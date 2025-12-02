Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense (LDA) miden fuerzas este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20:00 horas de Ciudad de Guatemala y San José (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , en lo que será el partido de vuelta de la Gran Final de la Copa Centroamericana 2025. El cotejo se disputará en el imponente Estadio Cementos Progreso, con capacidad para albergar a 17,000 hinchas lanudos y que se encuentra ubicado en el corazón de la capital quezalteca.

En Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC y LD Alajuelense será televisado en vivo y en directo por el canal ESPN y el servicio streaming Disney Plus Premium. También habrá cobertura especial de NAICOM y FOX Sports 2 para el público puertorriqueño.

En México, Tubi TV cuenta con los derechos para transmitir el partido Xelajú MC vs. LDA Alajuelense, mientras que en los Estados Unidos tendrás que sintonizar fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Sports 2.

En Sudamérica, el duelo entre Xelajú MC y LDA Alajuelense se verá a través de ESPN y Disney Plus Premium.

¿Qué canal transmite Xelajú MX vs. LDA Alajuelense por final de Copa Centroamericana 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 9 p.m. ET / 6 p.m. PT FuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Sports 2 México 20:00 Tubi TV Guatemala 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Costa Rica 20:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 20:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 21:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 21:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 21:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 21:00 ESPN y Disney Plus Premium Canadá 21:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 22:00 FOX Sports, NAICOM, ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 22:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 22:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 22:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 23:00 ESPN y Disney Plus Premium Chile 23:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 23:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 23:00 ESPN y Disney Plus Premium