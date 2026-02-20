El Real Madrid de Álvaro Arbeloa visita El Sadar este sábado 21 de febrero (18:30 del horario peninsular; 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT) para medirse ante Osasuna en un duelo clave por el liderato de LaLiga EA Sports 2026. Tras golear 4-1 a la Real Sociedad con un Vinícius Júnior imparable, los merengues defienden la cima con 60 puntos frente a unos “Rojillos” que marchan décimos bajo el mando de Alessio Lisci. Los merengues llegan con la moral al tope y buscarán mantener su racha ganadora, mientras que Osasuna apelará a su localía para frenar al líder en un escenario que siempre es complicado para los gigantes. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

En España, el duelo Club Atlético Osasuna - Real Madrid Club de Fútbol será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+ y DAZN.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN y DAZN 2 tanto para el público germano como italiano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, NAICOM, DirecTV Sports, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre CA Osasuna y Real Madrid CF por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el encuentro Osasuna vs. Real Madrid es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, DIRECTV Sports y DGO ofrecerán la cobertura completa del Osasuna-Real Madrid para todos los países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga EA Sports 2026?

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 18:30 DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT ESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 11:30 a.m. Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 11:30 a.m. Sky Sports Norte El Salvador 11:30 a.m. Sky Sports Norte Nicaragua 11:30 a.m. Sky Sports Norte Honduras 11:30 a.m. Sky Sports Norte Guatemala 11:30 a.m. Sky Sports Norte Panamá 12:30 p.m. Sky Sports Norte Perú 12:30 p.m. DIRECTV Sports y DGO Colombia 12:30 p.m. DIRECTV Sports y DGO Ecuador 12:30 p.m. DIRECTV Sports y DGO Canadá 12:30 p.m. TSN+ Venezuela 1:30 p.m. DIRECTV Sports, DGO e inter Bolivia 1:30 p.m. TiGo Sports Puerto Rico 1:30 p.m. ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM República Dominicana 1:30 p.m. Sky Sports Norte Argentina 2:30 p.m. DIRECTV Sports y DGO Chile 2:30 p.m. DIRECTV Sports y DGO Uruguay 2:30 p.m. DIRECTV Sports y DGO Brasil 2:30 p.m. ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play