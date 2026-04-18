La Noche 2 de WrestleMania 42 genera mucha expectativa. Es por eso que las miradas de los fanáticos de la lucha libre estarán puestas este domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, desde las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa descubrir cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el evento que tendrá combates legendarios y títulos en juego, continúa leyendo esta nota.

La WWE WrestleMania 2026 – Noche 2 (19 de abril en Las Vegas) tendrá como evento principal la pelea Roman Reigns vs. CM Punk. Además, habrá otros combates destacados que completan el cierre del mayor evento de WWE. (Foto: @wwe / @allegiantstadium / @tripleh / @tkogrp / Instagram)

Cómo y dónde ver la transmisión en vivo de WWE WrestleMania 2026 Noche 2 por TV y Online

Desde Estados Unidos, el show de WWE WrestleMania 42 se podrá ver en vivo este domingo 19 de abril de 2026 a partir de las 6:00 p.m. ET y a las 3:00 p.m. PT en ESPN y Netflix.

Desde Reino Unido, el evento premium en vivo WWE WrestleMania 41 se podrá ver en vivo el domingo 19 de abril de 2026 desde las 11:00 p.m. BST por Netflix.

Desde la India, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 42 este lunes 20 de abril de 2026 desde las 3:30 a.m. IST en Netflix.

Desde México, España y Latinoamérica, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 42 por la plataforma streaming de Netflix, en cualquier dispositivo con conexión a internet. Necesitas contar con uno de los planes que maneja la plataforma; el costo de cada uno varía según la región en la que te encuentres.

¿Cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) en Netflix? Precios y planes, según tu país

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el PLE de WrestleMania 42, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo, consulta el siguiente cuadro:

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

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