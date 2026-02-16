Todo listo para el arranque de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League y tenemos un duelo con sabor a revancha para la ‘Casa Blanca’. Este martes 17 de febrero, mira el partido de Real Madrid vs. Benfica EN VIVO desde el Estadio Da Luz de Lisboa, por el juego de ida de esta instancia del torneo de clubes más importante del mundo. A continuación, conoce qué canales transmiten el partido, para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento .

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Benfica por UEFA Champions League 2026?

Para ver el partido de Real Madrid vs. Benfica desde España será a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante Paramount+ en su señal de inglés o TUDN en su señal de inglés y español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de FOX One y HBO Max.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de ESPN o Flowsports en El Caribe.

Real Madrid vs. Benfica por UEFA Champions League: horarios y canales

País Horario Canal TV España 21:00 horas Movistar Liga de Campeones o Movistar Plus+ Estados Unidos 15:00 horas ET Paramount+ y TUDN México 14:00 horas CDMX HBO Max y FOX One Argentina 17:00 horas ESPN y Disney Plus Bolivia 16:00 horas ESPN y Disney Plus Chile 17:00 horas ESPN y Disney Plus Costa Rica 15:00 horas ESPN y Disney Plus Colombia 15:00 horas ESPN y Disney Plus Ecuador 15:00 horas ESPN y Disney Plus El Salvador 14:00 horas ESPN y Disney Plus Guatemala 14:00 horas ESPN y Disney Plus Honduras 14:00 horas ESPN y Disney Plus Paraguay 17:00 horas ESPN y Disney Plus Perú 15:00 horas ESPN y Disney Plus Uruguay 17:00 horas ESPN y Disney Plus Venezuela 16:00 horas ESPN y Disney Plus