El Salvador recibe a Jamaica este viernes 2 de octubre de 2026 en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, por la fase de grupos de la Liga A —Grupo B— de la Liga de Naciones Concacaf. La Selecta buscará hacerse fuerte ante su público frente a uno de los rivales más competitivos del Caribe, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del torneo regional. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura del torneo de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
La selección de El Salvador recibe a Jamaica este viernes 2 de octubre a partir de las 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro / 7:00 pm PT en el Estadio Cuscatlán de San Salvador por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27.
¿En qué canal transmite El Salvador vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?
El Salvador recibe a Jamaica hoy, viernes 2 de octubre de 2026, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido comienza a las 8:00 p. m. en El Salvador y se juega en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.
|País o territorio
|TV
|Streaming online
|Disponibilidad
|El Salvador
|Canal 4 (TCS) y Fox
|TCS GO
|Señales anunciadas para seguir a la selección salvadoreña; TCS GO requiere acceso compatible con el servicio.
|Estados Unidos
|FS2
|FOX One y Fubo
|FS2 aparece como la señal lineal; FOX One y Fubo figuran como alternativas de streaming. La disponibilidad puede depender del plan contratado.
|Estados Unidos (español)
|TUDN
|ViX+
|La cobertura en español de la Nations League en EE. UU. está asignada a TUDN y ViX+. Confirma la guía de programación de tu proveedor para este encuentro concreto.
|México
|—
|YouTube de Concacaf
|Concacaf ha indicado que, en México, los partidos de la competición pueden verse mediante su canal oficial de YouTube.
|Resto de América
|—
|YouTube de Concacaf
|Puede ser una opción territorial para países sin una señal local anunciada; verifica que el directo esté habilitado en tu ubicación antes del inicio.
Horarios por país para ver El Salvador vs. Jamaica HOY por la CONCACAF Liga de Naciones.
|País
|Hora de inicio
|El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica
|8:00 p. m.
|Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
|9:00 p. m.
|México (centro)
|8:00 p. m.
|Estados Unidos (Este)
|10:00 p. m.
|Argentina, Uruguay, Brasil
|11:00 p. m.
Datos clave para ver El Salvador vs. Jamaica
- Partido: El Salvador vs. Jamaica
- Competición: Concacaf Nations League 2026/27, Liga A, Grupo B
- Fecha: viernes 2 de octubre de 2026.
- Estadio: Cuscatlán, San Salvador, El Salvador.
- Transmisiones: TUDN y Vix+ (Estados Unidos), Canal 4 (TCS) en El Salvador