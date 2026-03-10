Sin Kylian Mbappé, pero con Vinícius Jr., el Real Madrid quiere volcar todos sus esfuerzos en la Orejona. Tras la eliminación en la Copa del Rey y con mínimas opciones en LaLiga, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa apuesta todo a la UEFA Champions League 2026, y su primer rival en los octavos de final será el siempre difícil Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, segundo en la Premier League, este martes 10 de marzo (14:00 horas del Tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre Real Madrid y Manchester City se podrá ver en streaming a través de Paramount+, TUDN, ViX, DAZN y Amazon Prime Video. En México, el encuentro estará disponible por FOX One y la app de FOX Sports.
En los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela—, la transmisión del encuentro irá por ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney Plus; FOX Sports realizará, además, una cobertura especial en Argentina.
En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
|Estados Unidos
|4 pm ET / 1 pm PT
|TUDN, ViX, Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
|México
|14:00
|FOX One y FOX Sports App
|Costa Rica
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|16:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|16:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|16:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|17:00
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|17:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max