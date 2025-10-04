El FC Barcelona, actual líder de LaLiga EA Sports 2025-26 con 19 puntos, visitará al Sevilla FC este domingo 5 de octubre a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo crucial por la jornada 8. Ambos equipos llegan con la moral alta tras ganar sus últimos partidos de liga: el Barça venció 2-1 a la Real Sociedad, mientras que el Sevilla superó 1-0 al Rayo Vallecano, ubicándose noveno con 10 puntos. Sin embargo, los Blaugranas buscarán dejar atrás la reciente derrota 2-1 ante el PSG por la Champions League, a pesar de contar con bajas sensibles por lesión, como su portero Joan García. El historial reciente favorece ampliamente al visitante, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos en el campeonato, incluyendo una victoria 4-1 en su último compromiso. El equipo de Hansi Flick intentará mantener su liderazgo en la tabla, aprovechando su gran capacidad goleadora (15 goles a favor) ante un Sevilla que quiere escalar posiciones en casa. Si quieres seguir cada detalle, aquí encontrarás la información de horarios y canales de transmisión para disfrutar el partido desde tu televisor o dispositivo móvil, sin importar en qué país te encuentres.
En Estados Unidos, el FC Barcelona-Sevilla se verá por televisión y streaming por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes; en México, la transmisión estará disponible en Sky Sports y Sky+.
DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y Sevilla Fútbol Club por la Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el resto de Latinoamérica, específicamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, se podrá disfrutar por Sky Sports Norte.
Finalmente, en España, Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar HD pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y Sevilla FC.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV / STREAMING
|España
|4:15 pm
|Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|10:15 am ET / 7:15 am PT
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|8:15 am
|Sky+ y Sky Sports
|Costa Rica
|8:15 am
|Sky Sports Norte
|El Salvador
|8:15 am
|Sky Sports Norte
|Nicaragua
|8:15 am
|Sky Sports Norte
|Honduras
|8:15 am
|Sky Sports Norte
|Guatemala
|8:15 am
|Sky Sports Norte
|Colombia
|9:15 am
|DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
|Ecuador
|9:15 am
|DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
|Panamá
|9:15 am
|Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte
|Perú
|9:15 am
|DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
|Cuba
|10:15 am
|Tele Rebelde
|Canadá
|10:15 am
|TSN+, Amazon Prime Video y TSN3
|Puerto Rico
|10:15 am
|NAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports
|República Dominicana
|10:15 am
|Sky Sports Norte
|Bolivia
|10:15 am
|Tigo Sports
|Venezuela
|10:15 am
|DGO, directvsports.com, inter y DIRECTV Sports
|Argentina
|11:15 am
|DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
|Chile
|11:15 am
|DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
|Uruguay
|11:15 am
|DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
|Brasil
|11:15 am
|Disney+ Premium
|Reino Unido
|3:15 pm
|Premier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 2
|Alemania
|4:15 pm
|DAZN y Amazon Prime Video
|Francia
|4:15 pm
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
|Italia
|4:15 pm
|DAZN