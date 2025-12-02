CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 03/12/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre Xelajú MC y LDA Alajuelense este miércoles 3 de diciembre por la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Cementos Progreso. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG
Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense (LDA) miden fuerzas este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20:00 horas de Ciudad de Guatemala y San José (9 p.m. ET / 6 p.m. PT), en lo que será el partido de vuelta de la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025. El cotejo se disputará en el imponente Estadio Cementos Progreso, con capacidad para albergar a 17,000 hinchas lanudos y que se encuentra ubicado en el corazón de la capital quezalteca.

En Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC y LD Alajuelense será televisado en vivo y en directo por el canal ESPN y el servicio streaming Disney Plus Premium. También habrá cobertura especial de NAICOM y FOX Sports 2 para el público puertorriqueño.

En México, Tubi TV cuenta con los derechos para transmitir el partido Xelajú MC vs. LDA Alajuelense, mientras que en los Estados Unidos tendrás que sintonizar fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Sports 2.

En Sudamérica, el duelo entre Xelajú MC y LDA Alajuelense se verá a través de ESPN y Disney Plus Premium.

¿Qué canal transmite Xelajú MX vs. LDA Alajuelense por final de Copa Centroamericana 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos9 p.m. ET / 6 p.m. PTFuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Sports 2
México20:00Tubi TV
Guatemala20:00ESPN y Disney Plus Premium
Costa Rica20:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador20:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua20:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras20:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá21:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú21:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia21:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador21:00ESPN y Disney Plus Premium
Canadá21:00ESPN y Disney Plus Premium
Puerto Rico22:00FOX Sports, NAICOM, ESPN y Disney Plus Premium
Rep. Dominicana22:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela22:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia22:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina23:00ESPN y Disney Plus Premium
Chile23:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay23:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay23:00ESPN y Disney Plus Premium
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

