La Jornada 9 de LaLiga 2025 trae un duelo que promete emociones: Getafe vs. Real Madrid. Los Merengues llegan a este partido con la motivación de mantenerse en la cima de la tabla, luego de recuperar el liderato tras su triunfo frente al Villarreal en la Jornada 8. Con 21 puntos, el Real Madrid supera al FC Barcelona por dos unidades, en una lucha que mantiene a los aficionados al borde de la butaca.

El Real Madrid tendrá un reto complicado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde enfrentará a un Getafe decidido a sumar puntos como local. Tras perder 1-2 frente al Osasuna en la Jornada 8, el equipo madrileño busca consolidarse en la parte media de la tabla con 11 puntos tras ocho partidos disputados. Este choque es crucial tanto para los locales como para los visitantes en la pelea por sus objetivos de temporada.

Además de la importancia en LaLiga, este encuentro marca el inicio de una semana cargada para los Merengues, quienes tras su visita a Getafe recibirán a la Juventus en la Champions League, el miércoles 22 de octubre. La preparación física y mental del equipo será clave para mantener su nivel en ambos frentes.

Si quieres seguir el partido de manera gratuita o en línea, existen varias opciones en España, Estados Unidos y México. Las transmisiones oficiales permiten disfrutar de cada jugada del Real Madrid y Getafe, asegurando que los aficionados no se pierdan ni un detalle de este enfrentamiento.

¿A qué hora y en qué canal ver Getafe vs. Real Madrid en España?

En España, Getafe vs. Real Madrid se podrá ver EN VIVO por Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LaLiga TV, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus+. El partido comenzará a las 21:00 horas del domingo 19 de octubre de 2025.

¿A qué hora y en qué canal ver Getafe vs. Real Madrid en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo será transmitido por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes. Los fanáticos podrán seguir Getafe vs. Real Madrid en vivo a partir de las 15:00 horas del domingo 19 de octubre de 2025.

¿A qué hora y en qué canal ver Getafe vs. Real Madrid en México?

En México, el partido iniciará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguir a través de SKY Sports, ofreciendo una cobertura completa de Getafe vs. Real Madrid para todos los aficionados.