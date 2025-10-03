Real Madrid y Villarreal se enfrentan hoy, sábado 4 de octubre de 2025, en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 8 de LaLiga. Los dirigidos por Xabi Alonso buscan recuperar el liderato en la clasificación, actualmente en manos del FC Barcelona, mientras que el Submarino Amarillo llega con la ilusión de sorprender en Madrid y pelear por los primeros lugares. La gran duda de los aficionados es: ¿qué canal transmite el partido en México, Estados Unidos y España? Aquí te lo contamos.

Horarios del Real Madrid vs. Villarreal HOY

México (CDMX): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Villarreal HOY?

México

ESPN

Star+ (streaming)

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN+

FuboTV (con prueba gratuita)

España

Movistar LaLiga

Real Madrid vs. Villarreal: partidazo a la vista

El Real Madrid, de la mano de Xabi Alonso, atraviesa un momento decisivo. Tras seis victorias consecutivas en el inicio de LaLiga, sufrió un tropiezo doloroso en el derbi ante Atlético de Madrid (2-5), lo que le costó perder la punta. Sin embargo, llega motivado después de golear 5-0 al Kairat Almaty en Champions League. Con Kylian Mbappé y Arda Güler como principales cartas ofensivas, el cuadro merengue buscará reencontrarse con la victoria en casa.

El Villarreal de Marcelino, en cambio, llega en gran forma. Acumula tres triunfos consecutivos en liga y un empate de peso ante la Juventus en Europa League. Con 16 puntos en la tabla, el Submarino Amarillo sueña con dar un golpe en el Bernabéu y acercarse a la cima. La jerarquía de Dani Parejo y el desequilibrio de Nicolás Pépé serán determinantes para sus aspiraciones.

Real Madrid vs. Villarreal: historial reciente

El historial favorece con claridad al Real Madrid, que suma 30 victorias, 17 empates y solo seis derrotas en 53 enfrentamientos. El antecedente más reciente fue el 15 de marzo de 2025, cuando los merengues ganaron 2-1 en el Estadio de la Cerámica con un doblete de Kylian Mbappé.

Lo que viene después

Real Madrid visitará al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

visitará al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Villarreal recibirá al Real Betis en el Estadio de la Cerámica.

Real Madrid y Villarreal se miden en partidazo por una nueva fecha de LaLiga. (Foto: EFE)