César Quispe Alcócer
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Este domingo 8 de noviembre, estarán frente a frente en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Fecha 12 de LaLiga 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026 este domingo 8 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Este domingo 8 de noviembre se podrá ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
  • México: SKY Sports México, Sky+, izzi
  • España: DAZN Spain, Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
  • Brasil: CazéTV
  • Costa Rica: ViX, SKY Sports Norte
  • El Salvador: ViX, SKY Sports Norte
  • Guatemala: ViX, SKY Sports Norte
  • Honduras: ViX, SKY Sports Norte
  • Panamá: ViX, SKY Sports Norte
ESPN, SKY Sports, Disney Plus y Movistar LaLiga TV EN VIVO — ver partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por TV y Fútbol Libre Online | VIDEO
El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá seguir EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. La Transmisión estará disponible en España a través de Movistar Plus+; en Sudamérica, por ESPN y Disney+ Premium; mientras que en Estados Unidos los aficionados podrán conectarse mediante ESPN App y ESPN Deportes. En México, Centroamérica y República Dominicana, el encuentro llegará por SKY Sports y su servicio de streaming SKY Plus, con opciones para seguir el duelo desde televisión, celulares y otros dispositivos compatibles. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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