En el corazón de Madrid, el fútbol vuelve a escribir su epopeya. Este domingo 26 de octubre, el Estadio Santiago Bernabéu será testigo del duelo eterno entre Real Madrid y FC Barcelona, donde no solo se disputa el liderato, sino el pulso del alma competitiva de LaLiga EA Sports 2025-26. Los merengues de Xabi Alonso, firmes en la cima con 24 puntos, reciben a unos blaugranas de Hansi Flick que respiran cerca con 22. En el horizonte, Kylian Mbappé y Lamine Yamal encarnan el fuego de dos generaciones dispuestas a tocar la gloria. ¿Quieres saber en qué canal pasan El Clásico del fútbol español? Aquí te contamos todas las señales disponibles en tanto cableoperadores y streaming, según el país donde te encuentres, para poder verlo en tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet..

En España, el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, el clásico del fútbol español estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Madrid y FC Barcelona por la liga española.

SKY Sports y SKY Plus llevarán las imágenes del juego del Real Madrid contra el FC Barcelona en transmisión exclusiva para México y países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En tanto, los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y el servicio streaming de DIRECTV Go (DGO) pasarán el partido Real Madrid vs. FC Barcelona para los países de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que TiGo Sports y TiGo Play lo harán para Bolivia y Paraguay.

Finalmente, en Puerto Rico, podrás ver el Real Madrid-FC Barcelona en ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

Países Horario Canales TV / Streaming España 16:15 DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video Estados Unidos 11:15 am ET / 8:15 am PT ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 09:15 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 09:15 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 09:15 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 09:15 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 09:15 SKY Sports y SKY Plus Honduras 09:15 SKY Sports y SKY Plus Perú 10:15 DIRECTV Sports y DGO Colombia 10:15 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 10:15 DIRECTV Sports y DGO Panamá 10:15 SKY Sports y SKY Plus Rep. Dominicana 11:15 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 11:15 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 11:15 TiGo Sports y TiGo Play Puerto Rico 11:15 ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM Cuba 11:15 Tele Rebelde Canadá 11:15 TSN y OneSoccer Argentina 12:15 DIRECTV Sports y DGO Chile 12:15 DIRECTV Sports y DGO Brasil 12:15 Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil Paraguay 12:15 TiGo Sports y TiGo Play Uruguay 12:15 DIRECTV Sports y DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por el canal ESPN Deportes y el streaming de ESPN Select y fuboTV a partir de las 11:15 a.m. ET.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde México?

En México, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por el canal SKY Sports/SKY Plus a partir de las 09:15 a.m. (CT).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde España?

En España, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por el canal DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2 a partir de las 16:15 (CEST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Reino Unido?

En Reino Unido, la transmisión del partidoReal Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por Premier Sports Player y Amazon Prime Video a partir de las 15:15 (BST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Argentina?

En Argentina, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por DIRECTV Sports y DGO a partir de las 12:15 p.m. (ART).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Colombia?

En Colombia, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por DIRECTV Sports y DGO a partir de las 10:15 a.m. (COT).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Perú?

En Perú, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por DIRECTV Sports y DGO a partir de las 10:15 a.m. (PET).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Chile?

En Chile, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por DIRECTV Sports y DGO a partir de las 12:15 p.m. (CLT).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético EN VIVO hoy desde Uruguay?

En Uruguay, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por DIRECTV Sports y DGO a partir de las 12:15 p.m. (UYT).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por DIRECTV Sports y DGO a partir de las 10:15 a.m. (ECT).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Costa Rica?

En Costa Rica, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por SKY Sports y SKY Plus a partir de las 09:15 a.m. (CST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Venezuela?

En Venezuela, la transmisión del partido Real Madrid — Atlético Madrid se verá en vivo y en directo por DIRECTV Sports y DGO a partir de las 10:15 a.m. (VET).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Bolivia?

En Bolivia, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por Tigo Sports y Tigo Play a partir de las 11:15 a.m. (BOT).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Cuba?

En Cuba, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por el canal Tele Rebelde a partir de las 11:15 a.m. (CST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde El Salvador?

En El Salvador, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por SKY Sports y SKY Plus a partir de las 09:15 a.m. (CST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Honduras?

En Honduras, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por SKY Sports y SKY Plus a partir de las 09:15 a.m. (CST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Nicaragua?

En Nicaragua, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por SKY Sports y SKY Plus a partir de las 09:15 a.m. (CST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Guatemala?

En Guatemala, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por SKY Sports y SKY Plus a partir de las 09:15 a.m. (CST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde Panamá?

En Panamá, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelona se verá en vivo y en directo por SKY Sports y SKY Plus a partir de las 10:15 a.m. (EST).

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. FC Barcelona desde República Dominicana?

En República Dominicana, la transmisión del partido Real Madrid — FC Barcelonad se verá en vivo y en directo por SKY Sports y SKY Plus a partir de las 11:15 a.m. (AST).