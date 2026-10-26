La carrera por el Balón de Oro se reduce a diez candidatos. Harry Kane encabeza las apuestas en una lista en la que siguen Ousmane Dembélé, vigente campeón; Rodri, ganador en 2024; y Lionel Messi, que aspira a su noveno galardón. Lamine Yamal, Rodri y Fabián Ruiz mantienen las opciones españolas, mientras que Erling Haaland, Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise completan el grupo de aspirantes al premio.

El prestigioso London Palladium Theatre, ubicado en el corazón de la capital británica, será el escenario elegido para celebrar la 70.ª edición del Balón de Oro este lunes 26 de octubre de 2026 a partir de las 16 horas ET / 15 horas CT / 14 horas MT / 13 horas PT. La gala histórica reunirá a las principales figuras del fútbol mundial en un recinto emblemático, marcando una velada especial donde se reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada.

En qué canal transmiten el Balón de Oro 2026 EN VIVO y EN DIRECTO HOY 26 de octubre

Para ver el Balón de Oro 2026, este lunes 26 de octubre, la señal online en Perú y el resto de Latinoamérica es DAZN. En España, la transmisión corresponde a Movistar Plus+. Estos son los operadores que figuran en el listado oficial de UEFA.

País o territorio Señal online / streaming Perú DAZN: web y aplicación Argentina DAZN: web y aplicación Bolivia DAZN: web y aplicación Chile DAZN: web y aplicación Colombia DAZN: web y aplicación Ecuador DAZN: web y aplicación Paraguay DAZN: web y aplicación Uruguay DAZN: web y aplicación Venezuela DAZN: web y aplicación México DAZN: web y aplicación Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá DAZN: web y aplicación República Dominicana y Puerto Rico DAZN: web y aplicación Estados Unidos DAZN: web y aplicación España Movistar Plus+: web y aplicación Reino Unido y Portugal DAZN: web y aplicación Francia y Mónaco Consultar la disponibilidad digital del operador

¿En qué canal ver el Balón de Oro 2026 en España?

En España, la ceremonia del Balón de Oro 2026 empezará a las 21:00 horas (hora peninsular) y la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de Movistar Plus+.

¿En qué canal ver el Balón de Oro 2026 en México?

En territorio mexicano, la ceremonia del Balón de Oro 2026, que empezará a las 14:00 horas (CDMX), contará con la transmisión EN VIVO de TNT Sports y HBO Max.

¿En qué canal ver el Balón de Oro 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión de la ceremonia del Balón de Oro 2026 se puede ver en vivo y gratis por la plataforma de DAZN. Solo necesitas registrarte con un correo electrónico para acceder a la señal sin costo. También estará disponible por Paramount+ y CBS Sports Golazo Network.

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)