Los Tigres de la UANL y los Diablos Rojos del Toluca disputarán el partido de ida de la Gran Final de la Liguilla MX 2025 del Torneo Apertura este jueves 11 de diciembre (20:00 horas, tiempo del centro de México; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el Estadio Universitario de la UANL, en Nuevo León, México. ¿Quieres saber los canales y las plataformas en línea que transmitirán el partido? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber si te encuentras en México, Estados Unidos u otros países del mundo.
En México, el encuentro entre Tigres de la UANL y Toluca se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).
Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).
Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).
TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes Network llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo Tigres de la UNAL vs. Toluca y podrá verse a través de TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, Telemundo Deportes, ViX, TUDN USA y Univisión Deportes.
Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.
¿En qué canal transmiten Tigres UANL vs. Toluca por final de la Liguilla MX 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|México
|20:00
|Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y TUDN App
|Estados Unidos
|9 p.m. ET / 6 p.m. PT
|Univisión Deportes, Telemundo Deportes, Univisión Now, Peacock, TUDN USA y ViX
|Costa Rica
|20:00
|TUDN y ViX Plus
|El Salvador
|20:00
|TUDN y ViX Plus
|Nicaragua
|20:00
|TUDN y ViX Plus
|Guatemala
|20:00
|TUDN y ViX Plus
|Honduras
|20:00
|TUDN y ViX Plus
|Panamá
|21:00
|TUDN y ViX Plus
|Rep. Dominicana
|22:00
|TUDN y ViX Plus
|Puerto Rico
|22:00
|ViX Plus