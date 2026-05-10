Real Madrid y FC Barcelona vuelven a acaparar la atención de los hinchas del deporte rey cuando se enfrenten en una nueva edición de El Clásico del fútbol español. El balón rodará en el césped del mítico estadio Spotify Camp Nou de Barcelona a partir de este domingo 20 de mayo (21:00, horario peninsular; 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT) por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres saber en qué canal se transmite? Aquí te contamos cuáles son las señales oficiales para que puedas ver el partido en tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país donde te encuentres.

En España, el clásico Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26 se podrá ver en Movistar Plus (dial 7), Movistar+ LaLiga (dial 54), Movistar+ LaLiga 2 (dial 57 con multicámara), Movistar+ #Vamos 2 (dial 51) y Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440), mientras que Orange TV ofrecerá la transmisión en Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107), Movistar LaLiga TV (dial 110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111) y Movistar LaLiga TV 2 (dial 112).

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/05/2026.- Cobertura oficial de Movistar LaLiga TV EN DIRECTO ONLINE para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE JAVIER SORIANO PARA AFP / JAVIER SORIANO

Por otro lado, en Estados Unidos y Puerto Rico el partido Real Madrid-FC Barcelona será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN; mientras que en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana contará con la cobertura de SKY Sports y SKY Plus.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/05/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE HAITHAM AL-SHUKAIRI PARA AFP / HAITHAM AL-SHUKAIRI

En tanto, los países de Sudamérica como es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el Real Madrid contra FC Barcelona será transmitido en vivo y en directo por los canales 610 SD y 1610 HD de la cadena DIRECTV Sports (DSports) y DirecTV Go (DGO).

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA). Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España FOTO DE FADEL SENNA PARA AFP / FADEL SENNA

En el caso de Bolivia y Paraguay, los espectadores de esas naciones tendrán el Real Madrid vs. FC Barcelona en el canal TiGo Sports.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 13:00 SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 13:00 SKY Sports y SKY Plus El Salvador 13:00 SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 13:00 SKY Sports y SKY Plus Guatemala 13:00 SKY Sports y SKY Plus Honduras 13:00 SKY Sports y SKY Plus Perú 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Colombia 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Ecuador 14:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Canadá 15:00 fuboTV Cuba 15:00 Tele Rebelde Panamá 14:00 SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 15:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Rep. Dominicana 15:00 SKY Sports y SKY Plus Venezuela 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Bolivia 15:00 TiGo Sports Chile 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Paraguay 15:00 TiGo Sports Uruguay 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Argentina 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) Brasil 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 20:00 TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App Alemania 21:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 21:00 L’Équipe Live Foot

¿A qué hora se juega el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

Horarios en el mundo

21:00 horas en España, Italia, Alemania e Italia

20:00 horas en Reino Unido, Irlanda y Portugal

16:00 horas en Argentina, Uruguay y Brasil

15:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá, Paraguay y Rep. Dominicana

14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

En Estados Unidos

3 p.m. ET

2 p.m. CT

1 p.m. MT

12 p.m. PT

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Estados Unidos?

ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App son los canales oficiales de transmisión. Los suscriptores de cable pueden acceder mediante ESPN Deportes, mientras que las opciones de streaming incluyen fuboTV y la aplicación móvil de ESPN para dispositivos iOS y Android.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en México?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el partido en señal exclusiva. Los clientes de Sky pueden sintonizar estos canales tanto en TV por cable como mediante la plataforma digital Sky Plus para streaming en línea.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Puerto Rico?

ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App ofrecen la cobertura del clásico. La transmisión sigue el mismo esquema que Estados Unidos, con opciones tanto por cable tradicional como streaming digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Guatemala?

Sky Sports y Sky Plus son los canales autorizados. Los usuarios pueden ver el partido mediante suscripción a Sky TV o a través de la plataforma de streaming Sky Plus.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en El Salvador?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el encuentro. La señal está disponible para clientes de Sky en El Salvador tanto en formato tradicional como digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Honduras?

Sky Sports, Sky Plus y ViX Premium (Tigo) ofrecen la transmisión. Los clientes de Tigo tienen acceso adicional mediante ViX Premium, plataforma de streaming exclusiva para Honduras.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Nicaragua?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el partido. La cobertura sigue el modelo estándar de Sky para Centroamérica con opciones de cable y streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Costa Rica?

Sky Sports y Sky Plus son los canales oficiales. Los suscriptores costarricenses pueden acceder mediante cable o la plataforma digital de Sky.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Panamá?

Sky Sports y Sky Plus transmiten el clásico. La señal está disponible para clientes de Sky Panamá en formato tradicional y streaming.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en República Dominicana?

Sky Sports y Sky Plus ofrecen la cobertura del partido. Los dominicanos pueden seguir el encuentro mediante suscripción a Sky en sus dos modalidades de transmisión.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Cuba?

Tele Rebelde es el canal que transmite el partido. Esta es la señal de televisión abierta cubana que ofrece cobertura de eventos deportivos internacionales.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Colombia?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el encuentro. Los suscriptores de DirecTV pueden ver el partido en los canales deportivos exclusivos, mientras que DGO ofrece streaming para dispositivos móviles y smart TV.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Argentina?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) son los canales autorizados. La transmisión incluye cobertura pre y post partido con análisis de expertos argentinos en DSports.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Perú?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el clásico. Los peruanos pueden acceder mediante suscripción a DirecTV o la plataforma de streaming DGO disponible en múltiples dispositivos.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Chile?

DSports y Amazon Prime Video ofrecen la transmisión. Chile cuenta con doble opción: DSports para suscriptores de DirecTV y Amazon Prime Video como alternativa de streaming para miembros Prime.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Uruguay?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el partido. Los uruguayos pueden seguir el clásico mediante cable tradicional o streaming digital.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Paraguay?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) son los canales oficiales. La señal está disponible para clientes de DirecTV Paraguay en ambas modalidades.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Bolivia?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el encuentro. Los bolivianos acceden mediante suscripción a DirecTV o la app DGO para streaming móvil.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Ecuador?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) ofrecen la cobertura. Los ecuatorianos pueden ver el clásico en señal HD mediante DirecTV o streaming a través de DGO.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en Venezuela?

DSports (DirecTV canales 610 SD y 1610 HD) y DGO (DirecTV GO) transmiten el partido. La señal deportiva de DirecTV ofrece cobertura completa del clásico español para el público venezolano.

¿En qué canal transmiten el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO hoy en España?

Movistar LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar son los canales oficiales. Movistar LaLiga (canal exclusivo para partidos de LaLiga) ofrece la transmisión principal, mientras que Movistar+ proporciona acceso mediante plataforma digital y LaLiga TV Bar está disponible en establecimientos comerciales con licencia.

Fecha, hora y dónde ver el clásico Real Madrid — FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Domingo 10 de mayo 2026

Evento: Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26

Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona

Hora: 21:00 peninsular

TV: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus, ESPN 2, ESPN App, SKY Sports, DIRECTV Sports, entre otros

Estadio: Spotify Camp No

Lugar: Barcelona, Cataluña (España)

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, ESPN 2, ESPN App, ESPN Deportes, Win Sports, SKY Sports, Flow Sports y América TV. (VIDEO de X del @FCBarcelona)