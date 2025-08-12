Todo listo para un enfrentamiento que promete ser de pronóstico reservado. U. de Chile recibirá a Independiente en el Estadio Nacional, este miércoles 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Pese a que los azules en el papel son los favoritos en la serie, el Rojo tiene un gran plantel y quieren hacer respetar su historia. Ambos ganadores del certamen (los Azules en el 2011 y el Rojo en 2010 y 2017), participarán en este duelo decisivo. Aquí te cuento qué canales transmitirán el partido.
¿Qué canal transmite U. de Chile vs. Independiente EN VIVO desde Chile?
Si te encuentras en Chile, no te pierdas el duelo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre la Universidad de Chile e Independiente a través de la señal de DSports o DGo en streaming online.
Desde Argentina, ¿qué canal de TV transmite U. de Chile vs. Independiente por Copa Sudamericana?
A diferencia de los locales, en Argentina se podrá ver la transmisión del partido de la U. de Chile vs. Independiente por la señal de ESPN en TV o Disney Plus en streaming online. Elige la opción de tu preferencia para seguir el minuto a minuto del encuentro.
U. de Chile vs. Independiente: horarios y canales de TV
Aquí te dejo con los horarios y canales para ver desde cualquier parte del continente el partido de la U. de Chile vs. Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
|País
|Horario
|Canal TV y Streaming
|Argentina
|21:30 horas
|ESPN o Disney Plus
|Chile
|20:30 horas
|DSports o DGo
|Colombia
|19:30 horas
|ESPN, DSports, Disney Plus o DGo
|Ecuador
|19:30 horas
|ESPN, DSports, Disney Plus o DGo
|Paraguay
|21:30 horas
|ESPN, DSports, Disney Plus o DGo
|Perú
|19:30 horas
|ESPN, DSports, Disney Plus o DGo
|Uruguay
|21:30 horas
|ESPN, DSports, Disney Plus o DGo
|Venezuela
|20:30 horas
|ESPN, DSports, Disney Plus o DGo
