Los gigantes europeos Real Madrid y Juventus se enfrentarán en los octavos de final del Mundial de Clubes este martes 1 de julio en punto de las 3pm ET / 12pm PT desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, buscando un lugar en los cuartos de final de esta prestigiosa competición. El cuadro español llega como líder invicto del Grupo H con siete puntos, mientras que el conjunto italiano avanzó como segunda del Grupo G con seis unidades. A continuación, te comparto por qué canal ver y dónde seguir online el partido Real Madrid vs. Juventus por los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025 en Estados Unidos, México, Argentina y otras partes del mundo.

El partido Real Madrid vs. Juventus se juega este 1 de julio por octavos de final del Mundial de Clubes 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami. (Foto: Composición Canva/Mag)

¿Por qué canal transmiten Real Madrid vs. Juventus EN VIVO desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el partido Real Madrid vs. Juventus, podrás hacerlo este martes 1 de julio a partir de las 15:00 ET a través de DAZN, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y UniMás. Estas son las alternativas para seguir el duelo entre ‘La Casa Blanca’ y ‘La Vecchia Signora’.

¿Dónde televisan Real Madrid vs. Juventus EN DIRECTO en España?

La retransmisión desde España del partido Real Madrid-Juventus será a través de TeleCinco por señal abierta y Mitele Plus, DAZN y tabii vía streaming. Sigue este martes 1 de julio, desde las 21:00 hrs (horario peninsular español), el duelo de los ‘merengues’ en el Mundial de Clubes FIFA 2025.

¿Qué canal transmitirá Real Madrid vs. Juventus EN VIVO en TV abierta en México?

Si te encuentras en México, puedes ver el partido de octavos de final del Mundial de Clubes 2025 en TV abierta a través de las plataformas de streaming DAZN, tabii y ViX, las únicas opciones disponibles para seguir el juego del Real Madrid vs. Juventus.

Real Madrid vs. Juventus: canales TV y streaming

PAÍSES CANALES TV Y STREAMING Argentina DAZN, DGO, directvsports.com, mitelefe, Telefe, DIRECTV Sports Bolivia DAZN, Red Uno, Entel TV, Tigo Sports, COTAS Televisión, Tuves, COTAP Chile DAZN, DGO, directvsports.com, Chilevision, DIRECTV Sports Colombia DAZN, DGO, Win Play, directvsports.com, tabii, Win Sports, DIRECTV Sports España Mitele Plus, DAZN, tabii, TeleCinco Estados Unidos DAZN, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y UniMás México DAZN, tabii Paraguay DAZN, Telefuturo, Tigo Sports+ Perú DAZN, DGO, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay DAZN, DGO, NS Eventos 1, directvsports.com, DIRECTV Sports, TCC, Montecable HD 1, Flow TV Venezuela DAZN, DGO, directvsports.com, inter, DIRECTV Sports, Televen

ESPN y Disney Plus transmiten el partido entre Real Madrid vs. Juventus este martes 1 de julio de 2025 por octavos de final del Mundial de Clubes 2025. (Foto: Canva/Mag)

Real Madrid vs. Juventus EN VIVO: hora, TV y dónde ver

El Real Madrid C.F., que quedó primero en el Grupo H del Mundial de Clubes, ha brillado con contribuciones de Gonzalo García (dos goles y una asistencia), Federico Valverde (doblete), y Jude Bellingham y Vinicius Junior (un gol y una asistencia cada uno). Las buenas noticias continúan para Xabi Alonso, ya que Éder Militão podría regresar de su lesión de noviembre y Kylian Mbappé volvió a entrenar tras una enfermedad que lo marginó de la fase de grupos. Por su parte, Kenan Yildiz es la estrella de la Juventus F.C., que quedó en segundo lugar en el Grupo G, con tres goles y una asistencia, seguido por Randal Kolo Muani y Dušan Vlahović (dos goles cada uno), mientras que Alberto Costa y Khéphren Thuram suman dos asistencias cada uno, a pesar de las bajas por lesión de Arkadiusz Milik y Bremer.

Fecha: Martes, 1 de julio de 2025

Martes, 1 de julio de 2025 Hora: 21:00 España / 16:00 Argentina / 14:00 Perú

21:00 España / 16:00 Argentina / 14:00 Perú Canal TV: DAZN, DIRECTV y Canal 5 Televisa (México)

DAZN, DIRECTV y Canal 5 Televisa (México) Streaming: Disney Plus, DGO, ViX, tabii y DAZN

Disney Plus, DGO, ViX, tabii y DAZN Lugar: Hard Rock Stadium en Miami, Florida

Real Madrid y Juventus se enfrentan por los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025 este martes 1 de julio desde el Hard Rock Stadium de Miami. | Crédito: Ronie Bautista / GEC