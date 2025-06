En un crucial partido que determinará el liderazgo del Grupo E del Mundial de Clubes FIFA 2025, River Plate e Inter de Milán medirán fuerzas este miércoles 25 de junio en el Lumen Field de Seattle, Washington, en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo. La ‘Nerazzurri’ buscará asegurar el primer puesto motivada tras una victoria por 2-1 sobre Urawa Red Diamonds en su último encuentro, mientras que el ‘Millonario’ empató sin goles con Monterrey. Aquí te detallo qué canal transmite River Plate vs. Inter de Milán en TV y streaming desde cualquier parte de Latinoamérica y USA.

Inter vs. River se juega hoy 25 de junio por el Mundial de Clubes 2025. Consulta el horario exacto para ver el partido en vivo desde México, Argentina y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Por qué canal transmiten River Plate vs. Inter de Milán EN VIVO desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el juego de River Plate vs. Inter de Milán, podrás hacerlo este miércoles 25 de junio a partir de las 21:00 ET a través de TUDN on DirecTV, TNT Sports on DirecTV o DAZN en streaming online. Estas son las alternativas para seguir el duelo entre el ‘Millonario’ y la ‘Nerazzurri’.

¿Dónde televisan River Plate vs. Inter de Milán EN DIRECTO en España?

La retransmisión desde España del partido Real Madrid-Pachuca será a través de DAZN y/o tabii en streaming. Sigue este jueves 26 de junio, desde las 03:00 horario peninsular español, el duelo de ‘La Banda’ en el Mundial de Clubes FIFA 2025.

¿Qué canal transmitirá River Plate vs. Inter de Milán EN VIVO en TV abierta en México?

Si te encuentras en México, puedes ver el partido de la Jornada 3 del Grupo E del Mundial de Clubes 2025 en TV abierta a través de las plataformas de streaming DAZN, tabii y ViX, las únicas opciones disponibles para seguir el juego del River Plate vs. Inter de Milán.

River juega contra Inter de Milán y se transmite por ESPN y Disney Plus este miércoles 24 de junio desde las 9:00 p.m. ET. (Foto: Composición Canva/Mag)

River Plate vs. Inter de Milán: canales TV y streaming

PAÍSES CANALES TV Y STREAMING Argentina DAZN, DGO, directvsports.com, Disney+ Premium, mitelefe, Telefe, DIRECTV Sports Bolivia DAZN, Disney+ Premium, Red Uno, Entel TV, Tigo Sports, COTAS Televisión, Tuves, COTAP Chile DAZN, DGO, directvsports.com, Disney+ Premium, Chilevision, DIRECTV Sports Colombia DAZN, DGO, Win Play, directvsports.com, Disney+ Premium, tabii, Win Sports, DIRECTV Sports España DAZN, tabii Estados Unidos DAZN, TUDN.com, Univision NOW, Watch TNT, TUDN App, TNT USA, truTV USA, TUDN USA, UniMás México DAZN, ViX, tabii Paraguay DAZN, Disney+ Premium, Tigo Sports Perú DAZN, DGO, América TVGO, directvsports.com, Disney+ Premium, DIRECTV Sports, América Televisión Uruguay DAZN, DGO, NS Eventos 1, directvsports.com, Disney+ Premium, DIRECTV Sports, TCC, Montecable HD 1, Flow TV Venezuela DAZN, DGO, directvsports.com, Disney+ Premium, inter, DIRECTV Sports

River Plate vs. Inter de Milán EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 25 de junio de 2025

Miércoles, 25 de junio de 2025 Hora: 03:00 del 26/06 España / 22:00 Argentina / 20:00 Perú

03:00 del 26/06 España / 22:00 Argentina / 20:00 Perú Canal TV: DAZN, DIRECTV y América Televisión (Perú)

DAZN, DIRECTV y América Televisión (Perú) Streaming: Disney Plus, DGO, América TVGO, ViX, tabii y DAZN

Disney Plus, DGO, América TVGO, ViX, tabii y DAZN Lugar: Lumen Field de Seattle, Washington

Club Atlético River Plate e Inter de Milán se enfrentan en el Estadio Lumen Field de Seattle por la Jornada 3 del Grupo E del Mundial de Clubes FIFA 2025. | Crédito: GEC