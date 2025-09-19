Este 19 de septiembre de 2025, en punto de las 12:00 horas del centro de México, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional conmemorando los sismos de 1985 y 2017. En esta ocasión, además de la activación de los más de 14.000 altavoces en la Ciudad de México y las alertas en radio, televisión y redes sociales, habrá una novedad: 80 millones de personas recibirán un mensaje directo en sus celulares como parte del ejercicio de prevención.

¿Cuál es el mensaje que llegará al celular?

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) confirmó que no es necesario instalar aplicaciones ni registrarse en ninguna plataforma. El aviso llegará de manera automática a todos los dispositivos móviles en territorio nacional. El texto será el siguiente:

“Mensaje de prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, como parte del Simulacro Nacional llevado a cabo el 19/09/20”.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó que se trata de un paso tecnológico sin precedentes para reforzar la cultura de prevención y preparar a la población en caso de emergencias reales.

¿Qué escenarios contempla el Simulacro Nacional 2025?

El ejercicio nacional se organiza bajo diferentes hipótesis según cada región:

Sismo de magnitud 8,1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán : afectará principalmente a Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

: afectará principalmente a Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Huracán : Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur.

: Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur. Incendio urbano : Durango, Guanajuato y Tamaulipas.

: Durango, Guanajuato y Tamaulipas. Tsunami: Baja California.

A qué hora sonará la alerta sísmica del 19S

La alerta se activará el viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México) con el sonido oficial en altavoces y el envío simultáneo de mensajes a celulares en todo el país.

El objetivo es medir la capacidad de respuesta de las autoridades y de la ciudadanía, fomentar la prevención y preparar a la población para reaccionar de manera adecuada ante desastres naturales.