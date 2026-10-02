El Salvador recibe a Jamaica este viernes 2 de octubre de 2026 en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, por la fase de grupos de la Liga A —Grupo B— de la Liga de Naciones Concacaf . La Selecta buscará hacerse fuerte ante su público frente a uno de los rivales más competitivos del Caribe, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del torneo regional. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La selección de El Salvador recibe a Jamaica este viernes 2 de octubre a partir de las 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro / 7:00 pm PT en el Estadio Cuscatlán de San Salvador por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27.

¿En qué canal transmite El Salvador vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

El Salvador recibe a Jamaica hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido comienza a las 8:00 p. m. en El Salvador y se juega en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.

País o territorio TV Streaming online Disponibilidad El Salvador Canal 4 (TCS) y Fox TCS GO Señales anunciadas para seguir a la selección salvadoreña; TCS GO requiere acceso compatible con el servicio. Estados Unidos FS2 FOX One y Fubo FS2 aparece como la señal lineal; FOX One y Fubo figuran como alternativas de streaming. La disponibilidad puede depender del plan contratado. Estados Unidos (español) TUDN ViX+ La cobertura en español de la Nations League en EE. UU. está asignada a TUDN y ViX+. Confirma la guía de programación de tu proveedor para este encuentro concreto. México — YouTube de Concacaf Concacaf ha indicado que, en México, los partidos de la competición pueden verse mediante su canal oficial de YouTube. Resto de América — YouTube de Concacaf Puede ser una opción territorial para países sin una señal local anunciada; verifica que el directo esté habilitado en tu ubicación antes del inicio.

Horarios por país para ver El Salvador vs. Jamaica HOY por la CONCACAF Liga de Naciones.

País Hora de inicio El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica 8:00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 9:00 p. m. México (centro) 8:00 p. m. Estados Unidos (Este) 10:00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p. m.

Datos clave para ver El Salvador vs. Jamaica

Partido: El Salvador vs. Jamaica

El Salvador vs. Jamaica Competición: Concacaf Nations League 2026/27, Liga A, Grupo B

Concacaf Nations League 2026/27, Liga A, Grupo B Fecha: viernes 2 de octubre de 2026.

viernes 2 de octubre de 2026. Estadio: Cuscatlán, San Salvador, El Salvador.

Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. Transmisiones: TUDN y Vix+ (Estados Unidos), Canal 4 (TCS) en El Salvador

El Salvador vs Surinam EN VIVO: ver transmisión de Canal 4 y Universo por Eliminatorias 2026. (Video: CBS)