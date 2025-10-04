El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será escenario del duelo entre Sevilla y FC Barcelona por LaLiga, partido que será transmitido EN VIVO por TV y streaming en México, USA y España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El FC Barcelona, actual líder de LaLiga EA Sports 2025-26 con 19 puntos, visitará al Sevilla FC este domingo 5 de octubre a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo crucial por la jornada 8. Ambos equipos llegan con la moral alta tras ganar sus últimos partidos de liga: el Barça venció 2-1 a la Real Sociedad, mientras que el Sevilla superó 1-0 al Rayo Vallecano, ubicándose noveno con 10 puntos. Sin embargo, los Blaugranas buscarán dejar atrás la reciente derrota 2-1 ante el PSG por la Champions League, a pesar de contar con bajas sensibles por lesión, como su portero Joan García. El historial reciente favorece ampliamente al visitante, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos en el campeonato, incluyendo una victoria 4-1 en su último compromiso. El equipo de Hansi Flick intentará mantener su liderazgo en la tabla, aprovechando su gran capacidad goleadora (15 goles a favor) ante un Sevilla que quiere escalar posiciones en casa. Si quieres seguir cada detalle, aquí encontrarás la información de horarios y canales de transmisión para disfrutar el partido desde tu televisor o dispositivo móvil, sin importar en qué país te encuentres.

El Sevilla no ha ganado ninguno de sus últimos 19 partidos ante el Barcelona en LaLiga (4E 15D), desde una victoria por 2-1 en octubre de 2015, perdiendo los últimos siete, su racha más larga de derrotas seguidas ante los azulgranas en la máxima categoría. | Crédito: Sevilla FC / Facebook
En Estados Unidos, el FC Barcelona-Sevilla se verá por televisión y streaming por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes; en México, la transmisión estará disponible en Sky Sports y Sky+.

DGO, directvsports.com y DIRECTV Sports serán los encargados de televisar el duelo entre FC Barcelona y Sevilla Fútbol Club por la Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 en los países de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

En el resto de Latinoamérica, específicamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, se podrá disfrutar por Sky Sports Norte.

Finalmente, en España, Movistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar HD pasarán las imágenes del juego entre Fútbol Club Barcelona y Sevilla FC.

El Barcelona ha puntuado en sus últimas nueve visitas al Sevilla en LaLiga (6V 3E), su racha más larga sin perder a domicilio ante los azulgranas en la competición. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. PSG por la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREAMING
España4:15 pmMovistar+, Amazon Prime Video, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2 y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos10:15 am ET / 7:15 am PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México8:15 amSky+ y Sky Sports
Costa Rica8:15 amSky Sports Norte
El Salvador8:15 amSky Sports Norte
Nicaragua8:15 amSky Sports Norte
Honduras8:15 amSky Sports Norte
Guatemala8:15 amSky Sports Norte
Colombia9:15 amDGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
Ecuador9:15 amDGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
Panamá9:15 amBluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte
Perú9:15 amDGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
Cuba10:15 amTele Rebelde
Canadá10:15 amTSN+, Amazon Prime Video y TSN3
Puerto Rico10:15 amNAICOM, ESPN Deportes y DIRECTV Sports
República Dominicana10:15 amSky Sports Norte
Bolivia10:15 amTigo Sports
Venezuela10:15 amDGO, directvsports.com, inter y DIRECTV Sports
Argentina11:15 amDGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
Chile11:15 amDGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
Uruguay11:15 amDGO, directvsports.com y DIRECTV Sports
Brasil11:15 amDisney+ Premium
Reino Unido3:15 pmPremier Sports Player, Amazon Prime Video y Premier Sports 2
Alemania4:15 pmDAZN y Amazon Prime Video
Francia4:15 pmbeIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
Italia4:15 pmDAZN
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

