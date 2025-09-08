El sueño de todo un país podría estar muy cerca de concretarse. Venezuela nunca ha podido clasificar a una Copa del Mundo de fútbol y el Repechaje al Mundial 2026 es el primer objetivo de la Vinotinto para lograrlo. Sin embargo, en el cierre de las Eliminatorias tendrán una dura tarea, cuando reciban a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, mientras que su rival, Bolivia, chocará en El Alto contra Brasil.

¿Qué resultado necesita Venezuela vs. Colombia para ir al Repechaje 2026? Aquí te cuento todo lo que necesita la Vinotinto para llegar a esa instancia y qué pasa si empata, pierde o gana contra Colombia .

Bolivia's defender #06 Hector Cuellar, Venezuela's defender #15 Miguel Navarro and forward #23 Salomon Rondon fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Bolivia at the Monumental stadium in Maturin, state of Monagas, Venezuela, on June 6, 2025. (Photo by Juan BARRETO / AFP) / JUAN BARRETO

¿Qué necesita Venezuela vs. Colombia para clasificar al Repechaje del Mundial 2026?

Este martes 9 de septiembre, la selección de Venezuela recibirá a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín. Si Venezuela gana ante Colombia, clasificará directamente al Repechaje; de otro lado, el empate o la derrota contra Colombia hará que la Vinotinto deba esperar a un empate o derrota de Bolivia contra Brasil.

Por ahora, la tabla de posiciones indica que Venezuela marcha séptimo en las Eliminatorias 2026, ocupando el lugar del repechaje gracias a los 18 puntos que suma hasta el momento. Por su parte, Bolivia es el único que podría quitarle este cupo, pues suma 17 puntos y están a la espera de la caída de la Vinotinto, aunque deben cumplir con la titánica misión de vencer a Brasil.

¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia empatan en puntos en las Eliminatorias 2026?

Si Venezuela pierde contra Colombia y Bolivia empata contra Brasil, ambas selecciones quedarían igualadas a 18 unidades, por lo que empiezan a regir los criterios de desempate.

El primer criterio es la diferencia de goles y esta favorece ampliamente a Venezuela, que tiene una diferencia de goles de -7 contra -19 de Bolivia. En este caso, la Vinotinto clasificaría al Repechaje 2026.

¿Cuándo se jugará el Repechaje al Mundial 2026?

A diferencia de cualquier otra edición, el Repechaje al Mundial 2026 se decidirá en un mini torneo, que contará incluso con semifinales. Se disputará en la fecha FIFA del mes de marzo 2026 y se llevará a cabo en Monterrey y Guadalajara, México.