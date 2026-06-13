La expectación alrededor de UFC Freedom 250 crece a medida que se acerca la fecha del combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. La histórica función que se celebrará en la Casa Blanca pondrá en juego la unificación del cinturón de peso ligero y reunirá a varias de las mayores estrellas de la compañía en una cartelera diseñada para captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. ¿Quieres saber en qué canal transmiten la pelea estelar y el resto de la velada de MMA? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber, según el país donde te encuentres.

Topuria llega a Washington como una de las principales figuras de las artes marciales mixtas y con la oportunidad de seguir ampliando un legado que no ha dejado de crecer en los últimos años. Enfrente estará Gaethje, un veterano acostumbrado a las grandes noches y reconocido por protagonizar algunas de las peleas más espectaculares de la historia reciente de UFC. El choque de estilos promete una batalla intensa entre la precisión técnica del campeón y la agresividad inagotable del estadounidense.

La transmisión del evento variará según el país. En Estados Unidos y México, los aficionados podrán seguir toda la función mediante Paramount Plus, mientras que en España la cobertura estará disponible a través de HBO Max y Eurosport. Otros mercados internacionales contarán con señales específicas y plataformas asociadas para disfrutar de cada combate en vivo.

TL;DR: Guía de canales y streaming para ver UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

🥊 Ilia Topuria y Justin Gaethje pelearán por la unificación del cinturón de peso ligero.

🏛️ UFC Freedom 250 se celebrará en la Casa Blanca, en Washington D.C.

🤳🏼 Estados Unidos transmitirá el evento por Paramount Plus, CBS y UFC Fight Pass.

📱 México podrá seguir toda la cartelera mediante Paramount Plus.

👨🏻‍💻 En España, la cobertura estará disponible a través de HBO Max y Eurosport.

📺 UFC Fight Pass ofrecerá contenido complementario y determinadas preliminares.

Ficha técnica de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Dato Información Evento UFC Freedom 250 Fecha 14 de junio de 2026 Lugar Casa Blanca Ciudad Washington D.C., Estados Unidos Pelea estelar Ilia Topuria vs. Justin Gaethje Título en juego Unificación del peso ligero Pelea coestelar Alex Pereira vs. Ciryl Gane Transmisión EE.UU. Paramount Plus Transmisión México Paramount Plus Transmisión España HBO Max y Eurosport

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados estadounidenses podrán seguir UFC Freedom 250 mediante Paramount Plus, plataforma que desde 2026 se convirtió en la principal casa de UFC dentro del país. La cobertura incluirá las preliminares, la cartelera principal y la pelea estelar entre Topuria y Gaethje.

Además, algunos segmentos de la programación estarán disponibles mediante CBS, mientras que UFC Fight Pass seguirá funcionando como complemento para contenidos exclusivos, archivo histórico y determinadas peleas preliminares.

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 EN VIVO en México?

En México, Paramount Plus será la plataforma encargada de emitir toda la cartelera de UFC Freedom 250. Los usuarios podrán acceder a las peleas desde Smart TV, teléfonos móviles, computadoras, tablets y dispositivos de streaming compatibles.

La suscripción incluye la pelea principal entre Topuria y Gaethje, además del resto de combates programados para la velada.

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 EN VIVO en España?

España vivirá una madrugada especial gracias al protagonismo de Ilia Topuria. El campeón hispano-georgiano encabezará uno de los eventos más importantes de su carrera y los aficionados podrán seguir toda la cartelera mediante HBO Max, plataforma que integra dentro de su oferta deportiva la cobertura completa de UFC.

La transmisión también contará con el respaldo de Eurosport, permitiendo acceder a las preliminares y al evento principal desde una misma aplicación y con cobertura en alta definición.

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 EN VIVO en Reino Unido e Irlanda?

Los aficionados en Reino Unido e Irlanda podrán seguir UFC Freedom 250 mediante TNT Sports, cadena que mantiene los derechos de transmisión de UFC en ambos mercados.

La programación también estará disponible a través de las plataformas digitales asociadas a los operadores que incluyen TNT Sports dentro de sus paquetes deportivos.

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 EN VIVO en Latinoamérica?

En la mayor parte de Latinoamérica, Paramount Plus será la principal ventana para seguir UFC Freedom 250. Países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia podrán acceder a la cartelera mediante la plataforma de streaming.

