Con el regreso de Kylian Mbappé, el Real Madrid quiere sellar el pase a cuartos de final tras la goleada (3-0) en el Bernabéu cuando visite el Etihad Stadium para la revancha frente al Manchester City. El encuentro se jugará este martes 17 de marzo, a partir de las 14:00 horas del Tiempo de Centro (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) , por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el partido? Aquí te contamos todos los det

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Real Madrid y Manchester City se podrá ver en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, el encuentro estará disponible por TNT Sports HD y las apps de TNT Go y HBO Max.

En los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela—, la transmisión del encuentro irá por ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney Plus; FOX Sports realizará, además, una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 4 pm ET / 1 pm PT TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 14:00 TNT Sports, TNT Go y HBO Max Costa Rica 14:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 16:00 Tele Rebelde Canadá 16:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 16:00 ViX Rep. Dominicana 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 17:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 17:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max