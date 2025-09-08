Este martes 09 de septiembre puede ser un día clave e histórico para el fútbol de Venezuela. La Vinotinto por primera vez podría clasificarse al Repechaje 2026 y quedar a solo un paso de su primera participación en una Copa del Mundo. Conoce qué canal va a transmitir el partido de Venezuela vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO, para que puedas verlo desde países como Estados Unidos, México y España, así como en diversas partes del mundo y sus horarios.

MATURÍN (VENEZUELA), 09/09/2025.- Sintoniza las emisoras de radio AM/FM en los Estados Unidos para poder escuchar el partido Venezuela vs. Colombia en vivo y en directo por las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Foto de RODRIGO ARANGUA para AFP / RODRIGO ARANGUA

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Colombia EN VIVO por Eliminatorias 2026?

Este martes 09 de septiembre, Venezuela se juega el cupo al Repechaje 2026 ante Colombia y necesita de un triunfo para clasificarse sin importar lo que pase con Bolivia. Los canales de transmisión de este partido Venezuela vs. Colombia estarán disponibles en Estados Unidos, España, México y diversas partes del mundo. Aquí te dejo con los horarios y canales para seguirlo minuto a minuto.

Países Canales TV Horario Estados Unidos Fanatiz 7:30 p.m. ET España Movistar+ 1:30 a.m. México No disponible 5:30 p.m. Venezuela Televen y Venevisión 7:30 p.m. Argentina DSports 8:30 p.m. Ecuador El Canal del Fútbol 6:30 p.m. Colombia GOL Caracol y Canal RCN 6:30 p.m. Perú Movistar Eventos 6:30 p.m. Chile Chilevisión y Disney Plus 7:30 p.m.

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Colombia EN VIVO desde Estados Unidos?

La única opción disponible para ver el partido de Venezuela vs. Colombia desde Estados Unidos será a través de Fanatiz, plataforma oficial de streaming para ver las Eliminatorias Conmebol 2026. La hora de inicio del juego será a partir de las 7:30 p.m. ET o 4:30 p.m. PT.

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Colombia EN VIVO desde España?

Otro país que solo contará con un canal disponible para ver el partido de Venezuela vs. Colombia EN VIVO es España y podrás hacerlo mediante Movistar Plus+. Sigue el minuto a minuto este miércoles 10 de septiembre a partir de la 1:30 a.m. horario peninsular.

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Colombia EN VIVO desde México?

Lastimosamente, para todos los seguidores que quieran ver el partido de Venezuela vs. Colombia desde México, no habrá señal disponible para ver este juego de las Eliminatorias Conmebol 2026, donde la Vinotinto se juega la clasificación al Repechaje de marzo del próximo año.

Posibles alineaciones Venezuela vs. Colombia

Selección de Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun; Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomon Rondon y Jefferson Savarino.

Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun; Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomon Rondon y Jefferson Savarino. Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba.