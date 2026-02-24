Conoce los canales de televisión y señal online que transmiten el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por UEFA Champions League. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Composición Mag)
Conoce los canales de televisión y señal online que transmiten el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por UEFA Champions League. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Santiago Bernabéu se prepara para una noche de alta alcurnia europea donde la épica y la estrategia convergen. Tras el golpe de autoridad en Lisboa, donde el planteamiento de Álvaro Arbeloa neutralizó al bloque luso para sellar un 0-1 quirúrgico, el Real Madrid busca sellar su clasificación a la siguiente instancia contra Benfica este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular. Conoce los horarios por país para seguir el Este duelo no es solo un trámite hacia la siguiente fase, sino el escenario del retorno de José Mourinho al feudo blanco; un reencuentro cargado de simbolismo que el técnico portugués deberá vivir desde la tribuna, delegando la gestión emocional del campo tras su sanción.

Con la mínima ventaja en el marcador y la eficiencia goleadora de Vinicius como estandarte, el conjunto madridista encara noventa minutos de resistencia y mística frente a unas “Águilas” obligadas a una gesta heroica.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el playoff entre Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO por Champions League. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el playoff entre Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO por Champions League. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

Qué canal transmite Real Madrid - Benfica EN VIVO por TV y señal online

Conoce qué canales de televisión y streaming online están disponibles para ver el partido Real Madrid vs. Benfica del miércoles 25 de febrero de 2026 en el Santiago Bernabéu por el pase a octavosde final de la UEFA Champions League.

Región / PaísTV (cable/satélite)Streaming / Online principal
EspañaMovistar Liga de Campeones (Movistar+) Movistar+ app (Movistar Liga de Campeones)
Estados Unidos (inglés)CBS, TUDN (según partido) ​Paramount+ (derechos exclusivos UCL en inglés)
Estados Unidos (español)TUDN ​Vix o app de TUDN (según paquete) ​
MéxicoTNT Sports (TV de paga) ​HBO Max (Champions)
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá (Centroamérica)TNT Sports (TV paga regional) ​HBO Max (Champions) ​
Caribe hispanoESPN Caribbean / TNT Sports regional (según operador) Star+ u HBO Max en territorios donde apliquen (según país)
PerúESPN (cable: DirecTV, Movistar, Claro, etc.) Star+ o Disney+ Premium según migración local de ESPN en tu operador
ColombiaESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
EcuadorESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
ChileESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
ArgentinaESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
UruguayESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
ParaguayESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
BoliviaESPN (cable) Star+ / Disney+ Premium (según mercado)
BrasilESPN Brasil / Space u otro socio local (según parrilla) Star+ / Disney+ (según estructura local) ​
PortugalCanal local con derechos UCL (ej. Eleven/DAZN según ciclo) ​App del operador que tenga la Champions ​
Reino UnidoAmazon Prime Video (ida Benfica‑Madrid) Prime Video (Champions)
AlemaniaDAZN (UCL) DAZN app (UCL)
ItaliaMediaset / Sky Italia (según reparto UCL) Sky Go / NOW (según contrato)
FranciaCanal+ Sport 360 ​MyCanal / app Canal+ ​
Balcanes (Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia)Arena Sport / Arena Premium Apps de Arena Sport / operadores locales
MENA (Norte de África y Medio Oriente)beIN Sports MENA beIN Connect MENA
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC