Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 19 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 19 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Sevilla vs. Barcelona será uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 de LaLiga 2026/27. El conjunto andaluz recibirá al Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado 19 de septiembre, en un duelo de alto impacto para la clasificación y con especial atención en los principales mercados de Sudamérica. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo desde las 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 14:00.

¿Quieres ver Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la parrilla de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online disponibles desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa

¿Qué canal transmite Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El inicio está programado para las 21:00 en España; 15:00 ET / 12:00 PT en EE. UU.; 13:00 en México; y 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay (14:00 en Perú, Colombia y Ecuador). La disponibilidad exacta online puede depender del plan contratado y del operador local.

País o regiónTVStreaming online
Estados UnidosESPN DeportesESPN+ y ESPN App. También puede estar accesible mediante fuboTV si el plan incluye ESPN Deportes
MéxicoSky SportsSky+; clientes de izzi con el paquete que incluya Sky Sports
EspañaMovistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1Movistar Plus+; DAZN LaLiga según la suscripción/paquete
ArgentinaDSportsDGO. Algunas guías regionales también lo listan dentro de ESPN/Disney+ según la señal y paquete disponibles
ChileDSports y DSports HDDGO
UruguayDSportsDGO
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
BoliviaDSportsDGO
ParaguayDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
BrasilESPNDisney+

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?

La señal lineal confirmada es ESPN Deportes, con emisión digital en ESPN+. ESPN también ha incorporado el evento a su programación de Watch ESPN, y fuboTV puede ofrecerlo a quienes tengan un paquete con ESPN Deportes.

  • TV: ESPN Deportes.
  • Online: ESPN+ y ESPN App.
  • Alternativa vía TV en streaming: fuboTV, sujeto al plan contratado.
  • Hora: 15:00 ET, 14:00 CT, 13:00 MT y 12:00 PT.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en México?

En México, el partido irá por Sky Sports, disponible a las 13:00, hora del centro del país. Sky+ funciona como la alternativa online del propio ecosistema Sky; algunos paquetes de izzi también incluyen la señal deportiva. No hay confirmación fiable de transmisión por TV abierta.

  • TV: Sky Sports.
  • Online: Sky+.
  • Operador alternativo: izzi, si el paquete incluye la señal.
  • Horarios de referencia: 12:00 en el noroeste/Pacífico y 14:00 en el sureste, según el huso horario local.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en España?

En España, la asignación oficial de LaLiga incluye Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1 para el partido de las 21:00. Para verlo por internet, revisa si tu tarifa Movistar Plus+ incluye el canal de LaLiga correspondiente; DAZN LaLiga puede figurar como vía online dentro de paquetes elegibles, pero no conviene asumir que una suscripción individual estándar de DAZN necesariamente habilita este encuentro.

  • TV: Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.
  • Online: Movistar Plus+; DAZN LaLiga, según paquete.
  • Hora: 21:00 CEST.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en países de Sudamérica?

La información de programación más específica para Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador coloca el partido en DSports, la señal deportiva de DirecTV, y por extensión en su plataforma DGO. Para Chile, la confirmación publicada menciona expresamente DSports y DSports HD, exclusivos para abonados de DirecTV.

  • Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay lo tienen a las 16:00.
  • Región andina: Perú, Colombia y Ecuador lo tienen a las 14:00.
  • Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00.
  • Acceso principal: DSports por DirecTV y DGO online.
  • Brasil: la distribución regional se asocia a ESPN y Disney+

¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona HOY por LaLiga 2026-27?

Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.

País / territorioHora local
España21:00
Estados Unidos (ET)15:00
Estados Unidos (CT)14:00
Estados Unidos (MT)13:00
Estados Unidos (PT)12:00
México — CDMX13:00
México — Tijuana12:00
México — Cancún / Quintana Roo14:00
Argentina16:00
Chile16:00
Uruguay16:00
Brasil16:00
Bolivia15:00
Paraguay15:00
Venezuela15:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
  • Estados Unidos: ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET.
  • México: Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00.
  • España: el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias.
  • Sudamérica: DSports y DGO son la referencia principal para Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Para Bolivia, Paraguay y Venezuela aplica el mismo horario de 15:00 por equivalencia de husos horarios, aunque es recomendable revisar la grilla local de DGO el mismo sábado.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC