Jairo Rúa
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El Salvador recibe a Jamaica este viernes 2 de octubre de 2026 en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, por la fase de grupos de la Liga A —Grupo B— de la Liga de Naciones Concacaf. La Selecta buscará hacerse fuerte ante su público frente a uno de los rivales más competitivos del Caribe, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del torneo regional. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La selección de El Salvador recibe a Jamaica este viernes 2 de octubre a partir de las 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro / 7:00 pm PT en el Estadio Cuscatlán de San Salvador por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27.

¿En qué canal transmite El Salvador vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

El Salvador recibe a Jamaica hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido comienza a las 8:00 p. m. en El Salvador y se juega en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.

País o territorioTVStreaming onlineDisponibilidad
El SalvadorCanal 4 (TCS) y FoxTCS GOSeñales anunciadas para seguir a la selección salvadoreña; TCS GO requiere acceso compatible con el servicio.
Estados UnidosFS2FOX One y FuboFS2 aparece como la señal lineal; FOX One y Fubo figuran como alternativas de streaming. La disponibilidad puede depender del plan contratado.
Estados Unidos (español)TUDNViX+La cobertura en español de la Nations League en EE. UU. está asignada a TUDN y ViX+. Confirma la guía de programación de tu proveedor para este encuentro concreto.
MéxicoYouTube de ConcacafConcacaf ha indicado que, en México, los partidos de la competición pueden verse mediante su canal oficial de YouTube.
Resto de AméricaYouTube de ConcacafPuede ser una opción territorial para países sin una señal local anunciada; verifica que el directo esté habilitado en tu ubicación antes del inicio.

Horarios por país para ver El Salvador vs. Jamaica HOY por la CONCACAF Liga de Naciones.

PaísHora de inicio
El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica8:00 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador, Panamá9:00 p. m.
México (centro)8:00 p. m.
Estados Unidos (Este)10:00 p. m.
Argentina, Uruguay, Brasil11:00 p. m.

Datos clave para ver El Salvador vs. Jamaica

  • Partido: El Salvador vs. Jamaica
  • Competición: Concacaf Nations League 2026/27, Liga A, Grupo B
  • Fecha: viernes 2 de octubre de 2026.
  • Estadio: Cuscatlán, San Salvador, El Salvador.
  • Transmisiones: TUDN y Vix+ (Estados Unidos), Canal 4 (TCS) en El Salvador
El Salvador vs Surinam EN VIVO: ver transmisión de Canal 4 y Universo por Eliminatorias 2026. (Video: CBS)
El Salvador vs Surinam EN VIVO: ver transmisión de Canal 4 y Universo por Eliminatorias 2026. (Video: CBS)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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