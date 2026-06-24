Noventa minutos separan a Ecuador de la clasificación o de una eliminación prematura en la Copa Mundial FIFA 2026. La selección de Sebastián Beccacece afronta este jueves 25 de junio un desafío de máxima exigencia frente a Alemania, líder invicto del Grupo E, con la obligación de sumar su primera victoria del torneo para mantener vivas sus aspiraciones.

La Tri llega a la última fecha con apenas un punto, producto del empate sin goles ante Curazao y la derrota por la mínima frente a Costa de Marfil. Aunque todavía conserva opciones matemáticas de avanzar, su futuro no dependerá exclusivamente de lo que ocurra en el MetLife Stadium: el duelo entre Curazao y Costa de Marfil también jugará un papel decisivo en la definición del grupo.

Así marcha el Grupo E antes de la última jornada

Posición Selección Puntos DG 1. Alemania 6 +7 2. Costa de Marfil 3 0 3. Ecuador 1 -1 4. Curazao 1 -6

Tabla correspondiente a la segunda jornada.

Si Ecuador vence a Alemania

La victoria es el único resultado que mantiene intactas las posibilidades de clasificación.

Con tres puntos, Ecuador alcanzaría las cuatro unidades y seguiría en carrera por uno de los dos boletos del grupo o, en su defecto, por un cupo entre los mejores terceros del torneo.

Sin embargo, el desenlace dependerá también del compromiso entre Costa de Marfil y Curazao.

Los posibles escenarios son:

Si Curazao derrota a Costa de Marfil, Ecuador podría terminar segundo según la diferencia de goles.

Si Costa de Marfil empata, la Tri también tendría opciones de avanzar dependiendo de los criterios de desempate.

Incluso con un triunfo marfileño, Ecuador aún podría aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros, aunque necesitaría una combinación favorable de resultados en los demás grupos.

Si Ecuador empata con Alemania

El empate dejaría a la Tricolor con apenas dos puntos, un registro que complicaría seriamente cualquier posibilidad de avanzar.

En ese escenario necesitaría una cadena de resultados muy poco probable para acceder como uno de los mejores terceros, además de esperar que Costa de Marfil no gane su compromiso.

En síntesis:

Ecuador terminaría con 2 puntos.

Seguiría dependiendo de múltiples resultados externos.

La eliminación sería el desenlace más probable.

Si Ecuador pierde ante Alemania

Una derrota significaría el final del camino mundialista.

La Tri cerraría la fase de grupos con un solo punto y quedaría eliminada sin importar el resultado entre Curazao y Costa de Marfil. Alemania, por su parte, finalizaría la primera ronda con puntaje perfecto y confirmaría el liderato del Grupo E.

Los tres escenarios de Ecuador

Resultado Opciones de clasificar Gana Mantiene posibilidades de avanzar Empata Depende de una combinación muy favorable de resultados Pierde Queda eliminado

¿Qué necesita Ecuador para avanzar?

La ecuación es clara: Ecuador está obligado a derrotar a Alemania.

Cualquier otro resultado dejaría a la selección ecuatoriana prácticamente fuera del Mundial 2026. Incluso con una victoria, la clasificación no estará asegurada y deberá esperar el desenlace entre Curazao y Costa de Marfil, además de la comparación con los terceros de los demás grupos.

¿Quién llega mejor al partido?

En términos futbolísticos, Alemania afronta el compromiso con mayor tranquilidad. El equipo de Julian Nagelsmann ya aseguró el primer puesto del Grupo E tras sumar dos victorias consecutivas y mostrar una de las ofensivas más contundentes del campeonato.

Ecuador, en cambio, todavía no ha conseguido ganar ni marcar goles en el torneo. Esa necesidad convierte el encuentro en una auténtica final para la Tricolor, que buscará una actuación histórica para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.