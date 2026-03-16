MADRID (ESPAÑA), 17/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y Manchester City este martes 17 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Etihad Stadium de Mánchester, Inglaterra. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
MADRID (ESPAÑA), 17/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y Manchester City este martes 17 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Etihad Stadium de Mánchester, Inglaterra. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

Con el regreso de Kylian Mbappé, el Real Madrid quiere sellar el pase a cuartos de final tras la goleada (3-0) en el Bernabéu cuando visite el Etihad Stadium para la revancha frente al Manchester City. El encuentro se jugará este martes 17 de marzo, a partir de las 14:00 horas del Tiempo de Centro (4 p.m. ET / 1 p.m. PT), por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el partido? Aquí te contamos todos los det

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Real Madrid y Manchester City se podrá ver en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, el encuentro estará disponible por TNT Sports HD y las apps de TNT Go y HBO Max.

En los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela—, la transmisión del encuentro irá por ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney Plus; FOX Sports realizará, además, una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados Unidos4 pm ET / 1 pm PTTUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
México14:00TNT Sports, TNT Go y HBO Max
Costa Rica14:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua14:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras14:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala14:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador15:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá15:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú15:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba16:00Tele Rebelde
Canadá16:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico16:00ViX
Rep. Dominicana16:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia16:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela16:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina17:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile17:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil17:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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