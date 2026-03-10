MADRID (ESPAÑA), 11/03/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y Manchester City este miércoles 11 de marzo por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 desde el estadio Santiago Bernabéu. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
Sin Kylian Mbappé, pero con Vinícius Jr., el Real Madrid quiere volcar todos sus esfuerzos en la Orejona. Tras la eliminación en la Copa del Rey y con mínimas opciones en LaLiga, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa apuesta todo a la UEFA Champions League 2026, y su primer rival en los octavos de final será el siempre difícil Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, segundo en la Premier League, este martes 10 de marzo (14:00 horas del Tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Real Madrid y Manchester City se podrá ver en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, el encuentro estará disponible por FOX One y la app de FOX Sports.

En los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela—, la transmisión del encuentro irá por ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney Plus; FOX Sports realizará, además, una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados Unidos4 pm ET / 1 pm PTTUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
México14:00FOX One y FOX Sports App
Costa Rica14:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua14:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras14:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala14:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador15:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá15:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú15:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba16:00Tele Rebelde
Canadá16:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico16:00ViX
Rep. Dominicana16:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia16:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela16:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina17:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile17:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil17:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

