Real Madrid y FC Barcelona vuelven a acaparar la atención de los hinchas del deporte rey cuando se enfrenten en una nueva edición de El Clásico del fútbol español. El balón rodará en el césped del mítico estadio Spotify Camp Nou de Barcelona a partir de este domingo 20 de mayo (21:00, horario peninsular; 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT) por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal se transmite? Aquí te contamos cuáles son las señales oficiales para que puedas ver el partido en tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país donde te encuentres.

En España, el clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26 se podrá ver en Movistar Plus (dial 7), Movistar+ LaLiga (dial 54), Movistar+ LaLiga 2 (dial 57 con multicámara), Movistar+ #Vamos 2 (dial 51) y Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440), mientras que Orange TV ofrecerá la transmisión en Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107), Movistar LaLiga TV (dial 110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111) y Movistar LaLiga TV 2 (dial 112).

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido Real Madrid-FC Barcelona será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

En tanto, los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el Real Madrid contra FC Barcelona será transmitido en vivo y en directo por los canales 610 SD y 1610 HD de la cadena DIRECTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO).

En el caso de Bolivia y Paraguay, los espectadores de esas naciones tendrán el Real Madrid vs. FC Barcelona en el canal TiGo Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 13:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 13:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 13:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 13:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 13:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 13:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Colombia 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Ecuador 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Canadá 15:00 fuboTV Cuba 15:00 Tele Rebelde Panamá 14:00 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 15:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Rep. Dominicana 15:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Bolivia 15:00 TiGo Sports Chile 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Paraguay 15:00 TiGo Sports Uruguay 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Argentina 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Brasil 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 20:00 TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App Alemania 21:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 21:00 L’Équipe Live Foot

¿A qué hora se juega el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

Horarios en el mundo

21:00 horas en España, Italia, Alemania e Italia

20:00 horas en Reino Unido, Irlanda y Portugal

16:00 horas en Argentina, Uruguay y Brasil

15:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá, Paraguay y Rep. Dominicana

14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

En Estados Unidos

3 p.m. ET

2 p.m. CT

1 p.m. MT

12 p.m. PT

Fecha, hora y dónde ver el clásico Real Madrid — FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Domingo 10 de mayo 2026

Evento: Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26

Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona

Hora: 21:00 peninsular

TV: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus, ESPN 2, ESPN App, SKY Sports, DIRECTV Sports, entre otros

Estadio: Spotify Camp No

Lugar: Barcelona, Cataluña (España)

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, ESPN 2, ESPN App, ESPN Deportes, Win Sports, SKY Sports, Flow Sports y América TV. (VIDEO de X del @FCBarcelona)