Conoce cuáles son los canales de transmisión para ver Real Madrid vs. Benfica en vivo desde México, Estados Unidos y España por la Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)
Piero Hatto
Todo listo para el arranque de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League y tenemos un duelo con sabor a revancha para la ‘Casa Blanca’. Este martes 17 de febrero, mira el partido de Real Madrid vs. Benfica EN VIVO desde el Estadio Da Luz de Lisboa, por el juego de ida de esta instancia del torneo de clubes más importante del mundo. A continuación, conoce qué canales transmiten el partido, para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Benfica por UEFA Champions League 2026?

Para ver el partido de Real Madrid vs. Benfica desde España será a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante Paramount+ en su señal de inglés o TUDN en su señal de inglés y español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de FOX One y HBO Max.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de ESPN o Flowsports en El Caribe.

Real Madrid vs. Benfica por UEFA Champions League: horarios y canales

PaísHorarioCanal TV
España21:00 horasMovistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
Estados Unidos15:00 horas ETParamount+ y TUDN
México14:00 horas CDMXHBO Max y FOX One
Argentina17:00 horasESPN y Disney Plus
Bolivia16:00 horasESPN y Disney Plus
Chile17:00 horasESPN y Disney Plus
Costa Rica15:00 horasESPN y Disney Plus
Colombia15:00 horasESPN y Disney Plus
Ecuador15:00 horasESPN y Disney Plus
El Salvador14:00 horasESPN y Disney Plus
Guatemala14:00 horasESPN y Disney Plus
Honduras14:00 horasESPN y Disney Plus
Paraguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Perú15:00 horasESPN y Disney Plus
Uruguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Venezuela16:00 horasESPN y Disney Plus
