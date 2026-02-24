El Santiago Bernabéu se prepara para una noche de alta alcurnia europea donde la épica y la estrategia convergen. Tras el golpe de autoridad en Lisboa, donde el planteamiento de Álvaro Arbeloa neutralizó al bloque luso para sellar un 0-1 quirúrgico, el Real Madrid busca sellar su clasificación a la siguiente instancia contra Benfica este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular . Conoce los horarios por país para seguir el Este duelo no es solo un trámite hacia la siguiente fase, sino el escenario del retorno de José Mourinho al feudo blanco; un reencuentro cargado de simbolismo que el técnico portugués deberá vivir desde la tribuna, delegando la gestión emocional del campo tras su sanción.

Con la mínima ventaja en el marcador y la eficiencia goleadora de Vinicius como estandarte, el conjunto madridista encara noventa minutos de resistencia y mística frente a unas “Águilas” obligadas a una gesta heroica.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el playoff entre Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO por Champions League. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para ver el partido Real Madrid vs. Benfica del miércoles 25 de febrero de 2026 en el Santiago Bernabéu por el pase a octavosde final de la UEFA Champions League.

Región / País TV (cable/satélite) Streaming / Online principal España Movistar Liga de Campeones (Movistar+) Movistar+ app (Movistar Liga de Campeones) Estados Unidos (inglés) CBS, TUDN (según partido) ​ Paramount+ (derechos exclusivos UCL en inglés) Estados Unidos (español) TUDN ​ Vix o app de TUDN (según paquete) ​ México TNT Sports (TV de paga) ​ HBO Max (Champions) Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá (Centroamérica) TNT Sports (TV paga regional) ​ HBO Max (Champions) ​ Caribe hispano ESPN Caribbean / TNT Sports regional (según operador) Star+ u HBO Max en territorios donde apliquen (según país) Perú ESPN (cable: DirecTV, Movistar, Claro, etc.) Star+ o Disney+ Premium según migración local de ESPN en tu operador Colombia ESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado) Ecuador ESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado) Chile ESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado) Argentina ESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado) Uruguay ESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado) Paraguay ESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado) Bolivia ESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado) Brasil ESPN Brasil / Space u otro socio local (según parrilla) Star+ / Disney+ (según estructura local) ​ Portugal Canal local con derechos UCL (ej. Eleven/DAZN según ciclo) ​ App del operador que tenga la Champions ​ Reino Unido Amazon Prime Video (ida Benfica‑Madrid) Prime Video (Champions) Alemania DAZN (UCL) DAZN app (UCL) Italia Mediaset / Sky Italia (según reparto UCL) Sky Go / NOW (según contrato) Francia Canal+ Sport 360 ​ MyCanal / app Canal+ ​ Balcanes (Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia) Arena Sport / Arena Premium Apps de Arena Sport / operadores locales MENA (Norte de África y Medio Oriente) beIN Sports MENA beIN Connect MENA