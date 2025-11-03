El Real Madrid, con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el joven talento Franco Mastantuono a la cabeza, afronta una prueba de máxima exigencia este martes 4 de noviembre (21:00 hora peninsular; 14:00 Tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) , cuando visite el mítico Anfield Road para medirse al Liverpool de Mohamed Salah. Este enfrentamiento se presenta como uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26, una cita que promete intensidad, historia y fútbol de alto nivel. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Real Madrid y Liverpool FC podrá verse en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Real Madrid y Liverpool.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Liverpool por la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 14:00 TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video Costa Rica 14:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 16:00 ViX Rep. Dominicana 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 17:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 17:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max