SAN (ESPAÑA), 18/01/2026.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido entre Real Sociedad y FC Barcelona este domingo 18 de enero por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Anoeta de San Sebastián. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE JOSEP LAGO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
/ JOSEP LAGO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Real Sociedad y FC Barcelona se miden este domingo 18 de enero (21:00 del horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en el Estadio Anoeta (Reale Arena) por la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, con los azulgranas defendiendo el liderato tras conquistar la Supercopa de España y avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

En España, el duelo Real Sociedad - FC Barcelona será televisado por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Real Sociedad y FC Barcelona por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el Real Sociedad vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, ESPN Sur y Disney Plus Premium ofrecerán la cobertura completa del Real Sociedad-FC Barcelona para todos los países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísHorario local del partidoCanales TV / Streaming principales
España21:00DAZN (LaLiga)
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México14:00Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
Costa Rica14:00Sky Sports HD
El Salvador14:00Sky Sports HD
Nicaragua14:00Sky Sports HD
Honduras14:00Sky Sports HD
Guatemala14:00Sky Sports HD
Panamá15:00Sky Sports HD
Perú15:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador15:00ESPN y Disney Plus Premium
Canadá15:00TSN y RDS
Venezuela16:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia16:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico16:00ESPN Select y ESPN Deportes
República Dominicana16:00Sky Sports HD y Rush
Argentina17:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile17:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay17:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil17:00ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

