Real Madrid vs. Osasuna en vivo por LaLiga 2026. Conoce qué canal transmite el partido en EE. UU., México y España hoy. No te pierdas la acción de los merengues en directo y online desde tu dispositivo favorito. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa visita El Sadar este sábado 21 de febrero (18:30 del horario peninsular; 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT) para medirse ante Osasuna en un duelo clave por el liderato de LaLiga EA Sports 2026. Tras golear 4-1 a la Real Sociedad con un Vinícius Júnior imparable, los merengues defienden la cima con 60 puntos frente a unos “Rojillos” que marchan décimos bajo el mando de Alessio Lisci. Los merengues llegan con la moral al tope y buscarán mantener su racha ganadora, mientras que Osasuna apelará a su localía para frenar al líder en un escenario que siempre es complicado para los gigantes. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

Revisa esta nota cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga vía SKY Sports. (Foto: Composición Mag)
En España, el duelo Club Atlético Osasuna - Real Madrid Club de Fútbol será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+ y DAZN.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN y DAZN 2 tanto para el público germano como italiano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, NAICOM, DirecTV Sports, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre CA Osasuna y Real Madrid CF por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el encuentro Osasuna vs. Real Madrid es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, DIRECTV Sports y DGO ofrecerán la cobertura completa del Osasuna-Real Madrid para todos los países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Osasuna vs. Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 25 de LaLiga en EL SADAR. (Foto: Composición Mag)
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2026?

PaísHorario local del partidoCanales TV / Streaming principales
España18:30DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PTESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México11:30 a.m.Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
Costa Rica11:30 a.m.Sky Sports Norte
El Salvador11:30 a.m.Sky Sports Norte
Nicaragua11:30 a.m.Sky Sports Norte
Honduras11:30 a.m.Sky Sports Norte
Guatemala11:30 a.m.Sky Sports Norte
Panamá12:30 p.m.Sky Sports Norte
Perú12:30 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Colombia12:30 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Ecuador12:30 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Canadá12:30 p.m.TSN+
Venezuela1:30 p.m.DIRECTV Sports, DGO e inter
Bolivia1:30 p.m.TiGo Sports
Puerto Rico1:30 p.m.ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
República Dominicana1:30 p.m.Sky Sports Norte
Argentina2:30 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Chile2:30 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Uruguay2:30 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Brasil2:30 p.m.ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
