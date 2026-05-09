BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Real Madrid vs. FC Barcelona en vivo, online y en directo hoy por El Clásico de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, España. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE ÓSCAR DEL POZO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Real Madrid vs. FC Barcelona en vivo, online y en directo hoy por El Clásico de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, España. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE ÓSCAR DEL POZO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
/ ÓSCAR DEL POZO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Real Madrid y FC Barcelona vuelven a acaparar la atención de los hinchas del deporte rey cuando se enfrenten en una nueva edición de El Clásico del fútbol español. El balón rodará en el césped del mítico estadio Spotify Camp Nou de Barcelona a partir de este domingo 20 de mayo (21:00, horario peninsular; 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT) por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal se transmite? Aquí te contamos cuáles son las señales oficiales para que puedas ver el partido en tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país donde te encuentres.

En España, el clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26 se podrá ver en Movistar Plus (dial 7), Movistar+ LaLiga (dial 54), Movistar+ LaLiga 2 (dial 57 con multicámara), Movistar+ #Vamos 2 (dial 51) y Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440), mientras que Orange TV ofrecerá la transmisión en Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107), Movistar LaLiga TV (dial 110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111) y Movistar LaLiga TV 2 (dial 112).

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido Real Madrid-FC Barcelona será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

En tanto, los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el Real Madrid contra FC Barcelona será transmitido en vivo y en directo por los canales 610 SD y 1610 HD de la cadena DIRECTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO).

En el caso de Bolivia y Paraguay, los espectadores de esas naciones tendrán el Real Madrid vs. FC Barcelona en el canal TiGo Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España21:00Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México13:00SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica13:00SKY Sports y SKY Plus
El Salvador13:00SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua13:00SKY Sports y SKY Plus
Guatemala13:00SKY Sports y SKY Plus
Honduras13:00SKY Sports y SKY Plus
Perú14:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Colombia14:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Ecuador14:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Canadá15:00fuboTV
Cuba15:00Tele Rebelde
Panamá14:00SKY Sports y SKY Plus
Puerto Rico15:00ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
Rep. Dominicana15:00SKY Sports y SKY Plus
Venezuela15:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Bolivia15:00TiGo Sports
Chile15:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Paraguay15:00TiGo Sports
Uruguay16:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Argentina16:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Brasil16:00ESPN y Disney Plus Premium
Reino Unido20:00TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
Alemania21:00DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
Francia21:00L’Équipe Live Foot

¿A qué hora se juega el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

Horarios en el mundo

  • 21:00 horas en España, Italia, Alemania e Italia
  • 20:00 horas en Reino Unido, Irlanda y Portugal
  • 16:00 horas en Argentina, Uruguay y Brasil
  • 15:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá, Paraguay y Rep. Dominicana
  • 14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

En Estados Unidos

  • 3 p.m. ET
  • 2 p.m. CT
  • 1 p.m. MT
  • 12 p.m. PT

Fecha, hora y dónde ver el clásico Real Madrid — FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26

  • Día: Domingo 10 de mayo 2026
  • Evento: Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26
  • Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona
  • Hora: 21:00 peninsular
  • TV: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus, ESPN 2, ESPN App, SKY Sports, DIRECTV Sports, entre otros
  • Estadio: Spotify Camp No
  • Lugar: Barcelona, Cataluña (España)
ESPN EN VIVO — dónde ver el clásico FC Barcelona — Real Madrid EN DIRECTO por la final de Supercopa de España 2026
El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, ESPN 2, ESPN App, ESPN Deportes, Win Sports, SKY Sports, Flow Sports y América TV. (VIDEO de X del @FCBarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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