Los Tigres de la UANL y los Diablos Rojos del Toluca disputarán el partido de ida de la Gran Final de la Liguilla MX 2025 del Torneo Apertura este jueves 11 de diciembre (20:00 horas, tiempo del centro de México; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el Estadio Universitario de la UANL, en Nuevo León, México. ¿Quieres saber los canales y las plataformas en línea que transmitirán el partido? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber si te encuentras en México, Estados Unidos u otros países del mundo.​

En México, el encuentro entre Tigres de la UANL y Toluca se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Tigres de la UNAL vs. Toluca y podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

Países Horarios Canales TV / Streaming México 20:00 Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Univisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX Costa Rica 20:00 TUDN y ViX Plus El Salvador 20:00 TUDN y ViX Plus Nicaragua 20:00 TUDN y ViX Plus Guatemala 20:00 TUDN y ViX Plus Honduras 20:00 TUDN y ViX Plus Panamá 21:00 TUDN y ViX Plus Rep. Dominicana 22:00 TUDN y ViX Plus Puerto Rico 22:00 ViX Plus