Noé Yactayo
Noé Yactayo

Seis puntos en disputa, dos selecciones que comenzaron ganando y un boleto a los octavos de final cada vez más cerca. Ese es el escenario que rodea al duelo entre , programado para este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto, por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El pitazo inicial está previsto para las 14:00 horas del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT), en un partido que puede comenzar a definir el rumbo de la clasificación en la zona.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro exclusivamente a través de ViX México, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo desde Toronto para teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets y dispositivos compatibles.

En territorio estadounidense, la cobertura estará repartida entre FOX Network y Telemundo, permitiendo que tanto la audiencia angloparlante como la comunidad hispana disfruten del compromiso. Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, servicios que transmitirán todas las incidencias del choque mundialista.

Para los seguidores en España, la señal estará a cargo de Movistar Plus+, mientras que las alternativas digitales incluirán DAZN Spain y DAZN Mundial, dos de las plataformas que poseen los derechos del torneo para el mercado español.

En Alemania, la expectativa es máxima tras el contundente debut de la Mannschaft. Los aficionados podrán seguir el partido por la cadena pública ZDF, mientras que MagentaTV ofrecerá la cobertura online para quienes prefieran ver el encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La transmisión también alcanzará a toda Sudamérica mediante DIRECTV Sports (DSports) y DGO. Dependiendo del país, la cobertura se complementará con señales locales como Telefe en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol TV y RCN en Colombia, Teleamazonas en Ecuador, América Televisión en Perú y Canal 5 en Uruguay, además de plataformas digitales como Flow, TyC Sports Play, Caracol Play, Disney+ Premium y Paramount+.

En Bolivia, los derechos corresponden a Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia, con acceso adicional mediante Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, los aficionados podrán seguir el encuentro por las señales de GEN y Trece.

La oferta televisiva también se extiende a Centroamérica. En Panamá, el partido estará disponible por RPC TV, TVMax, Medcom GO y Tigo Sports Panamá. Costa Rica contará con la señal de FOX+, mientras que Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua dispondrán de cobertura a través de Telecadena, Televisiete, Canal 4, FOX Centroamérica y las distintas versiones de Tigo Sports.

Por último, en Brasil, donde el Mundial sigue generando una enorme expectativa, la transmisión estará repartida entre Globo, SporTV y SBT. En el apartado digital, los aficionados podrán acceder al encuentro mediante Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y Disney+ Premium.

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México14:00ViX MéxicoViX
Estados Unidos (ET)16:00FOX Network, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Estados Unidos (PT)13:00FOX Network, TelemundoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
España22:00Movistar Plus+DAZN Spain, DAZN Mundial
Alemania22:00ZDFMagentaTV
Argentina17:00Telefe, TyC Sports, DIRECTV SportsDGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Flow, Paramount+
Colombia15:00Caracol TV, RCN TV, DIRECTV SportsCaracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium
Chile16:00Chilevisión, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium Chile
Ecuador15:00Teleamazonas, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium
Perú15:00América TV, DIRECTV Sports, TV360América TVGO, DGO, Disney+ Premium
Uruguay17:00Canal 5, DIRECTV SportsDGO, Disney+ Premium
Venezuela16:00DIRECTV Sports VenezuelaDGO, Disney+ Premium
Bolivia16:00Red Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay17:00GEN, Trece-
Panamá15:00RPC TV, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá
Costa Rica14:00FOX+-
Honduras14:00Telecadena 7 y 4Tigo Sports Honduras
Guatemala14:00Televisiete Canal 7Chapin TV, Tigo Sports Guatemala
El Salvador14:00Canal 4TCS GO, Tigo Sports El Salvador
Nicaragua14:00FOX NicaraguaTigo Sports Nicaragua
República Dominicana16:00CDN Deportes-
Puerto Rico16:00Telemundo Puerto RicoNAICOM
Brasil17:00Globo, SporTV, SBTGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.

Canales de Telemundo y FOX para ver Alemania vs. Costa de Marfil en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos contarán con múltiples alternativas para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo llevará toda la cobertura para la audiencia hispana. Además, el compromiso podrá verse online mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

Ciudad / EstadoTelemundoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Miami, FLCanal 51FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Orlando, FLCanal 31FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Tampa, FLCanal 49FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Chicago, ILCanal 44FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Dallas, TXCanal 39FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Houston, TXCanal 47FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39FOXFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

  • Partido: Alemania vs. Costa de Marfil
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
  • Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
  • Hora en Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT
  • Hora en México: 14:00 horas (Tiempo del Centro)
  • Hora en España: 22:00 horas
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
  • Televisión en España: Movistar Plus+
  • Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Estadio: BMO Field
  • Ciudad: Toronto, Canadá
  • Capacidad: 30,000 espectadores aproximadamente

Alemania intentará consolidar su liderato en el Grupo E y acercarse a los octavos de final, mientras que Costa de Marfil buscará prolongar su gran inicio en el Mundial 2026. Con dos selecciones que ganaron en su estreno, el choque promete intensidad, goles y una importante audiencia en América y Europa.

DIRECTV, TYC SPORTS, GOL CARACOL, ESPN y TELEMUNDO EN VIVO — ver partido Alemania vs. Costa de Marfil por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, TyC Sports, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, Telefe, RCN, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE "DFB TEAM EN" EN FACEBOOK DE DFBTeamEN)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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