Por su parte, UFC Fight Pass continuará disponible para usuarios que buscan contenido adicional, repeticiones y acceso al archivo histórico de la organización.

¿En qué canal transmiten pelea Topuria vs. Gaethje por el UFC Freedom 250?

País / Región Hora cartelera principal Canal TV / Streaming Estados Unidos (ET) 22:00 ET CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass Estados Unidos (PT) 19:00 PT CBS, Paramount Plus y UFC Fight Pass México 20:00 Paramount Plus Argentina 23:00 Paramount Plus Chile 22:00 Paramount Plus Perú 21:00 Paramount Plus Colombia 21:00 Paramount Plus Ecuador 21:00 Paramount Plus Uruguay 23:00 Paramount Plus Paraguay 23:00 Paramount Plus Venezuela 22:00 Paramount Plus Bolivia 22:00 Paramount Plus y UFC Fight Pass Brasil 23:00 Paramount Plus y UFC Fight Pass Guatemala 20:00 Paramount Plus El Salvador 20:00 Paramount Plus Honduras 20:00 Paramount Plus Nicaragua 20:00 Paramount Plus Costa Rica 20:00 Paramount Plus Panamá 21:00 Paramount Plus Puerto Rico 22:00 ET Paramount Plus y CBS República Dominicana 22:00 Paramount Plus y UFC Fight Pass España 04:00 HBO Max y Eurosport Reino Unido 03:00 TNT Sports Irlanda 03:00 TNT Sports

¿A qué hora es la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por UFC Freedom 250?

La pelea estelar de UFC Freedom 250 está programada para comenzar aproximadamente en los siguientes horarios:

País / Región Hora aproximada México 22:30 Estados Unidos (ET) 00:30 Estados Unidos (CT) 23:30 Estados Unidos (MT) 22:30 Estados Unidos (PT) 21:30 Colombia 23:30 Perú 23:30 Ecuador 23:30 Chile 00:30 Argentina 01:30 Uruguay 01:30 Paraguay 01:30 Brasil 01:30 España 06:30

Los horarios pueden variar dependiendo de la duración de los combates previos.

¿Dónde se realizará UFC Freedom 250?

La cartelera tendrá lugar en la Casa Blanca, ubicada en el 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500, Estados Unidos.

La sede presidencial estadounidense se convertirá en escenario de una de las funciones más llamativas en la historia reciente de UFC, añadiendo un componente simbólico y mediático que trasciende el aspecto deportivo. Pocas veces una organización de artes marciales mixtas ha celebrado un evento de esta magnitud en un lugar tan representativo para el país.

Cartelera de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Unificación del cinturón de peso ligero.

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Cinturón interino de peso completo.

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi.

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler.

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus.

Diego Lopes vs. Steve García.

Las otras peleas que pueden robarse la noche

Aunque todas las miradas apuntan a Topuria y Gaethje, la función presenta varios enfrentamientos con potencial para convertirse en candidatos a pelea del año. Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el cinturón interino de peso completo en un duelo entre dos de los golpeadores más peligrosos del deporte.

También destaca el regreso de Sean O’Malley, además de la presencia de Michael Chandler, uno de los peleadores más espectaculares de la última década. La combinación de campeones, contendientes y figuras consolidadas convierte a UFC Freedom 250 en una de las carteleras más completas de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre UFC Freedom 250 Topuria vs. Gaethje

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible mediante Paramount Plus, CBS y UFC Fight Pass como plataforma complementaria.

¿Qué canal transmite UFC Freedom 250 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el evento mediante Paramount Plus.

¿Dónde ver Topuria vs. Gaethje en España?

La pelea podrá verse por HBO Max y Eurosport.

¿A qué hora pelea Ilia Topuria?

La pelea principal está prevista para iniciar alrededor de las 22:30 horas de México y las 00:30 ET del lunes 15 de junio.

¿Dónde será UFC Freedom 250?

La cartelera se celebrará en la Casa Blanca, ubicada en Washington D.C.

¿Quiénes pelean en la cartelera principal?

Además de Topuria y Gaethje, destacan Alex Pereira, Ciryl Gane, Sean O’Malley, Mauricio Ruffy, Michael Chandler y Bo Nickal.