En esta nota podrás conocer cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 2) EN VIVO. (Foto: wwe.com / Composición Mag)
En esta nota podrás conocer cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 2) EN VIVO. (Foto: wwe.com / Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

La Noche 2 de WrestleMania 42 genera mucha expectativa. Es por eso que las miradas de los fanáticos de la lucha libre estarán puestas este domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, desde las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa descubrir cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el evento que tendrá combates legendarios y títulos en juego, continúa leyendo esta nota.

La WWE WrestleMania 2026 – Noche 2 (19 de abril en Las Vegas) tendrá como evento principal la pelea Roman Reigns vs. CM Punk. Además, habrá otros combates destacados que completan el cierre del mayor evento de WWE. (Foto: @wwe / @allegiantstadium / @tripleh / @tkogrp / Instagram)
La WWE WrestleMania 2026 – Noche 2 (19 de abril en Las Vegas) tendrá como evento principal la pelea Roman Reigns vs. CM Punk. Además, habrá otros combates destacados que completan el cierre del mayor evento de WWE. (Foto: @wwe / @allegiantstadium / @tripleh / @tkogrp / Instagram)

Cómo y dónde ver la transmisión en vivo de WWE WrestleMania 2026 Noche 2 por TV y Online

Desde Estados Unidos, el show de WWE WrestleMania 42 se podrá ver en vivo este domingo 19 de abril de 2026 a partir de las 6:00 p.m. ET y a las 3:00 p.m. PT en ESPN y Netflix.

Desde Reino Unido, el evento premium en vivo WWE WrestleMania 41 se podrá ver en vivo el domingo 19 de abril de 2026 desde las 11:00 p.m. BST por Netflix.

Desde la India, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 42 este lunes 20 de abril de 2026 desde las 3:30 a.m. IST en Netflix.

Desde México, España y Latinoamérica, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 42 por la plataforma streaming de Netflix, en cualquier dispositivo con conexión a internet. Necesitas contar con uno de los planes que maneja la plataforma; el costo de cada uno varía según la región en la que te encuentres.

¿Cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) en Netflix? Precios y planes, según tu país

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el PLE de WrestleMania 42, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo, consulta el siguiente cuadro:

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, , además del precio de la suscripción.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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