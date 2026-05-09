Real Madrid y FC Barcelona vuelven a acaparar la atención de los hinchas del deporte rey cuando se enfrenten en una nueva edición de El Clásico del fútbol español. El balón rodará en el césped del mítico estadio Spotify Camp Nou de Barcelona a partir de este domingo 20 de mayo (21:00, horario peninsular; 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT) por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal se transmite? Aquí te contamos cuáles son las señales oficiales para que puedas ver el partido en tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país donde te encuentres.
En España, el clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26 se podrá ver en Movistar Plus (dial 7), Movistar+ LaLiga (dial 54), Movistar+ LaLiga 2 (dial 57 con multicámara), Movistar+ #Vamos 2 (dial 51) y Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440), mientras que Orange TV ofrecerá la transmisión en Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107), Movistar LaLiga TV (dial 110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111) y Movistar LaLiga TV 2 (dial 112).
Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido Real Madrid-FC Barcelona será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.
En tanto, los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el Real Madrid contra FC Barcelona será transmitido en vivo y en directo por los canales 610 SD y 1610 HD de la cadena DIRECTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO).
En el caso de Bolivia y Paraguay, los espectadores de esas naciones tendrán el Real Madrid vs. FC Barcelona en el canal TiGo Sports.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2026?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|14:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Colombia
|14:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Ecuador
|14:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Canadá
|15:00
|fuboTV
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Panamá
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Puerto Rico
|15:00
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|Rep. Dominicana
|15:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|15:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Bolivia
|15:00
|TiGo Sports
|Chile
|15:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Paraguay
|15:00
|TiGo Sports
|Uruguay
|16:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Argentina
|16:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Brasil
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Reino Unido
|20:00
|TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
|Alemania
|21:00
|DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
|Francia
|21:00
|L’Équipe Live Foot
¿A qué hora se juega el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?
Horarios en el mundo
- 21:00 horas en España, Italia, Alemania e Italia
- 20:00 horas en Reino Unido, Irlanda y Portugal
- 16:00 horas en Argentina, Uruguay y Brasil
- 15:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá, Paraguay y Rep. Dominicana
- 14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
En Estados Unidos
- 3 p.m. ET
- 2 p.m. CT
- 1 p.m. MT
- 12 p.m. PT
Fecha, hora y dónde ver el clásico Real Madrid — FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26
- Día: Domingo 10 de mayo 2026
- Evento: Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26
- Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona
- Hora: 21:00 peninsular
- TV: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus, ESPN 2, ESPN App, SKY Sports, DIRECTV Sports, entre otros
- Estadio: Spotify Camp No
- Lugar: Barcelona, Cataluña (España)