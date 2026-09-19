Sevilla vs. Barcelona será uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 de LaLiga 2026/27. El conjunto andaluz recibirá al Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado 19 de septiembre, en un duelo de alto impacto para la clasificación y con especial atención en los principales mercados de Sudamérica. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo desde las 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 14:00.
¿Quieres ver Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la parrilla de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.
¿Qué canal transmite Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El inicio está programado para las 21:00 en España; 15:00 ET / 12:00 PT en EE. UU.; 13:00 en México; y 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay (14:00 en Perú, Colombia y Ecuador). La disponibilidad exacta online puede depender del plan contratado y del operador local.
|País o región
|TV
|Streaming online
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN+ y ESPN App. También puede estar accesible mediante fuboTV si el plan incluye ESPN Deportes
|México
|Sky Sports
|Sky+; clientes de izzi con el paquete que incluya Sky Sports
|España
|Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1
|Movistar Plus+; DAZN LaLiga según la suscripción/paquete
|Argentina
|DSports
|DGO. Algunas guías regionales también lo listan dentro de ESPN/Disney+ según la señal y paquete disponibles
|Chile
|DSports y DSports HD
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Perú
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Ecuador
|DSports
|DGO
|Bolivia
|DSports
|DGO
|Paraguay
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO
|Brasil
|ESPN
|Disney+
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?
La señal lineal confirmada es ESPN Deportes, con emisión digital en ESPN+. ESPN también ha incorporado el evento a su programación de Watch ESPN, y fuboTV puede ofrecerlo a quienes tengan un paquete con ESPN Deportes.
- TV: ESPN Deportes.
- Online: ESPN+ y ESPN App.
- Alternativa vía TV en streaming: fuboTV, sujeto al plan contratado.
- Hora: 15:00 ET, 14:00 CT, 13:00 MT y 12:00 PT.
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en México?
En México, el partido irá por Sky Sports, disponible a las 13:00, hora del centro del país. Sky+ funciona como la alternativa online del propio ecosistema Sky; algunos paquetes de izzi también incluyen la señal deportiva. No hay confirmación fiable de transmisión por TV abierta.
- TV: Sky Sports.
- Online: Sky+.
- Operador alternativo: izzi, si el paquete incluye la señal.
- Horarios de referencia: 12:00 en el noroeste/Pacífico y 14:00 en el sureste, según el huso horario local.
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en España?
En España, la asignación oficial de LaLiga incluye Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1 para el partido de las 21:00. Para verlo por internet, revisa si tu tarifa Movistar Plus+ incluye el canal de LaLiga correspondiente; DAZN LaLiga puede figurar como vía online dentro de paquetes elegibles, pero no conviene asumir que una suscripción individual estándar de DAZN necesariamente habilita este encuentro.
- TV: Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.
- Online: Movistar Plus+; DAZN LaLiga, según paquete.
- Hora: 21:00 CEST.
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en países de Sudamérica?
La información de programación más específica para Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador coloca el partido en DSports, la señal deportiva de DirecTV, y por extensión en su plataforma DGO. Para Chile, la confirmación publicada menciona expresamente DSports y DSports HD, exclusivos para abonados de DirecTV.
- Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay lo tienen a las 16:00.
- Región andina: Perú, Colombia y Ecuador lo tienen a las 14:00.
- Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00.
- Acceso principal: DSports por DirecTV y DGO online.
- Brasil: la distribución regional se asocia a ESPN y Disney+
¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona HOY por LaLiga 2026-27?
Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.
|País / territorio
|Hora local
|España
|21:00
|Estados Unidos (ET)
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|12:00
|México — CDMX
|13:00
|México — Tijuana
|12:00
|México — Cancún / Quintana Roo
|14:00
|Argentina
|16:00
|Chile
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil
|16:00
|Bolivia
|15:00
|Paraguay
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00
- Estados Unidos: ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET.
- México: Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00.
- España: el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias.
- Sudamérica: DSports y DGO son la referencia principal para Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Para Bolivia, Paraguay y Venezuela aplica el mismo horario de 15:00 por equivalencia de husos horarios, aunque es recomendable revisar la grilla local de DGO el mismo sábado.