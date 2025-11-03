LIVERPOOL (INGLATERRA), 04/11/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y Liverpool este martes 4 de noviembre por la Jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 desde el estadio Anfield Road de Liverpool, Inglaterra. Foto de Noé Yactayo para MAG El Comercio
El Real Madrid, con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el joven talento Franco Mastantuono a la cabeza, afronta una prueba de máxima exigencia este martes 4 de noviembre (21:00 hora peninsular; 14:00 Tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT), cuando visite el mítico Anfield Road para medirse al Liverpool de Mohamed Salah. Este enfrentamiento se presenta como uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26, una cita que promete intensidad, historia y fútbol de alto nivel. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Real Madrid y Liverpool FC podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Real Madrid y Liverpool.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Liverpool por la Champions League 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTTUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
México14:00TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video
Costa Rica14:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua14:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras14:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala14:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador15:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá15:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú15:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico16:00ViX
Rep. Dominicana16:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia16:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela16:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina17:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile17:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil17:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

