

México: FOX One

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Francia: Canal+ France, Free, myCANAL y Canal+ Live 1

Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany

Argentina: Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina

Brasil: HBO Max

Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte