Real Sociedad y FC Barcelona se miden este domingo 18 de enero (21:00 del horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Estadio Anoeta (Reale Arena) por la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, con los azulgranas defendiendo el liderato tras conquistar la Supercopa de España y avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.
¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?
|País
|Horario local del partido
|Canales TV / Streaming principales
|España
|21:00
|DAZN (LaLiga)
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|ESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00
|Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
|Costa Rica
|14:00
|Sky Sports HD
|El Salvador
|14:00
|Sky Sports HD
|Nicaragua
|14:00
|Sky Sports HD
|Honduras
|14:00
|Sky Sports HD
|Guatemala
|14:00
|Sky Sports HD
|Panamá
|15:00
|Sky Sports HD
|Perú
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Canadá
|15:00
|TSN y RDS
|Venezuela
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN Select y ESPN Deportes
|República Dominicana
|16:00
|Sky Sports HD y Rush
|Argentina
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Chile
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|17:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|17:00
|ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play