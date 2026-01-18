Real Sociedad y FC Barcelona se miden este domingo 18 de enero (21:00 del horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Estadio Anoeta (Reale Arena) por la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, con los azulgranas defendiendo el liderato tras conquistar la Supercopa de España y avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

En España, el duelo Real Sociedad - FC Barcelona será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Sociedad y FC Barcelona por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el Real Sociedad vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, ESPN Sur y Disney Plus Premium ofrecerán la cobertura completa del Real Sociedad-FC Barcelona para todos los países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 21:00 DAZN (LaLiga) Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 14:00 Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 14:00 Sky Sports HD El Salvador 14:00 Sky Sports HD Nicaragua 14:00 Sky Sports HD Honduras 14:00 Sky Sports HD Guatemala 14:00 Sky Sports HD Panamá 15:00 Sky Sports HD Perú 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Canadá 15:00 TSN y RDS Venezuela 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 16:00 ESPN Select y ESPN Deportes República Dominicana 16:00 Sky Sports HD y Rush Argentina 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Chile 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 17:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 17:00 ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play