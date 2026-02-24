El Santiago Bernabéu se prepara para una noche de alta alcurnia europea donde la épica y la estrategia convergen. Tras el golpe de autoridad en Lisboa, donde el planteamiento de Álvaro Arbeloa neutralizó al bloque luso para sellar un 0-1 quirúrgico, el Real Madrid busca sellar su clasificación a la siguiente instancia contra Benfica este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular. Conoce los horarios por país para seguir el Este duelo no es solo un trámite hacia la siguiente fase, sino el escenario del retorno de José Mourinho al feudo blanco; un reencuentro cargado de simbolismo que el técnico portugués deberá vivir desde la tribuna, delegando la gestión emocional del campo tras su sanción.
Con la mínima ventaja en el marcador y la eficiencia goleadora de Vinicius como estandarte, el conjunto madridista encara noventa minutos de resistencia y mística frente a unas “Águilas” obligadas a una gesta heroica.
Qué canal transmite Real Madrid - Benfica EN VIVO por TV y señal online
Conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para ver el partido Real Madrid vs. Benfica del miércoles 25 de febrero de 2026 en el Santiago Bernabéu por el pase a octavosde final de la UEFA Champions League.
|Región / País
|TV (cable/satélite)
|Streaming / Online principal
|España
|Movistar Liga de Campeones (Movistar+)
|Movistar+ app (Movistar Liga de Campeones)
|Estados Unidos (inglés)
|CBS, TUDN (según partido)
|Paramount+ (derechos exclusivos UCL en inglés)
|Estados Unidos (español)
|TUDN
|Vix o app de TUDN (según paquete)
|México
|TNT Sports (TV de paga)
|HBO Max (Champions)
|Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá (Centroamérica)
|TNT Sports (TV paga regional)
|HBO Max (Champions)
|Caribe hispano
|ESPN Caribbean / TNT Sports regional (según operador)
|Star+ u HBO Max en territorios donde apliquen (según país)
|Perú
|ESPN (cable: DirecTV, Movistar, Claro, etc.)
|Star+ o Disney+ Premium según migración local de ESPN en tu operador
|Colombia
|ESPN (cable)
|Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
|Ecuador
|ESPN (cable)
|Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
|Chile
|ESPN (cable)
|Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
|Argentina
|ESPN (cable)
|Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
|Uruguay
|ESPN (cable)
|Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
|Paraguay
|ESPN (cable)
|Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
|Bolivia
|ESPN (cable)
|Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
|Brasil
|ESPN Brasil / Space u otro socio local (según parrilla)
|Star+ / Disney+ (según estructura local)
|Portugal
|Canal local con derechos UCL (ej. Eleven/DAZN según ciclo)
|App del operador que tenga la Champions
|Reino Unido
|Amazon Prime Video (ida Benfica‑Madrid)
|Prime Video (Champions)
|Alemania
|DAZN (UCL)
|DAZN app (UCL)
|Italia
|Mediaset / Sky Italia (según reparto UCL)
|Sky Go / NOW (según contrato)
|Francia
|Canal+ Sport 360
|MyCanal / app Canal+
|Balcanes (Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia)
|Arena Sport / Arena Premium
|Apps de Arena Sport / operadores locales
|MENA (Norte de África y Medio Oriente)
|beIN Sports MENA
|beIN Connect MENA