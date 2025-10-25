MADRID (ESPAÑA), 26/10/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este domingo 26 de octubre por el clásico de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Imagen creada por Noé Yactayo con infografía de LAREFORMA.com
En el corazón de Madrid, el fútbol vuelve a escribir su epopeya. Este domingo 26 de octubre, el Estadio Santiago Bernabéu será testigo del duelo eterno entre Real Madrid y FC Barcelona, donde no solo se disputa el liderato, sino el pulso del alma competitiva de LaLiga EA Sports 2025-26. Los merengues de Xabi Alonso, firmes en la cima con 24 puntos, reciben a unos blaugranas de Hansi Flick que respiran cerca con 22. En el horizonte, Kylian Mbappé y Lamine Yamal encarnan el fuego de dos generaciones dispuestas a tocar la gloria. ¿Quieres saber en qué canal pasan El Clásico del fútbol español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..

En España, el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Madrid y FC Barcelona por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del Real Madrid contra el FC Barcelona en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido Real Madrid vs. FC Barcelona para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el Real Madrid-FC Barcelona en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España16:15DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos11:15 am ET / 8:15 am PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México09:15SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica09:15SKY Sports y SKY Plus
El Salvador09:15SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua09:15SKY Sports y SKY Plus
Guatemala09:15SKY Sports y SKY Plus
Honduras09:15SKY Sports y SKY Plus
Perú10:15DIRECTV Sports y DGO
Colombia10:15DIRECTV Sports y DGO
Ecuador10:15DIRECTV Sports y DGO
Panamá10:15SKY Sports y SKY Plus
Rep. Dominicana11:15SKY Sports y SKY Plus
Venezuela11:15DIRECTV Sports y DGO
Bolivia11:15TiGo Sports y TiGo Play
Puerto Rico11:15ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Cuba11:15Tele Rebelde
Canadá11:15TSN y OneSoccer
Argentina12:15DIRECTV Sports y DGO
Chile12:15DIRECTV Sports y DGO
Brasil12:15Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
Paraguay12:15TiGo Sports y TiGo Play
Uruguay12:15DIRECTV Sports y DGO

