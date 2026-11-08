Un duelo clave desde el Nou Camp. Este domingo 8 de noviembre, no te pierdas el juego de León vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir este duelo minuto a minuto desde cualquier parte de México y Estados Unidos , donde el ‘Rebaño’ buscará los 3 puntos para pelear el primer puesto a falta de una fecha para finalizar la etapa regular.

Las Chivas de Guadalajara llegan en una posición privilegiada, ubicándose en el segundo lugar de la clasificación con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas, compartiendo el liderato en unidades con América y Cruz Azul.

Por su parte, el Club León ocupa el séptimo puesto con 22 puntos, tras conseguir seis triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, manteniéndose dentro de los ocho primeros lugares que dan acceso a la Liguilla.

¿A qué hora juega León vs. Chivas EN VIVO por Liga MX 2026?

El Club León recibirá a las Chivas de Guadalajara este domingo 8 de noviembre de 2026, en un encuentro correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio León (Nou Camp) y está programado para iniciar a las 8:10 p. m. (tiempo del centro de México). Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en la penúltima jornada de la fase regular del campeonato.

Los aficionados que sigan el fútbol mexicano desde Estados Unidos también podrán disfrutar del enfrentamiento este domingo 8 de noviembre. El pitazo inicial está previsto para las 9:10 p. m. ET (hora del Este), 8:10 p. m. CT (hora del Centro), 7:10 p. m. MT (hora de la Montaña) y 6:10 p. m. PT (hora del Pacífico).

¿En qué canal transmiten León vs. Chivas EN VIVO por Liga MX 2026?

El encuentro entre León y Chivas se podrá seguir EN VIVO y en exclusiva a través de FOX One , plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de este compromiso. El partido no tendrá transmisión anunciada por televisión abierta, por lo que los aficionados necesitarán acceder a la plataforma para disfrutar del enfrentamiento.

León vs. Chivas: posibles alineaciones

León : Óscar García; Christopher Mora, Juan José Guevara Possu, Jhohan Romaña, Iván Moreno; Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Daniel Arcila; Edgar Guerra, Alfonso Alvarado e Ismael Díaz.

: Óscar García; Christopher Mora, Juan José Guevara Possu, Jhohan Romaña, Iván Moreno; Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Daniel Arcila; Edgar Guerra, Alfonso Alvarado e Ismael Díaz. Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo; Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.